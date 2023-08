Kirmes, Feuerwerk und Straßenfeste: Das Wochenende in NRW im Überblick

Von: Constanze Julita

Teilen

Zahlreiche Aktivitäten finden am Wochenende in NRW statt. Dazu gehört unter anderem die Kirmes in Aachen und Wenden. (Symbolbild) © Beautiful Sports/ IMAGO

Was ist am Wochenende in NRW los? Von Straßenfesten in Köln über ein Rockfestival in Oberhausen bis hin zu Kirmes mit Feuerwerk ist alles dabei.

Mehr zum Thema Was am Wochenende in NRW los ist: Kirmes, Feuerwerk und Straßenfeste

Köln – Am Wochenende (11. bis 13. August) gibt es in Nordrhein-Westfalen einiges zu erleben: Dazu zählen die zahlreichen Kirmes-Veranstaltungen, die unter anderem in Aachen und Wenden stattfinden, ein Festival in Oberhausen oder gleich drei Straßenfeste in Köln. Wer am Wochenende lieber raus in die Natur möchte, findet zudem zahlreiche Orte in NRW, die sich als Ausflugsziel anbieten. 24RHEIN zeigt im Überblick, was am Wochenende in NRW los ist.