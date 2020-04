Corona in Österreich: Neue Regeln und Lockerungen in Kraft getreten - Dorfarzt aus Ischgl erklärt die Ausbreitung

Corona: In Österreich gelten neue Lockerungen. Der Ort Tirol will sein „Virenschleuder“-Image loswerden - ein Dorfarzt aus Ischgl äußerte sich zur Ausbreitung.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.



Update vom 14. April 15.10 Uhr: Im Zuge vielversprechender Entwicklungen bei den Corona*-Zahlen in Österreich zog die Regierung nun eine positive Zwischenbilanz. Kanzler Sebastian Kurz meinte am Dienstag in Wien, „Wir sind auf Kurs“. Disziplin und Durchhaltevermögen der Bevölkerung hatten zu Lockerungen der Anordnungen geführt, ein erster Schritt zur „neuen Normalität“ für Kanzler Kurz

Corona in Österreich: Kanzler Kurz sieht Österreich auf dem richtigen Weg

„So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkungen wie notwendig“, sei weiterhin die Leitlinie in der Alpenrepublik. Kurz habe jedoch nicht mit einem derart großen Ansturm auf Baumärkte berechnet, wie vielerorts berichtet wurde. Doch auch dort würden sich die Kunden größtenteils an die Anordnungen halten. Nun ist die Öffnung aller Geschäfte bis zum 2. Mai geplant, ab Mitte Mai könnten Restaurants öffnen.

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober betrage der Anstieg der registrierten Fälle seit zehn Tagen weniger als drei Prozent pro Tag. Die Wachstumsrate lag demnach zuletzt bei lediglich 0,8 Prozent, so Anschober. Die Infizierten-Zahl verdopple sich erst alle 39 Tage.

Erstmeldung vom 14. April: Seit dem 14. April gelten die neuen Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Österreich. Geschäfte, die kleiner sind als 400 Quadratmeter, dürfen wieder öffnen, zudem auch Gartencenter und Baumärkte. Pro Kunde muss jedoch eine Fläche von 20 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Ab dem 1. Mai sollen nun auch Frisöre Kunden ihre Dienstleistung anbieten dürfen. Als behutsamen Schritt „Richtung Normalität“ bezeichnete Kanzler Sebastian Kurz die Neuerungen zur Bekämpfung des Coronavirus*. Bei den Menschen in Österreich bedankte sich Kurz für deren Durchhaltevermögen.

Danke für die gute Zusammenarbeit in der Bundesregierung über die Osterfeiertage & ein großes Danke an Sie, liebe Österreicherinnen & Österreicher. Bitte bleiben Sie weiterhin stark & halten Sie weiterhin durch. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 14, 2020

Corona in Österreich: Neue Lockerungen fordern Durchsetzung neuer Regeln

Der Deal mit der Bevölkerung: Im Gegenzug zu den Lockerungen muss nun in Österreich auf eine Reihe neuer Regeln geachtet werden. Im öffentlichen Nahverkehr ist ein Mund-Nasen-Schutz* verpflichtend, auch im Handel muss der Bereich bedeckt werden. Der allgemeine Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter muss ebenso allerorts eingehalten werden. Bis Ende des Monats sind die Österreicher dazu angehalten, nur unter bestimmten Voraussetzungen vor die Haustüre zu gehen. Arbeiten, einkaufen oder spazieren gehen ist genauso erlaubt, wie Hilfsbedürftigen zu helfen.

Das Ski-Paradies Ischgl gilt als einer der Orte, an denen das Coronavirus* ausbrach. Nun ist zwar Ruhe eingekehrt, doch die negativen Schlagzeilen nehmen kein Ende. Als „Virenschleuder Europas“ wurde das Gebiet bereits bezeichnet, viele Bewohner des größtenteils vom Tourismus lebenden Orts sind verzweifelt.

Corona in Österreich: Dorfarzt aus Ischgl erklärt Verbreitung - Er testete den ersten Corona-Fall

Dorfarzt Andreas Walser ist in Ischgl bekannt, hier kennt man ihn als Mediziner mit dem markanten Schnurrbart. Am 7. März war es, als Walser einem Barkeeper eines beliebten Après-Ski-Lokals des Dorfes einem Corona-Test* unterzieht. Dieser fällt positiv aus, der erste Corona-Fall in Ischgl war offiziell. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit soll der Barkeeper jedoch nicht der erste Virusträger gewesen sein, wie der Focus berichtet.

„Dieser erste Patient ist zu uns gekommen mit einem schweren grippalen Infekt“, erzählt Walser, der den Test* „aufgrund der Symptomatik und der Anamnese“ vornahm. Erst später erzählte der Mann, „dass es Rückmeldungen über nach Hause gereiste Gäste gibt, die zu Hause positiv auf Covid-19* getestet wurden“. Zum Zeitpunkt des ersten nachgewiesenen Falls habe es laut Walser jedoch keinen Fall der für das Virus typischen Lungenbeteiligung gegeben - „weder bei uns, noch im Krankenhaus, noch in der Klinik Innsbruck“. Bereits am 5. März erreichte die Behörden die Nachricht, 15 Isländer hätten sich in Ischgl angesteckt. Tiroler Behörden gehen jedoch davon aus, dass die Ansteckung im Flugzeug stattfand.

Corona in Österreich: Tirol wehrt sich gegen das schlechte Image in der Krise

Als am 13. März eine Quarantäne* verhängt wird, dürfen die Touristen das Tal trotzdem verlassen. Mehr als 70 Prozent der über 4000 Personen, die sich im März in Tirol mit dem Coronavirus* infiziert hatten, kamen aus Deutschland. Die Mehrzahl von ihnen gab an, in Ischgl gewesen zu sein. Dies erklärte Verbraucherschützer Peter Kolba. Er wirft den Behörden zu langsames Handeln vor und fügt hinzu: „Wir unterstellen, dass das aus kommerziellen Überlegungen so war“. Auch die Tiroler Landeschefin Ingrid Felipe von den Grünen will die Lage nun aufarbeiten. Sie will dem Pauschalurteil gegen Tirol in der Corona-Krise entgegenwirken.

Rubriklistenbild: © AFP / ROLAND SCHLAGER