Corona-Talk bei „Maybrit Illner“: Lindner fordert weitere Lockerungen - doch Söder kontert und Drosten warnt

Die Regierung kündigte Lockerungen an. Maybrit Illner fragte ihre Gäste deshalb: „Konsequent gegen Corona – können wir schon lockerlassen?“ Der Polittalk im ZDF.

Köln - Die Gäste am Donnerstagabend (16. April) bei „Maybrit Illner“ kennen sich aus. Sie alle sind nah dran, am politischen Geschehen in dieser Corona-Krise: Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP), Christian Drosten (Virologe), Ranga Yogeshwar (Journalist und Naturwissenschaftler*) und Christiane Hoffmann (Journalistin). Sie alle haben sich zu den beschlossenen Lockerungen der Regierung ihre Meinung gebildet und sind sich nicht einig über ihre Richtigkeit.

Die Kanzlerin hatte zusammen mit Bund und Ländern* unter anderem beschlossen, die Kontaktsperren weiterhin gelten zu lassen. Vorerst bis zum 3. Mai. Von liberaler Seite wünscht man sich natürlich noch weitere Entspannung: „Wir sind der Auffassung, dass man im Bereich Handel, der Gastronomie und der Bildung mehr tun kann“, sagt FDP-Chef Christian Lindner und meint damit weitere Lockerungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht das anders. Er möchte für Bayern eine Sonderlösung* und die Lockerungen noch etwas hinauszögern. „Ich möchte lieber auf der vorsichtigen Seite sein. Bitte keine ungeordnete Exit-Strategie“, appelliert der CSU-Politiker. Im Freistaat erfolgt die Öffnung von Geschäften mit bis zu 800 Quadratmetern erst am 27. April und damit eine Woche später als in anderen Bundesländern.

FDP-Chef @c_lindner plädierte für die schnelle Einführung einer "Corona-APP". Die Menschen müssten lange Zeit mit der Pandemie leben. Daher müssten alle "intelligent Möglichkeiten" genutzt werden, um Infektionsketten erkennbar zu machen.

#illner

Auch der durch die Corona-Krise bekannt gewordene Virologe Christian Drosten hält verschiedene regionale Entscheidungen durchaus für sinnvoll. Bisher gäbe es noch einen Unterschied in den einzelnen Bundesländern. Da könne man Probleme durchaus „lokal steuern“. Doch: „Man wird sehen, dass sich die Bundesländer angleichen.“ Damit meint der Virologe, die Zahl der infizierten. Auch warnt er vor einer möglichen ansteigenden Sterblichkeitsrate in Deutschland.

Bayerns Ministerpräsident @Markus_Soeder plädiert für eine Maskenpflicht in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen. Er sei sicher, dass eine „Sollvorschrift" zum Tragen der "Community-Masken" etwa im Öffentlichen Personennahverkehr kommen werde

#illner

In einem Thema scheinen sich die Gäste jedoch einig zu sein: Nach anfänglichen Ablehnungen einer Maskenpflicht* vonseiten der Politik und auch vieler Virologen, zeigten sich die Gäste mittlerweile durchaus offen: Markus Söder zeigte sogar eine blau-weiße Maske in die Kamera. Auch Drosten meint: Der öffentliche Nahverkehr könnte doch solche Masken benutzen und verkaufen. Ob diese dann auch im bayrischen Muster sein sollen, verrät er nicht.

