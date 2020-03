Corona-Gefahr wegen Ibuprofen? WhatsApp-Nachricht verunsichert Bevölkerung - Uniklinik reagiert

Die Corona-Pandemie bringt viel Verunsicherung mit sich. Dies nutzen Panikmacher zur Verbreitung von Falschmeldungen. Auch über die Landesgrenzen hinweg.

München - Besonders gefährlich an der aktuellen Pandemie ist der Umstand, dass über das neuartige Coronavirus bislang relativ wenig bekannt ist. An einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2 wird fieberhaft geforscht. Ansonsten herrschen vor allem Mutmaßungen vor. Etwa bei der Frage nach den Ansteckungswegen und möglichen Schutzmaßnahmen.

Damit sind nicht nur Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Sondern auch Falschmeldungen - ob absichtlich oder aus Unwissenheit verbreitet. In die erste Kategorie gehört ganz offensichtlich die über diverse Social-Media-Kanäle und in verschiedenen Versionen in Umlauf gebrachte Nachricht, die Einnahme des bei Schmerzen, Entzündungen oder Fieber helfenden Arzneimittels Ibuprofen* erhöhe die Gefahr einer Infektion.

Coronavirus: Uniklinik Wien soll „Virus und Ibuprofen zusammengebracht“ haben

Dies war vielen Usern unter Verweis auf die Medizinische Universitätsklinik Wien vorgegaukelt worden. Beispielsweise bezog sich in diesen Nachrichten eine Frau auf Informationen einer Freundin, die an jener Einrichtung arbeite. Im Labor seien das „Virus und Ibuprofen zusammengebracht“ worden - nachdem zuvor festgestellt worden war, dass viele Klinik-Patienten mit schweren Symptomen vor ihrer Klinikeinlieferung Ibuprofen eingenommen hätten.

Hierzu stellte schon diePharmazeutische Zeitung fest, dass dies nicht verwundere, „schließlich zählen Fieber und Gliederschmerzen zu den typischen Symptomen“. Zudem schreiben die Experten, es erscheine „wenig plausibel, nach welchem Mechanismus Ibuprofen die Replikation eines Virus beschleunigen soll“.

Coronavirus: Richtigstellung nach angeblichem Forschungsergebnis zu Ibuprofen

Endgültig ins Reich der Fabeln verwiesen wurde das vermeintliche Forschungsergebnis dann durch die Reaktion der Uniklinik Wien. Diese stellte klar: „Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Fake News handelt, die in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien stehen!“

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen. — MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 14, 2020

Unterstützung gab es vom österreichischen Gesundheitsministerium. Dieses sprach in einer Stellungnahme von „Falschmeldungen“ und appellierte an die Bevölkerung: „Bitte helfen Sie mit, die Verbreitung dieser Fake-News zu stoppen und sie richtig zu stellen.“ Dazu der wichtige Hinweis: „Vertrauen Sie ausschließlich den Mitteilungen der öffentlichen Behörden und den zuständigen Ministerien!“

Derzeit werden vermehrt Falschmeldungen verbreitet, in denen behauptet wird, dass der Wirkstoff Ibuprofen in Schmerzmitteln die Ausbreitung des #Coronavirus verstärkt. Bitte helfen Sie mit, die Verbreitung dieser Fake-News zu stoppen u sie richtig zu stellen. #covid19 pic.twitter.com/XQuLI5U3e3 — Gesundheitsministerium (@bmsgpk) March 14, 2020

Coronavirus: Spahn dementiert Meldung über weitere massive Einschränkungen für Bürger

Auch in Deutschland nutzen Störenfriede die Corona-Krise auf billigste Art und Weise zur Panikmache. So dementierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Nachdruck die Meldung, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. „Diese und ähnliche Falschinformationen verunsichern gerade viele Bürgerinnen und Bürger“, betonte der CDU-Politiker: „Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen und sie richtig zu stellen. Lassen Sie uns gerade jetzt besonnen bleiben und einander auch unter Stress vertrauen.“

Eine Hellseherin soll die Corona-Krise schon vor mehr als 20 Jahren angedeutet haben. In seinem Kommentar zur Situation nennt Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis* den CSU-Chef Markus Söder einen Antreiber in der Krise.

Deutschland könnten in der Pandemie bald „italienische Verhältnisse“ drohen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt in einer Video-Botschaft eine gewaltige Forderung.

