„Drei Stunden für drei Pakete“: Zustellerin berichtet über Arbeitsalltag bei der Deutschen Post

Von: Yasina Hipp

Hunderte Pakete unter ständigem Zeitdruck unzählige Treppen hochschleppen. So stellen sich viele wahrscheinlich den Alltag als Postzusteller vor. Eine junge Frau berichtet, wie es wirklich ist.

Feldberg/Stuttgart – Kürzere Streiks bei der Post zuletzt zeigten, wie wichtig der Beruf der Zusteller ist. Wir alle sind es gewohnt, dass Briefe, Pakete und Bestellungen in kürzester Zeit bei uns eintreffen. Auch wenn bei der Zustellung immer wieder kuriose Vorkommnisse geschehen. Ein DHL-Bote erklärt beispielsweise mit einer Botschaft auf dem Lieferschein, warum er ein Paket nicht zustellen konnte. Eine junge Zustellerin der Deutschen Post nutzt nun die Video-Plattform TikTok, um von ihrem Arbeitsalltag zu berichten.

Video auf TikTok: „Noch drei Stunden Dienstzeit, aber nur noch drei Pakete“

Die junge Frau kommt aus der Region Hochschwarzwald und verteilt unter anderem auf dem Feldberg Briefe und Pakete, wie sie bw24.de von IPPEN.MEDIA mitteilt. TikTok-Videos mache sie einfach nur so, feste Inhalte habe sie nicht: „Ich lade einfach von allem, was bei mir so passiert hoch.“ Und aktuell ist das eben auch ihr Job bei der Deutschen Post. Dass ein Video davon direkt über fünf Millionen Mal geklickt wird, hätte die Schwäbin „niemals“ gedacht, wie sie verrät. Mit der Überschrift „Noch drei Stunden Dienstzeit, aber nur noch drei Pakete“ scheint sie einen Nerv getroffen zu haben. In dem kurzen Clip zu sehen: Sie in ihrer gelb-schwarzen Arbeitskleidung in ihrem Post-Auto sitzend und den Ausblick genießend.

Viele TikTok-User wundern sich darüber, dass sie so viel Zeit hat und schreiben Kommentare wie: „Also ich warte noch immer auf mein Paket“ oder „Jetzt weiß ich, warum das immer so lange dauert“. Andere gönnen ihr die Entspannung: „Die Ruhe sollte man genießen“. Auf die Frage, ob ihr Arbeitsalltag einfach gar nicht so stressig ist, wie viele glauben, antwortet sie, dass es „im Moment wenig Post generell ist“.

Alle Pakete ausgeliefert: Früher Feierabend machen ist trotzdem nicht drin

Auch andere Zusteller melden sich unter dem Video. Sie scheinen aber offensichtlich mehr Probleme damit zu haben, all ihre Lieferungen an einem Tag zu schaffen. So schreibt einer: „Keine Ahnung, wie du das machst, ich habe nicht einmal Zeit zum Pipi machen“. Die Region rund um den Feldberg ist natürlich auch deutlich dünner besiedelt als Großstädte und deren Einzugsgebiete, was eben auch ein geringeres Paketaufkommen – und wiederum weniger Stress für die Boten – mit sich bringt. Für die junge TikTokerin gibt es hinsichtlich dessen aber schlechte Neuigkeiten. Sie berichtet, dass ihr Arbeitgeber eine „Neubemessung“ vorgenommen habe und die Zustell-Bezirke nun vergrößert würden.

Viele User überrascht auch, dass sie nicht einfach Feierabend machen kann, sobald sie all ihre Pakete und Briefe zugestellt hat. Früher sei dies noch möglich gewesen, sagt sie. Heute aber nicht mehr. In einem anderen Video plaudert sie noch etwas mehr aus dem Post-Nähkästchen: Im Schnitt habe sie rund 80 Pakete zu verteilen, sie verdiene um die 1.700 Euro netto und starte morgens um 7.30 Uhr in der Früh. Von einem abgehetzten Arbeitsleben fehlt bei ihr also jede Spur, jedenfalls bis zur Weihnachtszeit. Dann wird es auch am Feldberg stressig mit der Paketzustellung.

