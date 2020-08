Mutter erlebt blanken Horror - Baby bei Mega-Hitze im Auto eingesperrt

Hitze-Vorfall in Griesheim bei Darmstadt: Eine Mutter lässt ihr Kind im Auto, wegen der hohen Temperaturen rücken Feuerwehr und Polizei sofort an.

Eine Mutter sperrt ihr kleines Kind bei glühender Sommer-Hitze im Auto bei Darmstadt ein.

im Auto bei ein. Die Einsatzkräfte fackeln in Griesheim nicht lange und greifen zu handfesten Maßnahmen.

nicht lange und greifen zu handfesten Maßnahmen. Immer wieder kommt es im Sommer zu brenzligen Situationen in heißen Fahrzeugen.

Griesheim – Die Temperaturen in Deutschland und der Region sorgen für immer mehr Hitze-Zwischenfälle, um die sich Feuerwehr und Polizei kümmern müssen. Nun mussten die Rettungskräfte bei Darmstadt ein kleines Kind aus dem Auto befreien – Fahrzeuge werden immer wieder zur tückischen Sommer-Falle.

Griesheim bei Darmstadt: Mutter sperrt Kind bei glühender Sommer-Hitze im Auto ein

Am Freitagmittag (07.08.2020) sperrte eine Mutter in Griesheim ihr drei Monate altes Kind unbeabsichtigt im Auto ein. Zu dem Zeitpunkt strahlte die pralle Mittagssonne auf die Stadt bei Darmstadt herunter, es war knapp 33 Grad heiß. „Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Fahrzeugführerin ausversehen ihren Schlüssel im Wagen liegen lassen, woraufhin sich das Fahrzeug verschloss“, so die Polizei. Das Kind saß noch auf dem Rücksitz des Wagens, sofort alarmierte die Mutter die Einsatzkräfte.

Am Ort des Geschehens in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) fackelten die Retter nicht lange. Die Polizei teilte mit: „Mithilfe der Feuerwehr konnte eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und das Kind befreit werden.“ Um sicherzugehen, dass es ihrem Kind gut ging, begab sich die Mutter mit dem Säugling zur Vorsorge in ein Krankenhaus.

+ Die Feuerwehr musste die Scheibe des Autos einschlagen, um das Baby aus dem Auto zu befreien. © Keutz TV

Hitze-Vorfall in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg): So fatal entwickeln sich die Temperaturen im Auto

Oft kommt es vor, dass Kinder – und auch Tiere – aus Unachtsamkeit im Auto eingeschlossen werden. Bei glühender Sommerhitze, wie sie momentan herrscht, droht innerhalb von kürzester Zeit Gefahr für Leib und Leben.

Außentemperatur Nach 30 Minuten Nach 60 Minuten 26 Grad 42 Grad 52 Grad 28 Grad 44 Grad 54 Grad 30 Grad 46 Grad 56 Grad 32 Grad 48 Grad 58 Grad 34 Grad 50 Grad 60 Grad 36 Grad 52 Grad 62 Grad 38 Grad 54 Grad 64 Grad 40 Grad 56 Grad 66 Grad

Kind in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) bei Hitze im Auto eingeschlossen: Feuerwehr schlägt meist Scheibe ein

Immer wieder müssen Einsatzkräfte ausrücken, um Kinder und Haustiere aus extrem heißen Fahrzeugen zu retten. Feuerwehr-Einsatzleiter Sven Henrich sagte giessener-allgemeine.de*: „Wenn sich ein Mensch in akuter Gefahr befindet, schlagen wir eine Scheibe ein“. Grundsätzlich solle man weder Kinder noch Haustiere im Wagen zurücklassen. Der Grund: „Die Hitzeentwicklung in einem geschlossenen Pkw kann schon bei verhältnismäßig geringen Sommer-Temperaturen derart stark sein, dass nach kurzer Zeit Lebensgefahr besteht“, so Henrich.

Auch rechtlich ist die Situation eindeutig: Lassen Eltern ihr Kind im heißen Auto sitzen, kann das als Körperverletzung und Kindesmisshandlung gewertet werden. Bei einem Hund handelt es sich meist um den Straftatbestand der Tierquälerei, es kann aber auch nur als Ordnungswidrigkeit gewertet werden – trotzdem wird ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro fällig. (tvd) *giessener-allgemeine.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Keutz TV