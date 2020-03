Aus Angst um Klopapier: Frau schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Weil sie Angst hatte, kein Klopapier zu bekommen, hat eine Frau vor einer DM-Drogerie in Frankfurt einer Verkäuferin eine Ohrfeige verpasst. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Coronavirus* sorgt in Frankfurt für seltsame Handlungen

für seltsame Handlungen Vor einer DM -Drogerie hat eine Frau eine Verkäuferin geschlagen

-Drogerie hat eine Frau eine Verkäuferin geschlagen Sie hatte Angst, kein Klopapier mehr zu bekommen

Frankfurt - Das Coronavirus hat das Leben aller Menschen auf den Kopf gestellt. Doch bei manchen nimmt die Panik in der Corona-Krise seltsame Ausmaße an: Aus Angst, beim Kauf von Klopapier zu kurz zu kommen, hat eine Frau in Frankfurt der Verkäuferin einer DM-Drogerie eine Ohrfeige verpasst. Das teilte die Polizei mit.

Coronakrise in Frankfurt: Frau schlägt DM-Verkäuferin wegen Klopapier

Das kurze Handgemenge ereignete sich am Mittwoch (25.03.2020) vor einer Drogerie im Frankfurter Stadtteil Höchst. Die Verkäuferin hatte die Kundin gemäß der Hygienevorschriften zur Eindämmung des Coronavirus gebeten, am Eingang des DM-Marktes in der Königsteiner Straße zu warten. Dadurch fühlte sich die 51-Jährige offenbar gegenüber anderen Kunden benachteiligt und rastete aus. Sie habe der 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sie gestoßen, heißt es im Polizeibericht. Die Mitarbeiterin sei dabei leicht verletzt worden.

Als Grund gab die Kundin später an, sie habe befürchtet, im DM-Markt kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Das Haushaltsmittel ist auch in Frankfurt ein knappes Gut, weshalb manche Händler für Klopapier mittlerweile Wucherpreise verlangen*. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Frau eingeleitet.

Frankfurter halten sich an Maßnahmen wegen Coronavirus

Generell zieht die Polizei in Frankfurt mit Blick auf das Kontaktverbot aber ein positives Fazit. Der Großteil der Frankfurter Bevölkerung halte sich in der Coronakrise an die verschärften Vorgaben, teilte die Polizei mit. Am Donnerstag (26.03.2020), im Nachgang zu den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Mathematik, seien die Beamten nur vereinzelt auf Kleingruppen feiernder Abiturienten gestoßen. Diese hätten sich jedoch einsichtig gezeigt.

Guten Morgen #Frankfurt!



Ist dieser Anblick nicht Balsam für die kontaktsperrengeplagte Seele?



Haltet weiter durch!



Gemeinsam packen wir den Kampf gegen das #Corona-Virus.



Und danach geht es wieder mit euren Liebsten raus an eure Lieblingsplätze. pic.twitter.com/ThyI6GcYRo — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) March 27, 2020

Die registrierten Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beträfen hauptsächlich Spielplätze, Sport- und Parkanlagen, so die Polizei Frankfurt weiter. Die Mehrzahl der dort angetroffenen Bürgerinnen und Bürger hätten jedoch ebenfalls vernünftig reagiert, nachdem die Beamten sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen hatten. In einigen Fällen musste die Polizei Platzverweise aussprechen.

msc

Alle Infos zu den Auswirkungen des Coronavirus auf Frankfurt* finden Sie in unserem News-Ticker.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa