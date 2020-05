Kultigen Kiez-Kneipen droht Coronavirus-Desaster

Die Reeperbahn, Deutschlands berühmteste Partymeile, droht zu einem Bar-Friedhof zu werden. Eine ganze Reihe kultiger Kiez-Kneipen steht vor dem Kollaps.

Hamburg - Auf St. Pauli droht das Ende einer Ära. Nach mittlerweile zwei Monaten Lockdown, bedingt durch das Coronavirus-Sars-CoV-2, stehen einige der kultigsten Einrichtungen an der Reeperbahn* vor dem Aus. Darunter die Thai Oase und das Roschinsky´s*, berichtet 24hamburg.de*.

Doch manch Wirt schadet sich in dieser Situation auch selbst. In der Nacht auf Sonntag, 24. Mai 2020, kam es zu einem Einsatz der Polizei Hamburg* beim Zwick in Pöseldorf. Uli Salm, der Wirt, der auch auf dem Kiez ein Zwick betreibt, feierte seinen Geburtstag. Die Kneipe war rappelvoll und die Beamten mussten von 89 Gästen die Personalien. Bußgeld: 5.000 Euro.

