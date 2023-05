Deutschlands „berühmtester Arbeitsloser“ Arno Dübel ist tot

Von: Sebastian Peters

Arno Dübel ist nach einer schweren Krankheit im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verstorben. Er wurde als Deutschlands berühmtester Arbeitsloser bekannt. Durch TV-Aufritte machte Dübel sich bekannt.

Hamburg – Arno Dübel, bekannt als „Deutschlands berühmtester Arbeitsloser“ ist nach einer schweren Krankheit im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verstorben, dies berichtet die Hamburger Morgenpost. Dabei hatte Arno Dübel tatsächlich wieder vor, zu arbeiten.

Arno Dübel nach schwerer Krankheit im Hamburger Universitätsklinikum verstorben

Todesursache von Arno Dübel Arno Dübel ist im Alter von 67 Jahren im UKE in Hamburg verstorben. Nach 24hamburg.de Informationen verstarb Deutschlands berühmtester Arbeitsloser an Organversagen nach Leberzirrhose und Lungenkrebs.

Arno Dübel, geboren am 13. Januar 1956 in Bornum, ist eine umstrittene Persönlichkeit. Er wurde bekannt durch seine 46-jährige Lebenszeit ohne Erwerbstätigkeit und somit als der am längsten auf Kosten des Staates lebende deutsche Bundesbürger.

Nach dem Abbruch einer Malerlehre im Jahr 1976 führte seine nicht abgeschlossene Ausbildung und eine angebliche Tuberkulose-Infektion dazu, dass er als schwer vermittelbar galt und von Sozialhilfe sowie Arbeitslosengeld II lebte.

Arno Dübel wurde in Deutschland als der frechste Arbeitslose bekannt (Archivfoto) © Lars Berg/Imago

Wer war Arno Dübel?

Dübel machte keinen Hehl aus seiner Situation und gab den Medien gegenüber mehrfach vor, ein zufriedener Arbeitsloser zu sein. Dies führte zu Konflikten mit den Arbeitsämtern und schließlich zu gekürzten Leistungen. Ein kurzer Ausflug in die Musikindustrie im Jahr 2010 brachte nicht den erhofften Erfolg. Nach verschiedenen Zwischenfällen, darunter Probleme mit einem Musikproduzenten und eine Zwangsräumung seiner Wohnung, galt Dübel ab 2011 als verschwunden. Trotz seiner kontroversen Lebensführung und Entscheidungen bleibt Arno Dübel eine bekannte Figur in Deutschland.

Seit 2012 soll Arno Dübel in einem Altenheim in Hamburg-Rahlstedt gelebt haben. Nach einer schweren Krankheit verstarb Dübel nun im UKE. Die Todsesursache ist unbekannt.