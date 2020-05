Corona: 101-Jährige überlebt Krankheit - es war nicht die härteste Prüfung ihre Lebens

Sie kam im Jahr der Spanischen Grippe zur Welt und infizierte sich nun mit dem Coronavirus. Doch für die 101-Jährige gab es noch weit schwierigere Prüfungen als Pandemien.

Mohegan Lake/München - Als sie das Coronavirus* nach knapp einem Monat endlich besiegt hatte, bat Angelina Friedman nur um eine Sache: Garn. Denn sie wollte doch so gern direkt wieder mit dem Häkeln beginnen - auch um anderen eine Freude zu machen. Das Leben muss schließlich weitergehen. Auch mit 101 Jahren.

Dieses stolze Alter hat die US-Amerikanerin bereits im vergangenen Jahr erreicht. Damit könnte sie gut und gerne die älteste Genesene der weltweiten Pandemie sein. Wobei dieser Umstand wiederum gar nicht so erstaunlich ist. Denn die in einer Pflegeeinrichtung im Staat New York lebende Seniorin hat schon ganz andere Schicksalsschläge überwunden, wie das US-Medium CNN und dessen Partnerportal WPIX berichten.

101-Jährige überlebt Corona-Erkrankung: Mutter starb an Spanischer Grippe

Zur Welt kam Friedman - damals unter ihrem Mädchennamen Sciales - auf einem Schiff, das Migranten von Italien nach New York City transportierte. Im Jahr 1918, als rund um den Globus die Spanische Grippe Millionen Menschen aus dem Leben riss. Zwar gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die Neugeborene sich damals infiziert hätte. Doch schon in den ersten Tagen stellte das Leben sie auf eine besonders harte Probe: Ihre Mutter starb bei der Geburt.

So mussten die beiden älteren Schwestern die kleine Angelina umsorgen. Bis sie in New York City auf ihren Vater trafen. Die wiedervereinte Familie wuchs und wuchs, was Friedman vielleicht bei den weiteren Prüfungen half, sich zu behaupten. Denn davon lauerten noch einige bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie.

Coronavirus-Patientin: Krebserkrankung überlebt während Ehemann daran starb

„Meine Mutter ist eine Überlebenskünstlerin, sie hat Fehlgeburten überstanden, innere Blutungen und den Krebs“, erklärt Friedmans Tochter Joanne Merola bei WPIX. Zeitgleich mit ihrem Ehemann habe Friedman mit der heimtückischen Krankheit gerungen. Er starb, sie besiegte den Krebs.

Was Merola zu der übermütigen Behauptung veranlasst: „Sie ist nicht menschlich. Sie hat übermenschliche DNA.“ Mittlerweile sind auch alle zehn Geschwister verstorben. Auch der direkte Kontakt zwischen Mutter und Tochter gestaltet sich aktuell äußerst schwierig - und das nicht etwa wegen der Corona-Krise. Merola kann die Pflegeeinrichtung wegen einer Rückenverletzung seit Februar nicht mehr aufsuchen. Telefonate sind keine Option, weil Friedman nahezu taub ist.

101-Jährige übersteht Corona-Infektion: In Krankenhaus schlägt Test an

So dürfte Merola wohl befürchtet haben, ihre geliebte Mutter nie wiederzusehen, als plötzlich die Diagnose Covid-19 bei der 101-Jährigen festgestellt wurde. Eigentlich war Friedman am 21. März nur für einen kleinen medizinischen Eingriff in ein Krankenhaus gebracht worden, als der Corona-Test anschlug.

Die Folge: Die Seniorin musste eine Woche in der Klinik bleiben, wurde anschließend in der Pflegeeinrichtung isoliert*. Und kämpfte im Alleingang gegen die tödliche Lungenkrankheit. Immer wieder ereilten sie Fieberschübe*. Doch das alles steckte Friedman weg. Schließlich folgte am 20. April - also fast einen Monat nach dem positiven Test* - die Erlösung: Friedman war wieder gesund.

Corona überlebt: 101-Jährige übersteht zweite Pandemie ihres Lebens

Sie hatte also auch die zweite Pandemie ihres Lebens überstanden. Was selbst die Krankenpfleger aber überraschte: In den darauffolgenden Tagen gab sich Friedman, als hätten nie Viren in ihrem Körper gewütet. Sie aß gut, genoss das Leben und verlangte nach Garn. Denn mit ihren Häkelarbeiten macht sie anderen eine Freude. „Sie strickt gern und gibt ihre Werke gern an Besucher weiter“, lobt sich Amy Elba, Leiterin der Einrichtung, bei CNN.

Auch sie staunt über das betagte Energiebündel: „Sie ist sehr aktiv. Das glaubt man in ihrem Alter gar nicht. In der Freizeit tut sie das, was sie wohl schon immer getan hat.“ Das treibt nicht nur Elba an, sondern alle Mitarbeiter in der Einrichtung. Viel wichtiger sei aber das Signal für alle unter der Corona-Krise leidenden Menschen auf der Erde: „Das zeigt doch, wie sehr die Welt nach Hoffnung dürstet und dass man diese Krankheit auch mit 101 Jahren besiegen kann.“

101-Jährige überlebt Corona: Friedman soll zur Ballkönigin ernannt werden

Merola kann es derweil gar nicht abwarten, ihre Mutter wieder in die Arme zu schließen: „Ich würde ihr gern sagen: ‚Mach so weiter, Ma! Du wirst uns alle überleben.‘“

Die nächste Belohnung für die tapfere Dame ist bereits in Planung. Obwohl Abschlussbälle wegen der Corona-Krise wohl ausfallen müssen, soll Friedman laut Elba ihren Tanz bekommen und zur Ballkönigin ernannt werden. Dieser Titel wurde ihr schon im vergangenen Jahr verliehen. Es war wohl nicht die letzte Krönung eines ereignisreichen Lebens.

