Herne von oben betrachten: Urbane Seilbahn über der NRW-Stadt geplant

Von: Eva Burghardt

Teilen

Über die Stadt Herne könnte bald eine Seilbahn führen. © Uwe Anspach/dpa

In Herne in NRW könnte bald eine urbane Seilbahn gebaut werden. Und auch am Boden darunter soll sich die Stadt verändern.

Mehr zum Thema Visionärer Plan nimmt Gestalt an: Urbane Seilbahn soll künftig über Herne schweben

Herne – Die Stadt einmal von oben betrachten: Das könnte für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herne in NRW bald Wirklichkeit werden. Erste Gutachten zu dem Projekt geben dafür positive Signale. Die Seilbahn soll laut Plan das brachliegende Gelände der Zeche General Blumenthal mit der Stadt verbinden. Doch bei der Seilbahn handelt es sich nicht bloß um eine Touristenattraktion.

wa.de erklärt, was die Stadt Herne mit der Seilbahn geplant hat.