Großdemonstration für Lützerath-Erhalt: Auch Greta Thunberg erwartet

Von: Victoria Krumbeck

Fridays for Future ruft zu einer Großdemonstration am Samstag gegen die Räumung Lützeraths auf. Die Polizei erwartet 8.000 Teilnehmer. Der News-Ticker.

München/Keyenberg – Gegen den Abriss des Dorfes Lützerath wird am Samstag (14. Januar) eine Großdemonstration in dem nur zwei Kilometer entfernten Ort Keyenberg stattfinden. Zu der Demonstration haben mehrere Gruppen aufgerufen. Darunter Fridays for Future, Greenpeace Deutschland oder auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Auch die Klimaaktivisten Greta Thunberg tritt auf der Kundgebung auf. Erwartete werden etwa 8.000 Teilnehmer.

„Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit“, unter diesem Motto steht die Demonstration am Samstag. Um 12.00 Uhr startete der Demozug von Keyenberg in Richtung Hauptbühne, die sich in der Nähe von Lützerath befinden soll. Die eigentliche Kundgebung mit Programm soll dann um 13.30 Uhr am Zielort stattfinden. Der prominenteste Redebeitrag wird von der führenden Klimaaktivistin Greta Thunberg erwartete. „Die Situation in Lützerath ist eine riesige internationale Blamage für die Bundesregierung“, sagte Thunberg vorab der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future demonstrieren in Hamburg für den Erhalt von Lützerath. © Christian Charisius/dpa

„Seit Jahren verteidigen Menschen Lützerath als Teil einer globalen Gerechtigkeitsbewegung. Die Tatsache, dass Menschen aktiv werden, ist ein Zeichen der Hoffnung“, sagte Thunberg. Die 20-Jährige rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Demonstration zu beteiligen. Fridays for Future erwartete Teilnehmer aus 50 Städten und 14 Bundesländern. Shuttle-Busse sollen die Demonstration-Teilnehmer an nahe gelegte Bahnhöfe hin- und zurücktransportieren.

Gerichtsurteil: Demonstration für Lützerath darf stattfinden – aber mit Einschränkungen

Zuvor hatte ein Gericht über die geplante Großdemonstration entschieden. Die Polizei hatte von der Versammlungsleitung von „Klimagerechtigkeitsbewegung DE“ gefordert, den Startpunkt der Demo nördlich des Erkelenzer Ortsteils Keyenberg auf 10.30 Uhr zu verlegen. Zusätzlich untersagte die Polizei das Mitführen von Traktoren. Dagegen hatte die Veranstalterin vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Das Gericht verbot die Traktoren, doch einer Verlegung stimmte das Gericht in Münster nicht zu. (vk mit dpa)