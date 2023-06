Tödlicher Hai-Angriff in Badeort in Ägypten: Rettungsschwimmer berichtet dramatische neue Details

Ein Tigerhai (Galeocerdo cuvier) wird bis zu fünf Meter lang und fast 600 Kilo schwer. Im Roten Meer ist die Haiart selten anzutreffen. © Reinhard Dirscherl/imago

Bei dem tödlichen Hai-Angriff in Ägypten ging alles blitzschnell. Ein Rettungsschwimmer versuchte, den jungen Mann noch zu retten. Er spricht über diese schrecklichen Sekunden.

Hurghada – Weißer Sandstrand und türkisblaues Wasser – der Badeort Hurghada (Ägypten) lockt Touristen das ganze Jahr. Jetzt überschattet eine furchtbare Nachricht das Urlaubsparadies am Roten Meer: Ein 23-Jähriger ist bei einem Haiangriff in Strandnähe getötet worden. Ein Tigerhai attackierte den gebürtigen Russen im Wasser. In den sozialen Netzwerken kursieren schockierende Videos, die diesen brutalen Angriff zeigen sollen. Die Aufnahmen sind schockierend und schwer zu ertragen. Augenzeugen berichten von einer „Raubjagd“ im Wasser. Ein Rettungsschwimmer schlug sofort Alarm.

Rettungsschwimmer nach Hai-Attacke in Ägypten: „Ich dachte, der Mann könne nicht schwimmen“

„Ich dachte, der Mann könne nicht schwimmen“, erzählt ein ägyptischer Rettungsschwimmer nach dem Vorfall der Bild. Er habe den Mann im Wasser immer wieder untergehen sehen. Mit einem Rettungsboot fuhr der Retter sofort zu dem Hilferufenden, der sechs Meter von einem Steg entfernt im Meer um sein Leben kämpfte. Als er den Mann erreicht habe, sei das Wasser voller Blut gewesen. Dem Mann hätten Körperteile gefehlt. Ihm sei klar geworden, dass er ihn nicht mehr retten kann.

Tödlicher Hai-Angriff im Urlaubsparadies erschüttert Augenzeugen

Wenige Meter entfernt habe er eine Frau im Wasser stehen sehen, die völlig unter Schock stand. Die Frau hätte er in sein Boot gezogen und an Land gebracht. Ersten Berichten zufolge, war es der Freundin des 23-Jährigen gelungen, dem Hai-Angriff zu entkommen. Ob es sich um dieselbe Person handelt, bleibt zunächst noch offen. Danach sei er mit dem Boot wieder zurück zu dem Mann.

„Seit dem Vorfall bin ich traumatisiert. Ich habe nicht mehr geschlafen, kann keinen klaren Gedanken fassen“, sagte der Retter laut Bild. Im Meer seien Überreste des Opfers geschwommen.

Fischer fangen Hai mit 80 Zentimeter Maul

Quellen bestätigten lokalen Medien, dass der Hai fast den gesamten Körper des Opfers verschlungen habe. Als ein Fischerboot sich dem Unfallort genähert habe, habe der Tigerhai einen Teil seiner Beute zurückgelassen. Nach der Attacke sei der Hai jedoch in Strandnähe geblieben, habe sich nicht mehr bewegt. Fischer jagten den Tigerhai und konnten den Raubfisch mit einem Netz einfangen. Laut Al Arabiya soll der Hai vier Meter lang gewesen sein und etwa eine Tonne gewogen haben. Die Maulöffnung habe 80 Zentimeter gehabt. Im aufgeschnittenen Hai-Magen sollen Körperteile des jungen Opfers gefunden worden sein.

Tödliche Hai-Attacke im Urlaubsparadies: Der Strand in Hurghada gilt als sicher. Boote und Yachten sind in diesem Küstenabschnitt unterwegs. © Screenshot Google Maps

Tödliche Hai-Attacke im Urlaubsparadies – Tigerhai-Weibchen zeigte „auffälliges“ Verhalten

Das ägyptische Umweltministerium schrieb nach der tödlichen Hai-Attacke am Donnerstag (8. Juni 2023) auf Facebook: Der Tigerhai habe ein „auffälliges“ Verhalten gezeigt, das zum Angriff geführt habe. Eine Untersuchung des Hais ergab, dass es sich um denselben Hai handelte, der „frühere Unfälle“ verursacht habe. Der Tigerhai soll weiter im Meeresbiologisches Institut in Hurghada seziert werden, um mögliche Ursachen des Angriffs zu ermitteln, heißt es.

Tigerhaie leben normalerweise im Roten Meer in einer Tiefe von etwa 20 Metern und sind in diesen Gewässern äußerst selten – auch Angriffe. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum das Tier sich überhaupt in diesem Gebiet aufgehalten hat. So könnte das Tigerhai-Weibchen in dem strandnahen Gewässer einen Platz gesucht haben, um ein Jungtier abzulegen. Aber auch von Fress-Ködern angelockt worden sein. Es gibt laut Medienberichten schon erste Überlegungen, die Küste vor Hurghada beispielsweise mit Netzen zu schützen.

2022 sind zwei Frauen im Touristen-Hotspot Hurghada bei einem Hai-Angriff getötet worden, darunter eine Österreicherin. Das Opfer wollte nur noch einmal kurz schnorcheln gehen. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien nach einem Hai-Angriff, 2015 kamen so auch ein Deutscher und 2010 eine deutsche Rentnerin ums Leben. (ml)