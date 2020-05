Fast 3.000 Personen unter Quarantäne: Crewmitglied auf Tui-Kreuzfahrtschiff an Corona erkrankt 

Ein Crewmitglied eines Tui-Kreuzfahrtschiffes in Cuxhaven wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Ein Tui-Kreuzfahrtschiff steht unter Quarantäne.

Ein Crewmitglied wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

15 weitere Personen zeigen ebenfalls Symptome.

Cuxhaven - Ein Mensch an Bord des in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 3“ von Tui Cruisesist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff sei unter Quarantäne gestellt worden, teilten der Landkreis Cuxhaven und die Reederei am Freitagabend mit.

Cuxhaven: Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne - mehrere Personen mit Symptomen

Die betroffene Person zeige demnach leichte Kankheitssymptome*. Die „Mein Schiff 3“ befindet sich seit Dienstag ohne Gäste mit aktuell 2.899 Besatzungsmitgliedern an Bord am Steubenhöft in Cuxhaven, erklärt Tui Cruises. Nachdem ein Besatzungsmitglied nun positiv auf das Virus getestet wurde, bleibe die gesamte Besatzung nun bis auf Weiteres an Bord.

Wie aus der Erklärung weiter hervorgeht, wird das Schiff aktuell als eine Art Sammeltransport für Besatzungsmitglieder der Tui-Flotte eingesetzt. Da Häfen wegen der Corona-Krise geschlossen worden seien, habe die Reederei für ihre Beschäftigten die Rückreise in Heimatländer selbst organisiert.

Cuxhaven: Tui-Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne - Coronavirus-Test positiv

Kurz nachdem das Kreuzfahrtschiff in Cuxhaven angelegt hatte, hatten laut Tui Cruises 15 Besatzungsmitglieder mit leichten grippeähnlichen Symptomen das Bordhospital informiert.

Um eine Infektion mit dem Coronavirus auszuschließen, seien deshalb vom Gesundheitsamt und vom hafenärztlichen Dienst des Landkreises umgehend Tests angeordnet worden. Ein Ergebnis davon sei positiv gewesen. Die 15 Besatzungsmitglieder seien in der eigenen Kabine isoliert und würden medizinisch betreut. An Bord würden nun weitere Tests erfolgen.

Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff - Hintergründe noch unklar

Wie der Landkreis jedoch informiert, hätten „einige Crewmitglieder“ das Schiff bereits am Donnerstag verlassen und befinden sich auf der Heimreise. Zu ihnen sei Kontakt aufgenommen worden. Sie seien angewiesen worden, sich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Quarantäne* zu begeben.

Wie das Coronavirus auf das Kreuzfahrtschiff eingeschleppt wurde, ist bislang nicht bekannt. An Bord der „Mein Schiff“-Flotte hatte es nach Angaben von Tui Cruises zuvor keinen nachgewiesenen Fall von Covid-19 gegeben. Die gesamte Besatzung aller Schiffe befinde sich seit mehr als vier Wochen im Isolationszustand an Bord: Der letzte Kontakt der „Mein Schiff“-Flotte zur Außenwelt an Land sei am 23. März gewesen - an dem Tag seien die letzten Gäste von Bord gegangen.

