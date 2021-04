Daimler setzt auf umstrittene Alternative zu E-Auto und Verbrenner

Gefährliche Hybridlösung

von Berkan Cakir schließen

Die Daimler AG treibt die E-Strategie voran. Ohne Zwischenschritt funktioniert der Wandel zu mehr E-Mobilität aber nicht. Der Konzern setzt dabei auf einen riskanten Weg.

Stuttgart - Im Jahr 2039 soll es so weit sein, dann will die Daimler AG ihre Flotte komplett CO2-neutral aufstellen. Spätestens in knapp 18 Jahren kappt der geschichtsreiche Autokonzern aus der Landeshauptstadt Stuttgart damit auch seine Wurzeln. Die Verbrenner-Technik, mit der im späten 19. Jahrhundert Gottlieb Daimler und Carl Benz die ersten Automobile entwickelten, wird dann der Vergangenheit angehören und dem E-Motor weichen. Glaubt man indes den jüngsten Aussagen des Daimler-Chefs Ola Källenius, soll dieses Ziel sogar noch früher erreicht werden. Wie BW24* berichtet, setzt Daimler dabei auf eine höchst umstrittene Alternative als Zwischenlösung.

Die Daimler AG hat zuletzt mit der Weltpremiere des elektrisch angetriebenen EQS den nächsten Schritt zu mehr E-Mobilität gesetzt.