Die Bilder zum Höhlen-Drama in der Lombardei – Rettungskräfte kämpfen in 150 Metern Tiefe

Von: Moritz Bletzinger

Eine Forscherin stürzte in der Höhle „Bueno Fonteno“ und verletzte sich am Bein. Tagelang läuft die Rettungsmission in Italien.

1 / 8 Der Lago d‘Iseo in der Lombardei: Tiefblaue See und wunderschöne Natur locken Touristen und Forschende in die Region um den Gardasee. © Wirestock/Imago

2 / 8 Unweit des Lago d‘Iseo, in der Grotte „Bueno Fonteno“ verunglückte Ottavia Piana am Sonntag: Die 31-Jährige steckt mit einem verletzten Bein fest. © Ken Welsh/Imago

3 / 8 Der Großeinsatz läuft seit Sonntag: Ein Freund der verunglückten Kletterin war bis zum nächsten Dorf gelaufen, um Hilfe zu alarmieren. © CNSAS

4 / 8 In der Nähe der Grotte „Bueno Fonteno“ hat die Bergrettung CNSAS ein mobiles Einsatzzentrum aufgebaut: Sie hoffen, Ottavia Piana bis Dienstagnachmittag befreit zu haben. © CNSAS

5 / 8 Rettungskräfte bereiten sich auf die Befreiungsmission vor, während stets Helfer auch bei der verunglückten Forscherin in der Höhle bleiben. © CNSAS

6 / 8 Die spektakuläre Rettungsmission ist auch für die Einsatzkräfte nicht ungefährlich: Sie müssen sich an den steilen Wänden der Grotte hinabhangeln. © CNSAS/Facebook

7 / 8 Die Rettungsmission läuft Tag und Nacht: 60 Einsatzkräfte kämpfen in der Höhle ununterbrochen um die Rettung von Ottavia Piana. © Screenshot/CNSAS/Facebook

8 / 8 In einem Rettungssack wird die verletzte Forscherin an Seilzügen Stück für Stück in Richtung Erdoberfläche transportiert. © Screenshot/CNSAS/Facebook

Bergamo – Die 31-jährige Ottavia Piana steckt seit Tagen in 150 Metern Tiefe fest. Bei einer Erkundungstour mit Freunden und Kollegen stürzte die Forscherin und kommt nicht mehr aus eigener Kraft aus der Höhle heraus. Starkregen setzt ein. Zwei Tage später kämpfen Einsatzkräfte immer noch um ihre Rettung aus der Grotte. Der spektakuläre Einsatz in Bildern.