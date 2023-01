Die außergewöhnlichsten Namen für Kinder – welche sind erlaubt, welche nicht?

Kindernamen sollten wohlüberlegt sein. Trotzdem versuchen es Eltern immer wieder mit kuriosen Ideen. Welche Namen sind verboten? Welche erlaubt?

Berlin – Wer Kinder haben möchte, muss durchaus einiges beachten, damit eine Überforderung ausbleibt. Einer der ersten Schritte ist dabei insbesondere die Namensfindung des neugeborenen Kindes. Immerhin gilt der Name in den meisten Fällen für den Rest des Lebens. Auch bekannt ist, dass Namen auf Mitmenschen durchaus eine Wirkung haben können.

Deshalb sollte der Name wohlüberlegt sein. Doch nicht alle Eltern scheinen dabei an das Wohl des Kindes zu denken. Welche kuriosen Namen sind verboten, welche sind erlaubt?

Namen für Kinder: Welche Namen sind in Deutschland verboten?

Grundsätzlich muss der Name eines neugeborenen Kindes dem zuständigen Standesamt vorgelegt werden. Sprich: hinter jedem abgelehnten Namen steht ein ernsthafter Versuch von Eltern, ihr Kind auch wirklich so zu nennen. Mit diesem Wissen scheint es schwer zu glauben, mit welchen Namens-Ideen sich so einige Standesämter herumschlagen müssten.

Verbotene Namen in deutschen Standesämtern Nelkenheini Waldmeister



Junge Hummer Rosenherz Agfa Whisky Bierstübl Pillula Grammophon Atomfried Lenin Satan Judas Schroeder McDonald Tom Tom Holgerson Megwanipiu Mechipchamueh Lord Sonne Stone Jürgenson Superman Pain (engl.: Schmerz) Thanatos (altgr.: Tod) Verleihnix Gucci Puppe Quelle: Familie.de

Dabei würden Standesämter insbesondere Namen ablehnen, bei denen Mobbing oder Hänseleien für das betroffene Kind vorprogrammiert wären. Zudem sei eine bisherige Existenz von Namen häufig maßgeblich für eine Namens-Erlaubnis. Für Eltern sei es demnach sinnvoll, sich an den Empfehlungen der Gesellschaft für deutsche Sprache zu orientieren. Deshalb könne es in einigen Fällen sogar bei geschlechtsneutralen oder Namen aus anderen Kulturen Problemen geben.

Bei der Namenswahl von Kindern werden Eltern oft kreativ, aber nicht alles ist erlaubt. © Ole Spata/dpa

Diese Namen für Kinder erlauben deutschen Standesämter

Das Gute an der Liste von kuriosen abgelehnten Namen: Sie sind eben verboten, mutmaßlich muss niemand in Deutschland mit einem dieser Namen leben. Viele Namen der Verbots-Liste erklären sich von selbst, warum eine entspannte Kindheit mit diesen Namen wohl eingeschränkt wäre. Doch in einigen Fällen nehmen es Standesämter scheinbar nicht so genau mit den kuriosen Ideen von Eltern und drücken mehr als ein Auge zu. Welche außergewöhnlichen Namen sind in Deutschland erlaubt?

Erlaubte Namen in deutschen Standesämtern Pumuckl Fanta Schneewittchen Rainer Zufall Reiner Korn Champagna Frodewin Rosa Blume Alemmania Nussi Siebenstern Leonardo da Vinci Franz Popo Winnetou Prestige Smudo Cinderella-Melodie Matt-Eagle Katzbachine Tarzan Teddy Bear Dee-Jay Blücherine Bo Klee Pepsi-Carola Ernst Haft Quelle: Familie.de, schreiben.net

Die Liste zeigt: Der Fantasie für außergewöhnliche Namen sind in Deutschland kaum Grenzen gesetzt. Oder besser gesagt: Erst dann, wenn das Standesamt sein Veto einlegt.