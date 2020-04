Corona in NRW: Laschet spricht von Fahrplan zur Normalität - Diskrepanz zu Söder wird deutlicher

Das Coronavirus* trifft Nordrhein-Westfalen hart.

Die Todeszahlen steigen.

Die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien bleiben geöffnet.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Update 15.45 Uhr: In der Debatte über Ausstiegsstrategien aus den Auflagen in der Corona-Krise hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen Fahrplan in eine "wachsame, verantwortungsvolle Normalität" für unabdingbar. Zugleich hob Laschet am Dienstag in Düsseldorf die Notwendigkeit hervor, die derzeit geltenden Corona-Auflagen weiter zu befolgen. Bei Grundrechtseingriffen müsse aber täglich über die Frage nachgedacht werden: "Ist das noch verantwortbar, oder ist es nicht verantwortbar?"

"Die Menschen müssen einen Plan erkennen", sagte Laschet. Der gegenwärtigen Phase der Eindämmung des Coronavirus müssten sich eine "Phase des Wiedereinstiegs" und dann eine Phase der "verantwortungsvollen Normalität" anschließen. Im Zuge eines schrittweisen Ausstiegs aus den Anti-Corona-Maßnahmen plädierte der Düsseldorfer Regierungschef für "flexible Antworten" in den unterschiedlich stark von der Pandemie betroffenen Regionen.

Angesprochen auf die Aussage von Bayerns Ministerpräsident Söder am Dienstag, wonach eine Maskenpflicht „höchstwahrscheinlich“ kommen werde*, verwies Laschet ausweichend auf seine Aussage aus der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn. Er habe dazu bereits etwas gesagt - hier zeigte sich die Diskrepanz zu Söder, auch wenn Laschet sie nicht ganz offen austragen will. Beide sehen eine solche Mundschutz-Pflicht in Deutschland skeptisch. Wenn es sich gesellschaftlich entwickelt, "dass jeder den anderen auch schützen will, dann ist das in Ordnung. Eine Pflicht sehe ich nicht", sagte Laschet damals.

Corona in NRW: Großfamilie mit 42 Mitgliedern unter Quarantäne

Update 9.56 Uhr: In einem Mehrfamilienhaus in Jöllenbeck bei Bielefeld (NRW) haben sich drei Personen mit dem Coronavirus infiziert, berichtet Bild. Das Gesundheitsamt stellte daraufhin eine Großfamilie mit 42 Mitgliedern unter Quarantäne. „Die Familie zeigte sich sehr kooperativ“, sagte eine Sprecherin der Stadt gegenüber Bild am Montag.

Update vom 7. April, 9.48 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet informiert am Dienstag um 14 Uhr zur aktuellen politischen Lage in Nordrhein-Westfalen.

Corona in NRW: Abiturprüfungen sollen stattfinden

Update vom 7. April, 9.21 Uhr

: Die Abiturprüfungen in NRW sollen wie geplant stattfinden, berichtet der WDR. Die Abitur-Termine waren um drei Wochen auf den 12. Mai verschoben worden. Ob die Schulen nach den Osterferien (vom 6. bis 18. April) wieder öffnen, ist allerdings noch unklar. Schüler, Eltern und Lehrer müssen sich bis zum 15. April gedulden. Dann erst soll eine Entscheidung fallen.

Im Kampf gegen die Verbreitung von Fake News in der Corona-Krise setzt Whatsapp jetzt auf ein Funktions-Update.

Coronavirus in NRW: „Der Kampf hat sich gelohnt“ so Laschet

Update vom 6. April, 15 Uhr: Gute Nachrichten für Nordrhein-Westfalen: Die deutschen Grenzen zu den Niederlanden und Belgien bleiben offen. Via Twitter teilte dies die Staatskanzlei des Bundeslandes mit. Armin Laschet begrüßte in dem angefügten Video die Entscheidung und sagte: „Der Kampf hat sich gelohnt, das Corona-Kabinett hat entschieden: Die Grenze bleibt offen. [...] Ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen.“

„Der Kampf hat sich gelohnt, die Grenze bleibt offen - ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen!“ Ministerpräsident @ArminLaschet begrüßt die Entscheidung des Bundes, die Grenzen zu den #Niederlanden und #Belgien nicht zu schließen. #gemeinsamgegencorona #nrwkanndas pic.twitter.com/OForogpHYs — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 6, 2020

Corona in NRW: Fast 300 Covid-19-Todesfälle - Virologe mit eindringlicher Warnung

Unsere Erstmeldung vom 6. April, 9.40 Uhr: Köln - Das Coronavirus* breitet sich in Nordrhein-Westfalen immer weiter aus. Während die Fallzahlen steigen, warnt Virologe Hendrik Streeck vor der Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Er treibt die Corona-Forschung* im Auftrag der NRW-Landesregierung im schwer betroffenen Kreis Heinsberg hinsichtlich der dortigen Ausbreitung voran.

Coronavirus in NRW: Die aktuellen Fallzahlen

Die Zahl der Neuinfektionen und der Todeszahlen in Nordrhein-Westfalen steigt von Tag zu Tag - trotz Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot*. Aktuell sind, wie das Gesundheitsministerium mitteilt, 20.523 Menschen mit dem Coronavirus* infiziert. 292 Menschen starben in Folge einer Infektion mit Sars-CoV-2.

Am heftigsten betroffen sind die Städte bzw. Landkreise Aachen (1.259 Infizierte, 27 Todesfälle), Heinsberg (1.461 Infizierte, 44 Todesfälle) und Köln (1.738 Infizierte, 44 Todesfälle).

Coronavirus in NRW: Virologe warnt vor Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen

Indes warnt Hendrik Streeck, Direktor des Bonner Instituts für Virologie, vor der Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Hier sei Vorsicht geboten. „Wenn wir die Schulen zu früh wieder öffnen, schaffen wir womöglich einen Multiplikator für das Virus, der dann wieder gefährlich sein kann“, so der Virologe. Ein Risiko zu berechnen, sei nicht einfach. Man wisse zwar, dass die meisten Kinder gut mit einer Infektion umgehen könnten, so Streeck. Es gebe jedoch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie oft Kinder ihre Eltern oder Großeltern unbemerkt anstecken würden.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hatte alle Schulen bis 19. April aufgrund des Coronavirus* geschlossen. Am 15. April soll feststehen, ob die Schulen wieder geöffnet werden oder nicht. Eine mögliche Verlängerung der Schulschließungen könnte jedoch auch Auswirkungen auf die Abiturprüfungen haben. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte hierzu: „Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken.“

Indes steigen die Zweifel an den RKI-Todeszahlen. Gibt es in Wahrheit viel weniger Corona-Tote in Deutschland - oder sogar deutlich mehr? Auch in Österreich spitzt sich die Lage zu. Kanzler Sebastian Kurz hat am Montagvormittag in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Dinge gesprochen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Wolfgang Kumm