Österreichs Corona-Zahlen auf April-Niveau: Kurz warnt vor Lockdown - „Virus kommt mit dem Auto“

In Österreich steigen die Corona-Zahlen weiter an. Reiserückkehrer machen einen Großteil der Infektionen aus. Jetzt will Kurz strengere Grenzkontrollen einführen.

In Österreich steigt die Zahl der Coronavirus*-Fälle. Rückkehrer aus dem Urlaub machen 80 Prozent der Neuinfektionen aus.

Kurz nach der Ausgabe der Reisewarnung meldet Kroatien neue Rekordzahlen. Österreichs Gesundheitsminister Anschober bietet kostenlose Tests für Kroatien-Urlauber (siehe Update vom 15. August, 17.55 Uhr).

Aus Kroatien kommen nun zahlreiche Urlauber zurück - es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Update vom 16. August, 18.15 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz macht sich große Sorgen vor einem heftigen Rückschlag im Kampf gegen die Corona-Pandemie: „Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich.“ Er appellierte in einem Presse-Statement an die Bevölkerung: „Ich habe eine große Bitte an die Bevölkerung: Bitte, seien Sie vorsichtig. Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, und wir müssen alles tun, um die Gesundheit in Österreich zu schützen, vor allem aber auch, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, damit nicht Arbeitsplätze und die Wirtschaft gefährdet sind“.

Deshalb forderte der ÖVP-Chef eine Ausweitung der Grenzkontrollen durch die Gesundheitsbehörden. Für Rückkehrer aus dem Kroatien-Urlaub bestehe die Möglichkeit, sich bei der Einreise gratis testen zu lassen. Sollten die Gesundheitsbehörden an ihre Grenzen stoßen, stünde auch das Bundesheer zur Verfügung. Kurz führte weiter aus, dass sich mittlerweile vor allem jüngere Menschen mit dem Coronavirus infizieren würden und selbst keine Symptome zeigen würden. Allerdings würden diese eine Gefahr für andere Bevölkerungsteile darstellen.

Österreichs Corona-Zahlen auf April-Niveau: Kurz warnt vor Lockdown - „massive Einschleppung des Virus aus Kroatien“

Update vom 16. August, 11.40 Uhr: Ab Mitternacht gilt in Österreich eine Reisewarnung für Kroatien. Österreicher, die sich dort aufhalten, sind zur Rückkehr aufgerufen worden. Laut krone.at gibt es deshalb nun eine große Rückkehrer-Welle - was an den Grenzen zu Stau führt. Vor allem an der slowenischen Grenze Richtung Norden und an den Grenzübergängen Spielfeld und Nickelsdorf müssen Autofahrer aktuell viel Geduld mitbringen.

Bereits rund 20 Kilometer vor der slowenischen Grenze bei Macelj in Richtung Maribor ging am Sonntagmorgen kaum etwas voran. Autofahrer müssen mit rund 2,5 Stunden Wartezeit rechnen, so krone.at.

In vielen Ländern in Europa wächst die Angst vor wieder steigenden Corona-Zahlen. Auch eine Politikerin warnt nun vor neuen Infektions-Hotspots - die Gefahr sei „sehr real“.

Auch die Coronazahlen in Italien sind gestiegen. Das Land ergriff sofort einschneidende Maßnahmen.

+ Spielfeld: Der Verkehr staut sich an der Grenze von Österreich und Slowenien. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Update vom 15. August, 17.55 Uhr: Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits wegen einer „massiven Einschleppung des Virus aus Kroatien“ Alarm schlug und ab Montag (17. August) in Österreich eine Reisewarnung für den Balkanstaat gilt, hat nun auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Maßnahmen angekündigt.

Sein Ministerium gab offiziell bekannt, dass man allen Kroatien-Urlaubern ein erweitertes Testangebot unterbreitet. „Für alle, die zwischen Freitag, 7. August, und kommendem Montag, 17. August, 0.00 Uhr, aus Kroatien zurückgekehrt sind bzw. zurückkehren werden, wird ab Montag ein neues zusätzliches Testangebot gestartet“, meinte Anschober.

Auch Menschen ohne akute Symptome können sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dafür wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet.

Corona in Österreich: Bundeskanzler Kurz warnt vor erneutem Lockdown

Update vom 15. August, 11.23 Uhr: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt sich weiter besorgt über den Anstieg der Infektionszahlen nach der Reisesaison - und nimmt sogar warnend das Wort „Lockdown“ in den Mund: „Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden, ohne dass wir einen zweiten Lockdown durchführen.“

„Es gibt eine massive Einschleppung des Virus aus Kroatien“, sagte Kurz - er will nun schärfere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern an den Grenzen einführen. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss einen negativen Coronavirus-Test vorlegen oder in eine zehntägige Quarantäne gehen. Auch hier müsse strenger kontrolliert werden. Auch wollte er direkte Tests an den Grenzen nicht ausschließen.

Mit 303 neuen Coronavirus-Fällen sei die Zahl der an einem Tag positiv Getesteten in Österreich seit April nicht mehr so hoch gewesen:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in #Österreich 303 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, so viel wie seit 12. April 2020 nicht mehr. Nach Kroatien schließt Außenminister Alexander #Schallenberg weitere Reisewarnungen wegen der steigenden Zahlen nicht aus. pic.twitter.com/Q4viUVgWdT — Ärztekammer für Wien (@aekwien) August 15, 2020

Coronavirus in Österreich: Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen

Update vom 14. August, 14.29 Uhr: Erst am Mittag hat Österreich eine Reisewarnung für ganz Kroatien ausgegeben. Die neuen Zahlen aus dem Urlaubsland stützen diese Entscheidung. Denn mit 208 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden erreicht Kroatien einen neuen Rekordwert. Nie zuvor wurden seit Beginn der Pandemie so viele Infektionen an einem Tag gemessen. Insgesamt gibt es dort nun 961 Corona-Fälle.

Corona in Österreich: Es gibt eine Reisewarnung für ganz Kroatien

Update vom 14. August, 13.03 Uhr: Österreich gibt eine Reisewarnung für ganz Kroatien heraus. Die Reisewarnung tritt in der Nacht auf Montag in Kraft. Ab 0.00 Uhr am 17. August gilt dann eine Reisewarnung für das Balkan-Land, teilte das Außenministerium in Wien am Freitag mit. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe sechs. Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit in diesem Land aufhalten, werden dringend gebeten nach Hause zu fahren.

Eine US-Studie kommt nun zu einem erschreckenden Ergebnis: Demnach ist das Coronavirus wohl tödlicher als die spanische Grippe.

Corona in Österreich: Politiker fordert Reisewarnung für Balkan-Staat

Update vom 14. August: Die steigenden Corona-Infektionszahlen bei Reiserückkehrern in Österreich sorgen weiter für Zündstoff. Besonders Urlauber aus Kroatien - Rückkehrer aus dem Balkan - stehen im Fokus. Tirol hat die „gesundheitspolizeilichen Kontrollen“ am Brenner am Donnerstag schon intensiviert (siehe Erstmeldung). Jetzt fordert Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine Reisewarnung für Kroatien. Allein in den letzten Tagen wurden in Tirol zumindest 20 positive Coronavirus-Testungen verzeichnet, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt stehen, teilte das Bundesland mit.

Corona: Rekordanstieg in Österreich - jetzt fürchtet das Land vor allem Reiserückkehrer vom Balkan

Erstmeldung vom 13. August 2020

Wien - Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter. In einigen Bundesländern der Alpenrepublik sind die Neuinfektionen drastisch gestiegen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt derzeit bei 1.523 (70 mehr als am Vortag), berichtet Orf.at. Davon sind in Wien derzeit 747 Coronavirus-Infektionen aktiv. In den vergangen 24 Stunden sind gleich 91 Neuinfizierte hinzugekommen, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch mit (Stand: 8 Uhr). Die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten sei hingegen leicht gesunken.

Coronavirus in Österreich: Reiserückkehrer lassen Infektionszahlen in die Höhe schnellen

Die meisten Infektionen im August hätten innerhalb der Familie stattgefunden, doch die Entwicklung hätte auch mit Reiserückkehrern zu tun, erklärt Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker im oe24.at-Interview. Die Tendenz sei steigend, nicht nur in Wien. „Mein Kollege aus Vorarlberg hat mir erzählt, dass in seinem Bundesland bereits 80 Prozent aller Fälle auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind“, sagt Hacker. Dieses Thema sei seiner Ansicht nach ein ganz integraler Bestandteil der Strategie für die nächsten Wochen und auch Monate.

Das Versprechen der Regierung die Grenzkontrollen zu verschärfen würden nicht eingehalten, kritisiert Hacker. „Wir bekommen in Wien das Ergebnis dessen, was an den Grenzen passiert“. Die Prozesse müssten verändert werden. Wien habe keine Außengrenze. Ein selbst ausgefüllter Zettel mit einer Verpflichtung zur Selbstquarantäne funktioniere als Kontrolle einfach nicht. Im Herbst zum Schulbeginn erwartet Hacker einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen. Es sei einfach eine ansteckende Krankheit. In den nächsten Wochen wird es weiter nach oben gehen.

+ Steigende Corona-Zahlen in Österreich: Reise-Rückkehrer bringen angeblich das Virus mit. © Angelika Warmuth/dpa

In den letzten Wochen wurden vermehrt Fälle von infizierten Kroatien-Urlaubern in Österreich bekannt. Auch in Deutschland schleppen vermehrt Reiserückkehrer das Coronavirus ein. Die Corona-Neuinfektionen in Kroatien steigen. Bisher gibt es in Österreich keine Reisewarnung für Kroatien. Auch in Deutschland steht das beliebte Urlaubsland noch nicht auf der Liste der Corona-Risikogebiete, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht.

Coronavirus in Österreich: Balkan-Rückkehrer am Brenner kontrolliert

Ob es bald in Österreich bei der Einreise eine Corona-Testpflicht gibt, ist noch offen. Wie krone.at berichtet, werden Balkan-Rückkehrer am Brenner bei Tirol seit Donnerstag einer gesundheitspolizeilichen Kontrolle unterzogen. An dem Grenzübergang seien die Kontrollen verstärkt worden. Das Land Tirol und die Polizei würden dabei von 18 Bundesheer-Soldaten unterstützt. Zuvor seien Reiserückkehrer aus dem Balkan über Tirol den Kontrollen an den Grenzübergängen im Burgenland, der Steiermark und Kärnten ausgewichen. In Tirol standen zudem in den vergangenen Tagen 20 Corona-Neuinfektionen in Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt. (ml)

Ob man den geplanten Kroatien-Urlaub auch aus Deutschland absagen muss*, bleibt noch fraglich. Währenddessen hat Groß Britannien Frankreich zu einem Risikogebiet erklärt. Tausende britische Touristen versuchten so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat zu kommen. *Merkur.de und wa.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks



