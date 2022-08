Deutsche Bahn stellt 1000 neue Mitarbeiter ein, um Kunden zufrieden zu stellen

So sah es in den vergangenen Monaten an vielen Bahnhöfen aus. Wegen des 9-Euro-Tickets waren viel mehr Menschen unterwegs als sonst – auch im Fernverkehr. © IPA Photo/IMAGO

Laut Deutscher Bahn reisten in den vergangenen Monaten rekordverdächtig viele Menschen mit dem Fernverkehr. Jetzt stellt das Unternehmen deswegen 1000 neue Mitarbeiter ein.

Sie sollen nicht nur das Servicepersonal an Bord oder die Arbeitskräfte im Bord-Bistro unterstützen, sondern auch an Bahnsteigen und in Zügen zur Hilfe eilen, wenn etwas nicht klappt. Die Deutsche Bahn veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der sie erläutert, dass 1000 neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Grund dafür ist vor allem die aktuelle Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, wegen der auch Umsteigezeiten verlängert werden sollen.

