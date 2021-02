Impfung gegen das Coronavirus: Alle Daten und Zahlen der Bundesländer im Überblick

Seit Dezember wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Alle wichtigen Zahlen zum aktuellen Stand in den Regionen im Überblick.

Seit über einem Jahr grassiert das Coronavirus auf der Welt. Als Lösung gilt weltweit die flächendeckende Impfung , um die Pandemie zu beenden.

auf der Welt. Als Lösung gilt weltweit die flächendeckende , um die zu beenden. In diesem Artikel finden Sie alle relevanten Zahlen und Daten zum Impf-Fortschritt in Deutschland .

. Darüber hinaus bilden wir die aktuellen Sieben-Tages-Inzidenzwerte für Deutschland und Bayern* ab, sowie alle wichtigen Daten zur Lage auf Deutschlands Intensivstationen.

München - Seit dem 27. Dezember werden in Deutschland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft*. Seitdem dokumentieren das Robert Koch-Institut (RKI) und das Bundesgesundheitministerium (BMG), wie viele Personen pro Tag eine Dosis erhalten. Wie viele Menschen pro 100 Einwohner in Ihrem Bundesland geimpft wurden und wie die Corona-Impfungen in Deutschland gesamt laufen, finden Sie in unseren Daten-Elementen.

Corona-Impfquoten in Deutschland auf Bundeslandebene

Wie sieht es in meinem Bundesland aus? In der folgenden Deutschland-Karte finden Sie die Impfzahlen aller Bundesländer. Je intensiver die grüne Einfärbung, desto höher die Impfquote im Ländervergleich. Mit Klick auf ein Bundesland finden Sie die genaue Quote je 100 Einwohner sowie die absoluten Zahlen der Erst- und der Zweitimpfungen. Diese Unterscheidung ist relevant, da jeder Person zwei Dosen injiziert werden müssen, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.

Corona-Schutzimpfung: RKI geht von einer benötigten Immunität von 70 Prozent der Bevölkerung aus

Wie viel Prozent der Bevölkerung sollten sich impfen lassen? Das RKI erklärt auf seiner Website, dass diese Frage zwei Aspekte verbindet. Zum einen geht es um den Schutz der einzelnen Personen. Für Geimpfte sinkt das persönliche Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Aus persönlicher Perspektive ist die Impfung also zu empfehlen.

Auf die gesamte Gesellschaft bezogen zeigen laut RKI die Modelle, dass bei einer Immunität von 70 Prozent der Bevölkerung die Pandemie enden wird. Immunität kann aber nicht nur durch Impfung entstehen, sondern auch durch eine überstandene Covid-19-Erkrankung könnte eine Person immun gegen das Virus sein. Ob aber alle, die einmal positiv auf das Virus getestet worden sind, später tatsächlich immun sind und bleiben, ist noch umstritten. Nichtsdestotrotz erhalten Menschen, die schon einmal infiziert waren, vorerst keine Impfung. Der folgenden Grafik ist zu entnehmen, welcher Anteil der deutschen Bevölkerung bereits die erste und die zweite Impfdosis erhalten hat.

Bisher sind in der Europäischen Union zwei Impfstoffe zugelassen: der Stoff der deutschen Firma Biontech* seit dem 21. Dezember 2020 und jener der Firma Moderna seit dem 6. Januar 2021. Beide Vakzine müssen zweimal verabreicht werden, um vollständig wirksam zu sein. Je nach Hersteller ist ein Mindestabstand von 21 bzw. 28 Tagen nötig, maximal sollten 42 Tage zwischen den beiden Impfungen liegen, wie das RKI erklärt. In den veröffentlichten Impfzahlen des RKI ist abzulesen, welche Impfstoffe verabreicht wurden. Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung.

Corona-Impfung: Zehntausende bis Hunderttausend Dosen pro Tag

Knapp 24.000 Menschen erhielten am ersten Impftag in Deutschland die erste Dosis. Nach und nach konnten die Impfzentren und mobilen Impfteams die Kapazität pro Tag steigern, wie dem folgenden Diagramm zu entnehmen ist. Es zeigt die pro Tag verimpften Dosen seit dem Impfstart am 27. Dezember 2020, aufgeschlüsselt nach Art der Impfung.

Aus technischen Gründen seitens der Datenquellen werden die Grafiken in diesem Artikel vorerst nicht automatisch aktualisiert. Wir arbeiten daran, unser Angebot zu verbessern. Zudem will das RKI zukünftig auch Daten zur Impfbereitschaft in der Bevölkerung sammeln und veröffentlichen. Auch das planen wir, künftig in unser Datenangebot aufzunehmen. Darüber hinaus stellen wir als Daten-/Interaktiv-Team des Ippen-Digital-Netzwerks* aktuelle Zahlen zu den 7-Tages-Inzidenzen in Deutschland und der Auslastung der Intensivbetten bereit. Von Luisa Billmayer. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks