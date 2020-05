Pathologe findet bei Obduktionen von Leichen Hinweise auf Coronavirus

Pathologe Dr. Johannes Friemann hat im Klinikum Lüdenscheid bei zwei Toten, die bislang nicht als an Covid-19 erkrankt galten, Hinweise auf eine Corona-Infektion entdeckt.

Lüdenscheid - Dr. Johannes Friemann arbeitet mit seinem Team in der Pathologie des Klinikums Lüdenscheid (NRW). Bei zwei verstorbenen Patienten, die nicht als covid-19-erkrankt galten, entdeckte er Hinweise auf eine Corona-Infektion.

Was das bedeutet, erklärt Friemann im Interview mit Come-On.de*. "Covid-19 ist ein gefährlicher Gegner", warnt der Pathologe. Friemann hat eine klare Haltung, was in der Corona-Krise jetzt mit älteren Menschen passieren sollte.*

* come-on.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.