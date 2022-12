1 / 12

Pferde- und Kamelrennen sind weltbekannt. Aber haben Sie schon mal was vom Kuhrennen gehört? Hier nimmt ein Mann an einem traditionellen «Pacu Jawi»-Kuhrennen in Nagari Labuah im Regierungsbezirk Tanah Datar in der Provinz West-Sumatra teil. Das «Pacu Jawi» wird jährlich in schlammigen Reisfeldern abgehalten, um das Ende der Erntesaison zu feiern © Kurniawan Masud/dpa