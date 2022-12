Das sind die 50 beliebtesten Hunderassen in Deutschland

47 / 50

Platz 4: Labrador Retriever – Auf Platz vier dasselbe nochmal in Schwarz: Wie sein goldener Bruder besitzt der Labrador Retriever den sogenannten Will to Please, also den angeborenen Willen, dem Menschen zu gefallen. Deshalb tun sie alles, um ihre Halter zufriedenzustellen. Mit seiner Anhänglichkeit, seinem fröhlichen Wesen und einem unbändigen Arbeitswillen gelingt ihm das mit links. © SANDRA FOTODESIGN/IMAGO