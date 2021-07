Die Unwetter in Deutschland bleiben präsent

Unwetter in Baden-Württemberg beschäftigten am Wochenende erneut viele Einsatzkräfte.

Wetter in Deutschland

Von Berkan Cakir schließen

Das Wetter in Deutschland ist zu Beginn der Woche geprägt von Gewittern. Die Temperaturen werden entsprechend frischer - vor allem im Westen und Südwesten.

Stuttgart - Die erste richtige Hitzewelle des Jahres ist vorbei, in Deutschland sind seit einigen Tagen wieder kühlere Temperaturen und vor allem auch Gewitter präsent. In großen Teilen des Landes - besonders im Südweste - führten Unwetter zu erheblichen Schäden. Überflutete Keller und überschwemmte Straßen hielten Einsatzkräfte in Atem. Wie BW24* berichtet, steigt die Unwettergefahr weiter - erneut drohen Überflutungen durch Regenmassen.

Das Wetter in Deutschland (BW24* berichtete) wird aller Voraussicht nach aber auch im Juli wieder eine Hitzewelle erleben.