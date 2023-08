Deutzer Kirmes 2023: Erste Details zur Herbstkirmes in Köln

Von: Johanna Werning

Die Deutzer Kirmes geht in eine neue Runde (Archivbild) © Alexander Ludwig/Imago

Die Deutzer Kirmes ist ein Kirmes-Highlight in Köln und NRW. Jetzt verraten die Schausteller erste Details zur Herbstkirmes 2023.

Köln – Am 28. Oktober ist es endlich wieder so weit: Die Deutzer Kirmes in Köln geht in eine neue Runde. Die GKS als Veranstalter verrät nun die ersten Details zur Herbstkirmes 2023. „Es wird wieder schöne Fahrgeschäfte und ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geben“, sagt GKS-Sprecher Alexander Gillgen gegenüber 24RHEIN. „Wir arbeiten mit Hochtouren an den Planungen.“

24RHEIN nennt weitere Details zur Deutzer Herbstkirmes 2023 in Köln.