Massiver Corona-Ausbruch auf Mallorca: Hunderte Jugendliche in Quarantäne – Tumulte in „Hotel Covid“

Folgen für ganz Spanien

Feiernde Schüler sorgen für einen Corona-Massenausbruch auf Mallorca. Im Hotel protestieren sie jetzt gegen die Quarantäne.

Palma de Mallorca - In der Öffentlichkeit wird die Anlage bereits als „Hotel Covid“ bezeichnet. Hunderte Jugendliche befinden sich im Hotel „Palma Bellver“. Unter Schülerinnen und Schülern war es zu einem Massenausbruch auf Mallorca* gekommen. Und das hat Folgen für die Corona*-Lage in ganz Spanien.

Mallorca: Corona-Ausbruch unter feiernden Schülern - Protest-Zustände in „Hotel Covid“

232 Jugendliche wurden im Hotel auf der Urlaubsinsel untergebracht, teilt die Regionalregierung mit. Das „Palma Bellver“ wurde kurzfristig zur Isolierstation umfunktioniert. Einverstanden sind die jungen Menschen damit überhaupt nicht. Ihr Protest erregt in Spanien große Aufmerksamkeit.

„Wir sind negativ, wir wollen raus!“, skandieren viele von den Balkonen. Die gleiche Botschaft ist auf etliche Handtücher geschrieben, die von den Geländern hängen. Einige Eltern wollen bereits auf rechtlichem Weg ein Quarantäne-Ende erzwingen.

Zum massiven Corona-Ausbruch auf Mallorca kam es, nachdem junge Menschen aus dem ganzen Land ihre Schulabschlüsse dort gefeiert hatten. Von den 232 Jugendlichen im „Hotel Covid“ sei gut ein Viertel positiv getestet worden. Dort lassen sie es jetzt offenbar weiter krachen. Nachbarn haben sich mehrfach über laute Musik beschwert. Gegenstände wurden über die Straße geworfen. Die Polizei gibt an, mehrmals vor Ort gewesen zu sein.

Corona-Party auf Mallorca: Heftige Folgen für ganz Spanien - Ministerium präsentiert deutliche Statistik

Die Corona-Problematik wurde aber auch aufs Festland gebracht. Die feiernden Schüler sollen es in andere Landesteile von Spanien* geschleppt haben. Das spanische Gesundheitsministerium präsentierte am Montag Statistiken dazu. Demnach haben sich mindestens 1167 Menschen beim Massenausbruch infiziert. 4796 davon wurden unter Quarantäne gestellt.

In mindestens elf der 17 spanischen Regionen haben die Behörden Corona-Fälle festgestellt, die mit den Schüler-Partys auf Mallorca in Verbindung stehen sollen. Allein rund um Madrid wurden in den vergangenen Tagen 320 Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren positiv getestet.