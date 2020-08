Corona: Maskenpflicht gilt jetzt in spanischem Touri-Hotspot - sogar im Freien

In Europa haben viele Länder extrem mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. In Spanien nehmen die Infektionszahlen wieder zu, auch in Frankreich ist die Lage angespannt.

Update vom 7. Juli, 22.20 Uhr: Die spanische Urlaubsregion Katalonien rund um die Millionenstadt Barcelona will nach einer Zunahme der Corona-Fälle eine Maskenpflicht auch im Freien einführen. Bisher galt, dass Masken außerhalb von Gebäuden nur getragen werden müssen, wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Die Regierungssprecherin Kataloniens, Meritxell Budó, sagte: „Die Idee ist aber, dass die Pflicht immer und überall gelten soll, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen.“

Katalanische Region wegen steigender Corona-Neuinfektionen wieder unter Quarantäne gestellt

Weil vor allem in der katalanischen Region Segrià die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten nach den Lockerungen wieder gestiegen ist, wurde der Landkreis als erster in Spanien erneut unter Quarantäne gestellt. Zwei Wochen lang darf niemand einreisen oder die Region verlassen. In dem betroffenen Gebiet befindet sich auch die Großstadt Lleida. Die meisten Infektionen gehen in Segrià, nach amtlichen Angaben, von örtlichen Agrarbetrieben, Seniorenheimen und ärmeren Wohnvierteln aus.

Corona in der EU: Maskenpflicht - Teile Österreichs kehren zu drastischer Maßnahme zurück

Update vom 7. Juli, 14.00 Uhr: Oberösterreich führt als erstes Bundesland in Österreich wieder die Maskenpflicht ein. Von Donnerstag an müssen die Bürger und Bürgerinnen aufgrund des Infektions-Anstiegs wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Pflicht ist die Maske etwa in Geschäften und Restaurants auf dem Weg zum Tisch, wie Landeschef Thomas Stelzer erklärte. In Oberösterreich liege die Reproduktionszahl aktuell bei 2,0 im Vergleich zu 1,37 in ganz Österreich. 427 Menschen seien mit dem Coronavirus infiziert, rund 3000 Menschen befänden sich in Quarantäne. Mithilfe der Maskenpflicht sollen drastischere Maßnahmen verhindert werden.

Update vom 7. Juli, 12.20 Uhr: Drei Pubs in England mussten kurz nach Wiedereröffnung wieder geschlossen werden, da sich Gäste angesteckt hatten. Es handelt sich um drei Lokale in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im Norden und in Alverstoke im Süden Englands.

Die Pubs seien inzwischen desinfiziert und die Mitarbeiter auf das Virus getestet worden, wie die Besitzer via Social Media bekannt gaben.

Update vom 7. Juli, 7.31 Uhr: Mit einem bewegenden Trauergottesdienst hat Spanien die knapp 28.400 Todesopfer der Corona-Pandemie geehrt. An der Messe in der Madrider Almudena-Kathedrale nahmen am späten Montagabend unter anderem König Felipe VI., Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor (14) und Infantin Sofía (13) teil. Die Royals trugen wie alle anderen rund 400 Teilnehmer Schutzmasken.

Unter den Besuchern waren auch ranghohe Politiker sowie rund 70 Hinterbliebene der Opfer. Auch zahlreiche Vertreter des spanischen Gesundheitspersonals, das sich aufopferungsvoll um die Kranken gekümmert hatten, war vor Ort. Viele Tausend Ärzte und Pfleger infizierten sich mit dem Virus und starben. „In diesen Zeiten von Fanatismus, Konfrontation und Aufregung haben sehr viele Menschen, Gläubige und Nichtgläubige, ihr Bestes gegeben, eine Lektion in Sachen Solidarität erteilt und ihren Einsatz oft auch mit dem Leben bezahlt“, sagte der Kardinal-Erzbischof von Madrid, Carlos Osoro, der die Messe leitete. Spanien ist mit seinen knapp 28.400 Toten und 250.000 Infizierten eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Landesweit sind die Zahlen aber seit Mitte Mai stark gesunken.

Coronavirus in Europa: Alarmierende Entwicklungen in Frankreich

Update vom 6. Juli, 21.33 Uhr: Alarmierende Entwicklungen in Frankreich. Nachdem das Land die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen schien, gibt es nun einen erneuten Anstieg an Neuinfektionen. Mit derzeit 60.007 aktiven Fällen verzeichnet das Land im Moment sogar einen Rekordwert.

Vergleicht man die Zahlen mit den Ländern Italien und Deutschland, die sich wie Frankreich vor zwei Monaten auf dem Corona-Höhepunkt befanden, wirkt die Lage umso prekärer.

In 🇩🇪 ist die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle seit dem Höchststand um 92% zurückgegangen (von 64.318 am 7.4. auf 5338).



🇮🇹 kommt auf minus 86%.



In 🇫🇷 dagegen hat die Zahl der aktiven Fälle gerade mit 60.007 einen neuen Rekord erreicht. 😳



Quellen: RKI, Worldometers@welt pic.twitter.com/B4cUWUdCWV — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) July 6, 2020

In Deutschland ist die Zahl der aktiven Fälle seit dem Höchstwert am 7. April um satte 92 Prozent zurückgegangen, in Italien immerhin um 86 Prozent. Die Grand Nation hingegen strauchelt. Dabei ist Covid-19 aktuell nicht das einzige Thema, das das Land beherrscht. Premierminister Édouard Philippe sorgte für ein tiefes Politbeben.

Coronavirus in Europa: Österreich zählt erstmals seit Mai wieder 1.000 Fälle

Update vom 6. Juli 14.52 Uhr: Erstmals seit Mai sind in Österreich wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl stieg am Montag auf 1012, wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte. Verantwortlich für die spürbare Zunahme der Infektionszahlen ist weiterhin der regionale Ausbruch rund um Linz in Oberösterreich, wo die Zahl der Fälle seit Sonntag um 57 auf 414 stieg. 347 aktive Fälle waren aus der Hauptstadt Wien gemeldet. Vier der neun Bundesländer in Österreich wiesen dagegen keine Neuinfektionen auf.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilte mit, dass es sich um deutlich abgegrenzte regionale Ausbreitungen handle, die gut nachverfolgt werden könnten. Es liege bislang kein einziger Cluster ohne Klarheit über Entstehung und Hintergrund vor. Zuletzt hatten die Behörden am 20. Mai gemeldet, dass die Zahl der aktiv Erkrankten unter die Marke von 1000 gesunken war.

Eine bemerkenswerte Entwicklung gibt es offenbar auch in der Bewertung der Maßnahmen durch die Bevölkerung: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist erstmals seit Jahren vom Spitzenplatz als beliebtester Politiker des Landes gerutscht.

Coronavirus in Europa: Schweden bereitet sich auf mögliche zweite Welle vor

Update vom 6. Juli, 12.32 Uhr: Schweden hat mit weniger strikten Maßnahmen auf die Corona-Pandemie reagiert als die meisten anderen europäischen Länder. Geschäfte, Restaurants und Schulen blieben so beispielsweise dauerhaft geöffnet. Nun bereitet sich das Land auf eine mögliche zweite Welle vor und will gerüstet sein.

Auch wenn die Zahlen der Todesfälle und der schweren Covid-19-Erkrankungen erfreulicherweise zurückgingen, bedeute dies nicht, dass die Gefahr vorüber sei, sagte die schwedische Sozialministerin Lena Hallengren am Montag in Stockholm. Ihre Regierung erteile verschiedenen staatlichen und regionalen Behörden deshalb den Auftrag, sich für eine mögliche zweite Infektionswelle vorzubereiten und für den Fall der Fälle eine gute Krisenbereitschaft gewährleisten zu können.

Unter anderem soll die Gesundheitsverwaltung mögliche Szenarien entwerfen und prüfen, ob Ratschläge und Vorschriften, die derzeit für das ganze Land gelten, regional angepasst werden können. Hallengren rechnete damit, dass es sich um lokale Ausbrüche handeln werde, sollte es zu einer zweiten Corona-Welle kommen. Es sei deshalb wichtig, nicht bloß nationale, sondern auch regionale Pläne zu haben.

Update vom 6. Juli, 11.45 Uhr: Während die Zahl der Neuinfektionen in weiten Teilen Europas weitestgehend konstant bleiben, registriert vor allem dien Balkanregion einen rapiden Anstieg an Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2.

Corona in Europa: Regionale Lockdowns in Spanien

Update vom 5. Juli, 21.43 Uhr: Der Landkreis A Mariña in der galicischen Provinz Lugo im Nordwesten Spaniens soll zwischen Montag und Freitag fünf Tage lang abgeriegelt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wie die Regionalregierung von Galicien mitteilte. Von der Einschränkung sind mehr als 70.000 Menschen betroffen. Am Sonntag (5. Juli) gab es in A Mariña nach amtlichen Angaben insgesamt 106 Infizierte.

Regionalpräsident Alberto Núñez Feijóo erklärte, der neue Ausbruch habe sich in „zwei oder drei Kneipen“ ereignet. In A Mariña werden nun unter anderem die Öffnungszeiten der Gasthäuser gekürzt, größere Menschenansammlungen sind bis Freitag wieder strikt untersagt.

Spanien: zwei Regionen sind erneut wegen erhöhter Corona-Infektionen abgerigelt

Vor A Mariña hatte es schon eine andere Region des Landes getroffen. Segrià - mit der Großstadt Lleida - war die erste Region, die nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Spanien wieder abgeriegelt worden war. Insgesamt sind dort seit Samstag (4. Juli), zwölf Uhr, 200.000 Menschen betroffen.

Bis auf weiteres darf niemand einreisen oder die Region verlassen, außer um zur Arbeit zu gelangen. Die Polizei errichtete Kontrollposten an den Zufahrtsstraßen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Versammlungen zu meiden und familiäre Feiern stark zu begrenzen oder zu verschieben.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden waren die Infektionsfälle in Segrià innerhalb weniger Tage um mehr als 300 auf gut 4.000 geklettert. Die meisten Infektionen stünden mit Agrarbetrieben, Seniorenheimen und einem Wohnviertel in Zusammenhang, berichteten Medien.

Nun auch in Österreich: Corona-Infektionen in drei großen Schlachtbetrieben registriert

Update vom 5. Juli, 14.33 Uhr: In Schlachtbetrieben in Österreich haben sich mindestens zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen seien drei fleischverarbeitende Großbetriebe in Österreich, meldete die Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf einen Bericht der Kronen-Zeitung. Es handelt sich dabei um Schlachtbetriebe in den Bezirken Wels-Land, Ried und Braunau. Der Krisenstab des Landes bestätigte den Bericht gegenüber der APA, weitere Details wurden demnach zunächst nicht bekannt.

+ Auch in österreichischen Schlachtbetrieben traten nun Corona-Infektionen auf. © ZB / Hendrik Schmidt

Laut Informationen der Kronen-Zeitung gehen die Gesundheitsbehörden derzeit aber nicht von neuen Infektionsherden aus. Vorerst seien auch keine Betriebsschließungen geplant. Den Berichten zufolge wurden sieben Infizierte in einem Schlachthof im Bezirk Ried im Innkreis verzeichnet. Nun sollen weitere Mitarbeiter über das Wochenende getestet werden. Drei Personen von einem Betrieb im Bezirk Wels-Land seien positiv getestet worden, weitere Tests liefen noch. Im Bezirk Braunau wurden zwei Infizierte registriert, derzeit laufe noch die Suche nach Kontaktpersonen. Die betroffenen Bezirke Braunau und Ried grenzen an Deutschland.

Coronavirus in Großbritannien: Vier Festnahmen nach Pub-Wiedereröffnung

Update vom 5. Juli, 12.26 Uhr: Anlässlich der Wiedereröffnung der Pubs in Großbritannien hat sich sogar Prinz William ein Gläschen Cider in einer der beliebten englischen Kneipen gegönnt (wir berichteten). Während sich der Prinz nach dem Ergehen der Mitarbeiter erkundete, lief der Pub-Besuch bei vier anderen Feiernden weniger gediegen ab. Sie wurden von der Polizei in England wegen unsozialen Verhaltens festgenommen.

Coronavirus in Großbritannien: Mehrere Festnahmen nach Wiedereröffnung der Pubs

Weiter teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit, dass sich mehrere Kneipen in der mittelenglischen Grafschaft Nottinghamshire dazu entschlossen hätten, vorerst wieder zu schließen. Die Polizei selbst habe jedoch keine Pub-Schließungen veranlasst, hieß es. Die Mehrheit der Feiernden habe sich verantwortungsvoll verhalten.

+ Feiernde in London nach der Wiedereröffnung von Pubs und Bars. © AFP / JUSTIN TALLIS

Nach mehr als drei Monaten corona-bedingter Schließung haben die Pubs in England seit Samstagfrüh wieder geöffnet. Die Lockerung gilt jedoch vorerst nur in England und Nordirland. Denn in Großbritannien legt jeder Landesteil seine eigenen Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie fest. Daher müssen sich die Menschen in Schottland und Wales noch etwas länger gedulden, bevor sie wieder in den Pub gehen können.

Corona in Großbritannien: Pubs öffnen wieder - und Prinz William ist einer der ersten Besucher

Update vom 4. Juli, 20.43 Uhr: Monatelang war wegen der Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben in Großbritannien in weiten Teilen stillgestanden. Drei Monate lang hatten auch die berühmt-berüchtigten englischen Pubs die Tore verschlossen. Seit Samstagvormittag dürfen Pubs in England wieder öffnen. Der erste Gast, der sich ein Pint gönnte, war offenbar kaum ein geringerer als Prinz William.

Der 38 Jahre alte Enkel von Queen Elizabeth II. (94) besuchte bereits am Freitagabend einen Pub in der ostenglischen Grafschaft Norfolk in der Nähe seines Landsitzes Anmer Hall. Dort soll er die Mitarbeiter gefragt haben, wie es ihnen ergangen sei, wie man sich mit den Corona-Maßnahmen arrangiere. Das teilte der Kensington Palast auf Twitter mit.

As pubs and stores reopen around the UK this weekend, The Duke popped into the local pub in Norfolk to wish the staff well and hear how they have adapted their operations in order to allow them to return to a new normal.



Wishing everyone a safe weekend. pic.twitter.com/wjb8vkcuSm — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 3, 2020

Es habe sich dabei um Cider gehandelt, berichtete die britischen Nachrichtenagentur PA. „Ich bin ein Cider-Mann“, sagte William demnach über seine Vorliebe für den Apfelwein.

Coronavirus in Europa: Gesundheitsminister warnt vor Verstößen

Die Regierung hatte die Öffnung der Kneipen erst für die frühen Morgenstunden angesetzt, um zu verhindern, dass die Menschen noch in der Nacht zu den Pubs pilgern. Es gelten strenge Corona-Auflagen, beispielsweise müssen Pub-Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bestellungen dürfen nur am Tisch oder per App aufgenommen werden.

Trotzdem wurde befürchtet, es könne zu Alkoholexzessen und Ausschreitungen kommen. Gesundheitsminister Matt Hancock warnte mit deutlichen Worten davor, über die Stränge zu schlagen: „Wer das Gesetz bricht, kann hinter Gittern landen“, sagte er der „Daily Mail“ am Freitag.

Coronavirus in Europa: Weiteres Land muss Kehrtwende einlegen - Region unter Quarantäne

Update vom 4. Juli, 15.35 Uhr: Die griechischen Behörden haben trotz Kritik die Ausgangssperre in den Flüchtlingslagern im Land erneut verlängert. Die am 21. März erlassenen Einschränkungen gelten vorerst bis zum 19. Juli weiter, wie das Ministerium für Migration in Athen am Samstag mitteilte. Kritiker werfen der Regierung vor, die Corona-Pandemie als Vorwand zu missbrauchen, um die Lager weiter abzuriegeln.

Die untergebrachten Menschen dürfen die Lager nur tagsüber und in Gruppen von weniger als zehn verlassen. Zudem gilt eine Obergrenze von 150 Menschen pro Stunde. Mit Gesundheitsschutz habe dies nichts zu tun, weil es in den Lagern bislang keine Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus gab, sagte der Koordinator von Ärzte ohne Grenzen im Lager Moria auf der Insel Lesbos, Marco Sandrone.

Quarantäne in Katalonien: Steigende Neuinfektionen in der Region

Update vom 4. Juli, 15.02 Uhr: Erstmals seit den Lockerungen in Spanien muss eine große Stadt erneut wegen steigender Infektionszahlen unter Quarantäne gestellt werden. Das teilte der katalanische Regionalpräsident Quim Torra am Samstag mit. In der katalanischen Region Segrià mit der Großstadt Lleida seien insgesamt 200.000 Menschen betroffen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“.

Ab Samstag 12.00 Uhr darf man in die Stadt und umliegende Gemeinden im Westen der Provinz nicht mehr reisen oder sie verlassen. Einzige Ausnahme ist, wenn man zur Arbeit muss. Bis 16.00 Uhr haben die Bürger der Stadt und Region außerdem einmalig die Möglichkeit, an ihren Wohnort in der Quarantänezone zurückzukehren.

Innerhalb der Zone gelte jedoch kein Lockdown. Versammlungen und größere Feiern sollen dennoch vermieden werden.

Die WHO hat indessen ihren Bericht über die Chronologie des Corona-Ausbruchs in China angepasst.

Coronavirus ins Großbritannien: Pubs, Restaurants, Hotels etc. dürfen wieder öffnen

Update vom 3. Juli, 14.43 Uhr: In Großbritannien dürfen Pubs, Restaurants, Hotels, Kinos, Museen und viele weitere Einrichtungen von Samstag an wieder öffnen. Gleichzeitig wird die Abstandsregel von zwei Metern auf einen Meter verringert, sofern andere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden. So müssen Pub-Besucher beim Betreten ihre Kontaktdaten hinterlassen. Menschenansammlungen am Tresen sind nicht erlaubt.

Bei der Vorstellung der Pläne hatte Premier Boris Johnson kürzlich gesagt: „Unser langer Winterschlaf kommt zu einem Ende.“ Auch forderte Johnsen die Briten zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf. Das Schlimmste sei überstanden. Ein erneuter Ausbruch des Coronavirus Sars-CoV-2 sollte aber vermieden werden. Wie n-tv.de unter Berufung auf den Hörfunksender LBC berichtet, sagte Johnson: „Meine Botschaft lautet: Lasst es uns jetzt nicht vermasseln, Leute, wir haben bisher fantastische Arbeit geleistet, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen.“

Viele Forscher halten die Lockerungen in Großbritannien jedoch für verfrüht. Großbritannien ist das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Europa.

Coronavirus in Österreich: Kurz drängt auf schnellere Testergebnisse

Indes drängt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesichts der zuletzt gestiegenen Zahl von Coronainfektionen auf schnellere Testergebnisse. Bis zum Vorliegen eines Resultats dauere es oft 48 Stunden oder mehr. ���Das darf es nicht geben“, sagte Kurz am Freitag in Wien. Es zähle jede Stunde. Er verwies auf die 390 Millionen Euro, die seine Regierung für das Corona-Screening in die Hand nehme, um auf einen lokalen oder regionalen Ausbruch umgehend reagieren zu können.

Jüngst war es in Oberösterreich im Umfeld einer Freikirche zu zahlreichen neuen Coronainfektionen gekommen. Rund 1400 Menschen mussten in Quarantäne. Schulen und Kindergärten sind seit Freitag im Raum Linz wieder für eine Woche geschlossen. Grundsätzlich will die Regierung aus ÖVP und Grünen mit einem Krisen- und Katastrophenschutzgesetz die Basis schaffen, um künftig besser auf Notsituationen reagieren zu können.

Corona-Ausbruch auf Nerzfarm - Niederlande will tausende Tiere töten

Update vom 3. Juli, 13.57 Uhr: In den Niederlanden haben Behörden einen erneuten Corona-Ausbruch auf einer Nerzfarm gemeldet. Auf der Zuchtfarm in Landhorst sei das Virus entdeckt worden, nachdem die Nerze die typischen Symptome eine Infektion gezeigt hätten, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. 4300 Tiere sollen nun vorsorglich gekeult werden. Damit stieg die Zahl der Farmen mit Corona-Ausbrüchen in der Region bereits auf 18.

Erstmals in Nerz-Zuchtfarmen war ein Ausbruch im April festgestellt worden. Im Mai gaben die Behörden dann bekannt, dass zwei an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte Mitarbeiter sich „sehr wahrscheinlich“ bei den Tieren angesteckt hatten. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte es sich um die „ersten bekannten Fälle einer Übertragung“ des neuartigen Coronavirus von Tier zu Mensch handeln.

Corona in Europa: Änderung bei Einreisebeschränkungen?

Update vom 2. Juli, 16:18 Uhr: Wegen der aktuellen Einreisebeschränkungen innerhalb der Europäischen Union hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sich für Paare ohne Trauschein eingesetzt. Die Schwedin forderte via Twitter am Donnerstag dazu auf, verliebten Paaren keine Steine in den Weg zu legen.

EU-Staaten und auch Reiseunternehmen sollten den Begriff der „Partnerschaft“ wenn möglich etwas weiter auslegen. Deshalb solle die Einreisebeschränkung nicht auf nachweislich langfristige Partner eines EU-Bürgers angewendet werden, schrieb Johansson.

I want to directly address and support the very committed and vocal #LoveIsEssential campaign.

I urge Member State authorities and indeed travel companies to apply as wide a definition of partnerships as possible.#LoveIsNotTourism — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) July 2, 2020

Um die Coronavirus-Pandemie so weit wie möglich einzudsämmen, einigten sich die EU-Staaten Mitte März mit Außnahme von Irland und den Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf, ein Verbot für nicht zwingende notwendige Reisen auszusprechen. Eine Lockerung dieser Vorgaben wird seit Anfang Juli in 14 Ländern umgesetzt.

USA hamstern Corona-Medikament Remdesivir - Spahn: „Erwarte, dass Deutschland und Europa versorgt werden“

Update vom 2. Juli, 12.01 Uhr: Am Montag teilte das US-Gesundheitsministerium mit, dass man sich 92 Prozent (über 500.000 Behandlungsdosen) der Produktion des als mögliches Corona-Arzneimittel gehandelten Medikaments Remdesivir gesichert hat. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Hersteller, US-Konzern Gilead, im ZDF-Morgenmagazin nun in die Pflicht genommen, auch Europa zu beliefern.

Er "erwarte, dass Deutschland und Europa versorgt werden, wenn es um ein solches Medikament geht", meinte Spahn am Donnerstag. Falls das Mittel innerhalb der EU für die Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen werde, müsse "die Lieferfähigkeit hergestellt" werden, so Spahn weiter.

Zudem bekräftigte der Gesundheitsminister, dass die Bundesrepublik trotz der großen Aufkäufe durch die USA über ausreichend Reserven an Remdesivir verfüge. Das Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Ebola angewendet wurde, sei "auf Lager in einer Zentralapotheke des Bundes und gesichert für die nächsten Wochen".

Während Remdesivir in den USA und Japan bereits für die Behandlung von Coronavirus-Infizierten zugelassen ist., gilt dies in Europa noch nicht. Allerdings empfahl die EU-Arzneimittelbehörde EMA kürzlich, das Medikament hierfür unter Auflagen zuzulassen. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit der Zulassung in Europa noch in dieser Woche.

+ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn richtet klare Worte in Richtung USA. © dpa / Salvatore Di Nolfi

Indes geraten die Corona-Infektionszahlen in den USA völlig außer Kontrolle. Trump spricht jedoch von „großartigen Neuigkeiten“.

Corona-Pandemie in Europa: Starker Anstieg der Fallzahlen in Luxemburg

Update vom 1. Juli, 19.26 Uhr: Bei knapp 6000 Tests wurden in Luxemburg 46 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Zahlen, die Premierminister Xavier Bettel nicht aufschrecken, ihn jedoch zum Umdenken bewegen. „Diese Zahlen sind nicht alarmierend, aber wir müssen verhindern, dass wir in Zukunft eine Verschlechterung der Lage bekommen“, erläutert er.

In Luxemburg stieg die Zahl der Neuinfektionen seit Ende vergangener Woche merklich an. Etwa 150 Fälle wurden in sieben Tagen gemeldet. In Luxemburg sind private Feiern wieder erlaubt, der Anstieg wird mit ihnen in Verbindung gebracht. Bettel berichtet von einer als privat deklarierten Feier in einem Lokal, die zu 24 Infektionen geführt habe und seinem Schluss: „Deshalb werden wir künftig bei Treffen von mehr als 20 Personen wieder verpflichtende Regeln haben, egal ob es sich um private oder öffentliche Treffen handelt.“

Die aktuell geltenden Abstandsempfehlungen werden also durch verbindliche Vorschriften ersetzt. Zwar müssen Details des Gesetzes noch geklärt werden, ein konkreter Plan steckt aber schon dahinter. „Das Ziel ist, dass es bei Verstößen auch Sanktionen gibt. Das kann bis zur Schließung eines Lokals gehen“, versichert der Premierminister, „man muss vorsichtig sein und die Regeln respektieren.“

Europäische Hauptstadt schafft Mundschutzpflicht ab - 2000 Menschen feiern spontan mit Essen und Getränken

Update vom 1. Juli, 15.45 Uhr: Nach mehr als drei Monaten Mundschutzpflicht hat Tschechien die Regelung aufgrund der stabilen Fallzahlen nun wieder abgeschafft. Etwa 2000 Menschen feierten den Anlass am Dienstag auf der Prager Karlsbrücke. An einem 500 Meter langen Tisch genossen sie zusammen mitgebrachte Speisen und Getränke.

Nur in medizinischen und in Sozialeinrichtungen sowie in der U-Bahn muss man in Tschechien noch Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Auch in Regionen mit besonders vielen Coronafällen gibt es weiterhin eine Maskenpflicht.

Der Kaffeehausbesitzer Ondrej Kobza hatte das Event initiiert. Bürgermeister Zdenek Hrib betonte, dass die Feierlichkeit nur möglich ist, weil Prag aktuell weniger Touristen hat als es in der Hauptsaison normalerweise der Fall war.

+ Coronavirus in Europa: In Prag (Tschechien) feiern die Anwohner auf der Karlsbrücke das Ende der Maskenpflicht. © dpa / Petr David Josek

Corona: Erneuter Lockdown in britischer Großstadt - Bürgermeister war dagegen

Update vom 30. Juni, 14.35 Uhr: Medienberichten zufolge könnte es in weiten Teilen Großbritanniens wieder zu einer Verschärfung der Kontaktbeschränkungen kommen. Laut einem Bericht des „Telegraph“ stiegen die Coronavirus-Fälle in insgesamt 36 Städten und Regionen wieder an.

Nach Angaben von Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock machten die Neuinfektionen in Leicester in der vergangenen Woche allerdings satte zehn Prozent der Gesamtzahl der Fälle in Großbritannien aus. Für die Stadt wurde wieder ein Lockdown verhängt (siehe unten).

Insgesamt sind in Großbritannien 313.470 Menschen mit dem Coronavirus infziert, 43.660 starben an Covid-19. Damit ist Großbritannein in Europa am schwersten von der Pandemie betroffen.

Übrigens: An diesem Mittwoch übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Noch am selben Tag beantwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel Fragen dazu, wie sie Europa durch die Corona-Krise bringen will.

Erneuter Corona-Lockdown in britischer Großstadt - Bürgermeister war dagegen

Update vom 30. Juni, 7.44 Uhr: Die britische Regierung hat wegen anhaltend hoher Corona-Fallzahlen für die mittelenglische Stadt Leicester erneut strikte Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. In den meisten Landesteilen sei die Rate der Infektionsfälle zurückgegangen, doch in Leicester sei sie zuletzt weiter gestiegen, begründete Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag im Parlament den Schritt.

Coronavirus: Geschäfte und Schulen müssen im britischen Leicester erneut schließen

Deshalb müssen ab diesem Dienstag in Leicester nicht essenzielle Geschäfte schließen, ab Donnerstag auch die Schulen. Die Maßnahmen sollen laut Hancock in zwei Wochen auf den Prüfstand kommen. „Wir müssen dieses Virus kontrollieren. Wir müssen die Menschen schützen“, betonte der Gesundheitsminister. In der nun von einem erneuten Lockdown betroffenen 340.000 Einwohner-Stadt wurden nach Behördenangaben in den vergangenen zwei Wochen 866 weitere Coronavirus-Infektionsfälle registriert.

+ Corona-Tests durch das Militär in Leicester. © AFP / BEN STANSALL

Seit der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 in Großbritannien wurden in Leicester insgesamt rund 3000 Ansteckungsfälle verzeichnet. Hancock erläuterte, dass auf Leicester in der vergangenen Woche rund zehn Prozent aller neuen Infektionsfälle im Land entfallen seien. Täglich würden dort sechs bis zehn Menschen wegen der Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Peter Soulsby, der Bürgermeister von Leicester, hatte sich gegen einen erneuten Lockdown in seiner Stadt ausgesprochen. Die höheren Zahlen seien teilweise auf vermehrte Tests zurückzuführen, erklärte er.

Coronavirus: EU hält Einreisebeschränkungen für Menschen aus zahlreichen Drittstaaten aufrecht

Update vom 29. Juni 2020, 16.50 Uhr: Die EU-Länder wollen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Menschen aus den USA und zahlreichen anderen Drittstaaten vorerst aufrechterhalten. Lediglich Menschen aus 14 Ländern sollen vom 1. Juli an wieder normal in einreisen dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach Einleitung eines entsprechenden Beschlussverfahrens von EU-Diplomaten erfuhr.

Einreisen dürfen Menschen aus Algerien, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marokko, Montenegro, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay. China soll nur unter der Voraussetzung berücksichtigt werden, wenn es im Gegenzug auf Einreisebeschränkungen für Europäer aufhebt.

Mit einer offiziellen Bekanntgabe des Beschlusses wird am Dienstag gerechnet. Dass die erforderliche Mehrheit der EU-Staaten zusammenkommt gilt als sicher, weil sonst das schriftliche Verfahren für den Beschluss nicht eingeleitet worden wäre.

Entscheidend für die Lockerung der Einreisebeschränkungen ist nach der Beschlussvorlage künftig vor allem die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den zwei Wochen zuvor. Zudem sollen unter anderem der Trend im gleichen Zeitraum sowie der Umgang des jeweiligen Staates mit der Pandemie eine Rolle spielen.

Corona: Impfstoff schneller da als erwartet? - Russland verkündet überraschenden Plan

Update vom 29. Juni 2020, 14.26 Uhr: Während weltweit Wissenschaftler unter Hochdruck Forschung zur Herstellung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus betreiben, soll es in Russland erste Erfolge geben.

Eigener Darstellung nach macht Russland bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus Fortschritte. Mitte Juni war eine erste Gruppe Soldaten geimpft worden (siehe Update im verlinkten Artikel vom 13. Juni, 15.55 Uhr). Der zweiten Gruppe wurde der Stoff kurz darauf mit einer zusätzlichen Komponente verabreicht, hieß es.

Wie die Armeezeitung Krasnaja Swesda am Montag berichtete, sei nun die zweite Gruppe Soldaten getestet worden. Alle fühlten sich gut, und es seien bislang keine Nebenwirkungen bei dem sogenannten Vektor-Impfstoff aufgetreten, sagten die behandelnden Ärzte. Ob er bereits eine Immunreaktion ausgelöst hat, teilten sie nicht mit. Die Soldaten hätten sich freiwillig dafür gemeldet. Die klinischen Tests sollen demnach bis Ende Juli abgeschlossen werden.

Coronavirus: Baldige Massenproduktion eines Impfstoffes in Russland?

Eine Studie zu dem anscheinend in Rekordzeit entwickelten Impfstoff haben die Forscher bisher nicht vorgelegt. Es gibt deshalb keine unabhängige Bewertung der Aussagen. Allgemein wird von Wissenschaftlern jedoch immer wieder die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch in Sachen Impfstoff gedämpft.

Russische Behörden sprachen jedoch bereits davon, im Spätsommer mit der Massenproduktion des Impfstoffes zu beginnen. Michail Muraschko, der russische Gesundheitsminister, betonte kürzlich, dass der Impfstoff dann weltweit zur Verfügung gestellt werden soll.

Corona: Österreich rudert bei Reisewarnung zurück - Tests für bestimmte Urlauber werden Pflicht

Update vom 29. Juni 2020, 7.20 Uhr: Nach dem Coronavirus-Massenausbruch beim Fleischkonzern Tönnies dürfen Urlauber aus dem Kreis Gütersloh aktuell nur mit einem negativen Corona-Test nach Österreich reisen. Das kündigte der dortige Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ an.

Österreich verhalte sich mit diesen Plänen analog zu deutschen Bestimmungen. „Wir machen da eine gemeinsame Linie“, sagte der Grünen-Politiker. Der Test dürfe dabei nicht älter als 48 Stunden sein.

Menschen aus dieser Region müssten an Flughäfen, aber auch bei der Einreise per Auto mit Kontrollen rechnen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Pläne gelten nicht für Reisende aus dem angrenzenden Kreis Warendorf, wo sich die Zahl der Corona-Infektionsfälle deutlich besser entwickelt habe, hieß es.

Beim Fleischfabrikanten Tönnies im Kreis Gütersloh hatten sich mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Laut Behörden gibt es inzwischen auch außerhalb der Belegschaft einen merklichen Anstieg neuer Fälle.

Coronavirus in Gütersloh: Österreich nimmt generelle Reisewarnung zurück

Eine generelle Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen wird dagegen offenbar von Österreich zurückgenommen. Nach Informationen aus NRW-Regierungskreisen in Düsseldorf wurde die Reisewarnung auf die vom Infektionsgeschehen betroffenen Kreise beschränkt.

Aus NRW-Regierungskreisen hieß es, Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe am Wochenende mehrfach mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert und die Lage mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie erörtert.

Laschet habe die Maßnahmen der betroffenen Kreise und des Landes zur Eindämmung des Ausbruchs sowie die Anstrengungen zur massiven Testung der Tönnies-Mitarbeiter, ihres Umfelds und der Gesamtbevölkerung erläutert. Kurz hat demnach seine Anerkennung dafür zum Ausdruck gebracht sowie das konsequente und umfassende Vorgehen begrüßt.

Sobald die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auch in Gütersloh unter 50 falle, solle auch hier die Beschränkung aufgehoben werden.

Was ist in Deutschland erlaubt und was nicht? Ein Überblick über die Corona-Regeln aller Bundesländer.

Corona: 300 Menschen nach Club-Besuch in Zürich in Quarantäne - wilde Corona-Party in Bern

Update vom 28. Juni, 16.43 Uhr: Gerade erst musste die Schweiz mehr als 300 Menschen nach einem Clubbesuch unter Quarantäne stellen. Nun verunsichern Nachrichten aus Bern das Land:

Bern: Zahlreiche Klagen wegen Musiklärmhttps://t.co/tgdlgWyHQG — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) June 28, 2020

Augenzeugen berichten gegenüber der Schweizer Boulevardzeitung 20min, dass tausende Menschen dicht gedrängt bis in die Nacht feierten, ohne sich an Schutzmaßnahmen zu halten. Wie es zu der Party kam - ob sie organisiert war oder aus einer kleineren Veranstaltung hervorging - ist demnach noch unklar. Erst am Samstagnachmittag war es zu Demonstrationen gegen Corona-Auflagen, sowie Gegendemonstrationen „gegen rechte Hetze“ gekommen.

+ Coronavirus - Proteste in der Schweiz © dpa / Anthony Anex

In Großbritannien hat Premierminister Boris Johnson unterdessen in einem Interview mit der Mail on Sunday seine Fitness demonstriert - nach überstandener Coronavirus-Infektion sei er wieder in der Lage, Liegestützen zu machen. Er fühle sich „fit wie ein Metzgershund“, soll er, angesprochen auf seinen Gesundheitszustand, gesagt haben und dann in die Knie gegangen sein, um eine Liegestütze zu machen. Am Dienstag soll ein umfassendes Konjunkturpaket vorgestellt werden.

Coronavirus in der Schweiz: 300 Menschen nach Clubbesuch in Quarantäne

Update vom 28. Juni, 9.00 Uhr: In der Schweiz ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen: 300 Menschen müssen dort nach dem Besuch eines Clubs vorsorglich in eine zehntägige Quarantäne. Zuvor waren mehrere Gäste des Betriebs in der Hauptstadt Zürich positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich am Samstagabend mit. Da der Clubbetreiber den Behörden eine Liste mit den Kontaktdaten der Besucher des Clubs vom Abend des 21. Juni aushändigen konnte, war eine schnelle Kontaktnachverfolgung möglich.

Das Contact-Tracing-Team habe dank dieser Liste die Gäste am Samstag über die notwendige Quarantäne informieren können, hieß es. In der Schweiz hat die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder zugenommen. Binnen eines Tages wurden 69 neue Fälle bekannt, etwa drei Mal mehr als noch zu Wochenbeginn.

Coronavirus in Europa: Trotz Todeszahl-Rekord lockert Großbritanniens Premier Johnson weiter die Beschränkungen

Update vom 27. Juni, 12.08 Uhr: Großbritannien hält in Europa einen traurigen Rekord. Kein anderes europäisches Land hat bisher so viele Corona-Tote zu verkraften. Dennoch lockert Premierminister Boris Johnson weiter. Jetzt soll für einige Länder auch die umstrittene Isolationspflicht fallen.

Bislang starben mehr als 43.500 Menschen in Großbritannien, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der Sterbefälle, bei denen die Lungenkrankheit Covid-19 als Ursache festgestellt wurde, liegt bei mehr als 54.000. Es dürfte aber noch viele unerkannte oder indirekte Fälle gegeben haben: Die sogenannte Übersterblichkeit für die Zeit der Pandemie liegt im Vereinigten Königreich bei über 65.000.

Das Land ist aber auch wirtschaftlich stark angeschlagen. Die britische Regierung will nun Reisende aus einer Reihe von Ländern von der Pflicht befreien, nach der Einreise 14 Tage in Isolation zu verbringen. Das berichteten mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach soll am Montag eine Liste von Staaten vorgelegt werden, die vom 6. Juli an von der Regelung ausgenommen sind. Dazu sollen unter anderem Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und auch Deutschland gehören, so die Berichte. Reisende aus Portugal, Schweden und den USA müssen sich demnach hingegen weiterhin nach Betreten des Landes für zwei Wochen isolieren.

Allgemein scheint ein guter Teil der britischen Angst vor dem Coronavirus verflogen zu sein. Nachdem an den britischen Stränden bereits Menschenmassen die Sonne genossen, feierten Hunderte Fans des FC-Liverpool am Freitag Abend vor dem Royal Liver Building, nachdem ihre Mannschaft nach der 1:2-Niederlage von Manchester City gegen Chelsea am Donnnerstagabend (25. Juni) als Meister der Premier League feststeht. (dpa/nai)

Coronavirus in Europa: „Wir sind absolut entsetzt über die Szenen“ - Briten stürmen Strände

Update vom 26. Juni, 11.10 Uhr: Während in Ländern wie Großbritannien Lockerungen beschlossen werden, geht es in Portugal in die andere Richtung. Das Land ist bislang vergleichweise gut durch die Corona-Krise gekommen. 40.415 Fälle meldet die Johns-Hopkins-Universität (Stand: 26. Juni 11 Uhr). Doch nun zeigt das Land eine rückläufige Bewegung. Besonders der Großraum Lissabon entwickelt sich zum neuen Hotspot. Die Angst vor einer zweiten Welle wächst.

Von den 311 Fällen, die Portugal am Donnerstag meldete, fielen rund 77 Prozent auf die Regionen um Lissabon, so die faz.

Coronavirus in Europa: Anstieg in Portugal - neuer Lockdown beschlossen

Wegen des Anstiegs verhängte der portugiesische Ministerpräsident António Costa nun einen erneuten Lockdown. Ab dem 1. Juli gelten für 19 Gemeinden rund um die Hauptstadt für zwei Wochen Ausgangsbeschränkungen. Lediglich Einkäufe, der Gang zur Arbeit und Arztbesuche sind weiterhin erlaubt.

„Die einzige wirksame Form, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, ist, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben und stets die soziale Distanz sowie alle Schutz- und Hygienestandards einhalten“, sagte Costa am Donnerstag.

Coronavirus in Europa: „Wir sind absolut entsetzt über die Szenen“ - Briten stürmen Strände in Corona-Zeiten

Update vom 25. Juni, 22.50 Uhr: Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat auf die überfüllten Strandszenen auf Twitter reagiert und appelliert an die Bevölkerung.

„Wir alle wollen draußen sein und den herrlichen Sonnenschein genießen. Aber wenn Sie unterwegs sind, verhalten Sie sich sicher und halten Sie die Regeln zur sozialen Distanz ein“, twittert Hancock. Der Gesundheitsminister verweist zudem darauf, dass es England Fortschritte beim Kampf gegen das Coronavirus gemacht habe und bestimmt keiner wolle, dass diese harte Arbeit zunichtegemacht würde.

We all want to be outside and enjoying the glorious sunshine but if you are heading out please do it safely and stick to social distancing rules.



We are making real progress in tackling this virus and we don’t want to undo everyone’s hard work. Please stay alert and save lives. — Matt Hancock (@MattHancock) June 25, 2020

Zudem drohte der Gesundheitsminister nach der Missachtung der Vorschriften mit der Schießung der Strände. „Das letzte, was die Leute wollen, ist, dass das Virus wieder kommt“, sagte er gegenüber einem Radiosender. Die Vorschriften müssten eingehalten und eine zweite Welle verhindert werden. Sollten die Fallzahlen wieder steigen, müsse die Regierung handeln. „Wir dürfen nicht rückwärts gehen ... Wir müssen diese Krankheit stoppen.“

Coronavirus in Europa: Briten stürmen Strände

Update vom 25. Juni, 18.09 Uhr: Zehntausende Briten sind am Donnerstag an die Küsten im Süden ihres Landes gestürmt - trotz Corona. Auf Twitter sind Fotos von Menschenmassen an Strände zu finden. Dicht an dicht drängen sich die Briten. Mindestabstand, Masken oder sonstige Regeln scheinen vergessen. Dabei ist Großbritannien aktuell das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa.

Bournemouth löste nach eigenen Angaben eine „Notfallreaktion“ aus, weil die Lage nicht mehr beherrschbar war.

„Wir sind absolut entsetzt über die Szenen, die an unseren Stränden, insbesondere in Bournemouth und Sandbanks, in den letzten 24 bis 48 Stunden zu sehen waren“, teilte die Ratsvorsitzende Vikki Slade mit.

Die Stadt hatte nach eigenen Angaben an allen Fronten zu kämpfen: Neben einem Verkehrschaos, unzähligen Falschparkern war der Strand vermüllt. Obendrein seien viele Ausflügler betrunken gewesen und es seinen Schlägereien gemeldet worden. Einsatzkräfte seien völlig überfordert gewesen. Die Behörden bitten die Menschen Bournemouth fernzubleiben.

A major incident has been declared after thousands of people descended on BCP Council beaches on the hottest day of the year so far. A multi-agency emergency response has now been activated to co-ordinate resources to tackle the issues.



Read more: https://t.co/OnwEQMs9aI pic.twitter.com/sbpnLNtaWj — BCP Council (@BCPCouncil) June 25, 2020

Der Donnerstag war der bisher heißeste Tag des Jahres in England. Am Nachmittag wurden über 33 Grad am Großflughafen London-Heathrow gemessen. Innerhalb Englands sind in der Corona-Krise Tagesausflüge erlaubt.

+ Menschen so weit das Auge reicht. Bei der Hitzewelle in Großbritannien fallen trotz Corona alle Regeln, wie etwa Abstandsregeln. © AFP / GLYN KIRK

‘MAJOR INCIDENT’ declared in BOURNEMOUTH - pls stay away.



With 1/2 million visitors in Dorset, roads are gridlocked, hindering emergency vehicles & beaches are full - with Dispersal Orders on both piers.

I’ve asked Police Minister to dispatch additional police if Dorset requests pic.twitter.com/YnSpfdXOLc — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) June 25, 2020

Coronavirus: Niederlande wagen riesigen Schritt früher als gedacht - nur ein „Aber“ bleibt

Update vom 24. Juni, 22.00 Uhr: Die Niederlande wagen einen sehr, sehr großen Schritt zurück zu Normalität und Alltag schon viel früher als gedacht. Am Mittwochabend kündigte Ministerpräsident Mark Rutte weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen Verkehr und Freizeit an.

Ab dem 1. Juli dürfen Kinos, Theater, Kirchen und Gaststätten wieder unbegrenzt Besucher empfangen. Das bisherige Maximum von 30 Gästen ist also schon nächste Woche passé.

Am selben Tag werden auch beinahe alle Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben. Jahrmärkte sowie Festivals im Freien dürfen wieder öffnen und sogar das Rotlichtmillieu darf den Betrieb wieder aufnehmen.

Coronavirus: Niederlande beschließen Mega-Lockerungen - sie waren erst in zwei Monaten geplant

Diese Lockerungen kommen ganze zwei Monate früher als bislang geplant. Seit einigen Wochen sind die Infektionszahlen in den Niederlanden aber stark rückläufig. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern bleibe aber weiterhin die Norm und auch das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im Nahverkehr werde vorerst nicht abgeschafft. Premierminister Rutte erinnert an das Risiko einer zweiten Welle.

Nach den Sommerferien werden die Schulen vollständig zum normalen Betrieb zurückkehren, Schüler wieder direkt nebeneinander sitzen. Und am 1. September dürfen sich vor allem Fußballfans über die nächste große Lockerung freuen. Kommt nichts dazwischen, sind Spiele vor Publikum dann wieder erlaubt. Das Einhalten von Sicherheitsabstand wird aber weiterhin gefordert sein. Darüber hinaus werden die Fans nicht singen dürfen.

+ Coronavirus: Die Niederlande beschließen weitreichende Lockerungen - viel früher als geplant. © picture alliance/dpa / David Young

Corona in Österreich: Mega-Lockerungen bei Stadien und Konzerten - aber Kurz mahnt

Update vom 24. Juni, 18.10 Uhr: Mitten in der Coronavirus-Pandemie: Russland feiert den Sieg über Nazi-Deutschland mit zehntausenden Soldaten und Zuschauern. Nicht nur Wladimir Putin trägt keine Mundschutzmaske. Abstandsregeln gibt es trotz hoher Corona-Zahlen keine.

Corona in Großbritannien: Experten entgeistert über Lockerungen durch Johnson-Regierung - „Echtes Risiko“

Update vom 24. Juni, 14.15 Uhr: Gesundheitsexperten warnen eindringlich vor einer zweiten Welle in Großbritannien, das in Europa am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen ist. Es bestehe ein „echtes Risiko“, schrieben sie in einem am Mittwoch vom „British Medical Journal“ veröffentlichten Brief. Den Appell unterzeichneten unter anderem die Präsidenten medizinischer Fachgesellschaften.

Sie kritisierten damit die bisher umfangreichste Lockerung der Pandemie-Maßnahmen in England. Premier Boris Johnson hatte sie am Vortag bekanntgegeben. Pubs, Restaurants, Hotels, Museen, Galerien, Kinos, Bibliotheken, Friseursalons und Kirchen dürfen unter bestimmten Auflagen ab 4. Juli wieder in England öffnen. Gleichzeitig hatte Johnson angekündigt, die Abstandsregel von zwei Metern auf einen Meter zu verringern. Selbst Regierungsberater aus dem Medizin-Bereich hatten die Lockerungen als „nicht risikofrei“ bezeichnet.

+ Großbritanniens Premier Boris Johnson steht wegen der Corona-Lockerungen seiner Regierung in der Kritik © AFP / HANDOUT

Corona in Österreich: Mega-Lockerungen bei Stadien und Konzerten - aber Kurz mahnt

Update vom 24. Juni, 11.36 Uhr: „Genießen und aufpassen“ hat Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) aktuell als Motto ausgegeben - angesichts der erheblichen geplanten Corona-Lockerungen in dem Land. Ab dem 1. Juli ist beispielsweise wieder jeder Sport erlaubt.

Ab September sollen unter bestimmten Voraussetzungen wieder Events im Freien mit bis zu 10.000 Teilnehmern und drinnen mit bis zu 5000 Teilnehmern erlaubt sein. Somit sind Besucher in Stadien und bei Konzerten auch wieder erlaubt. Allerdings muss es für sie zugewiesene Sitzplätze geben, auch Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Dazu werde auf freiwilliges Tracking gesetzt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bat Kellner, die nun ab Juli keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen (siehe Erstmeldung), übrigens darum, „die Maske bitte nicht wegzuwerfen, wir werden sie noch brauchen“. Vor allem im Spätherbst könne es wieder eine schwierige Situation geben, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Corona in Österreich: Drastische Lockerungen erwartet - Kurz ändert seinen Kurs massiv

Erstmeldung vom 24. Juni: Wien - In Österreich hat sich die Corona*-Lage weitgehend stabilisiert. An diesem Mittwoch will die Regierung nun wohl einige weitere Lockerungen bekanntgeben. Wie das österreichische Nachrichtenportal oe24.at unter Berufung auf Informationen der Nachrichtenagentur APA berichtet, sollen die neuen Regeln nach dem Ministerrat verkündet werden.

Corona in Österreich: Weitere Lockerungen für Events und Gastro bahnen sich an

Unter bestimmten Voraussetzungen werden ab September demnach Events im Freien mit bis zu 10.000 und drinnen mit bis zu 5000 Teilnehmern erlaubt - das gilt für den Sportbereich und für kulturelle Veranstaltungen. Die Bedingungen: Es muss für die Besucher zugewiesene Sitzplätze geben, auch müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem soll offenbar bereits Anfang Juli die Maskenpflicht* für Kellner zurückgenommen werden, berichtet oe24.at.

Weiter wird wohl auch die Sperrstunde für geschlossene Veranstaltungen mit Anfang Juli aufgehoben. Dadurch kann zum Beispiel auf Hochzeiten wieder zeitlich unbeschränkt gefeiert werden. Einhergehend mit den neuesten Lockerungen soll es auch einen Beschluss in den Bereichen „Containment“ und „Contact Tracing“ geben. Dadurch soll eine möglichst schnelle und effiziente Eindämmung bei auftretenden Erkrankungsclustern möglich werden.

Übrigens: Eine Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung hat die deutsche Bundesregierung in der vergangenen Woche vorgestellt: Die Corona-Warn-App* für Deutschland ging an den Start.

Nach positiven Corona-Tests sitzen acht deutsche Touristen in ihrem Urlaubs-Domizil fest. Dabei griff das Virus innerhalb der Gruppe weiter um sich.

Corona-Zahlen für Österreich: Mehr als 17.000 Infektionen und 693 Todesfälle

Laut aktuellen Informationen der Johns-Hopkins-Universität wurden in Österreich seit Beginn der Pandemie insgesamt 17.408 Corona-Infektionen gemeldet. Die Infektion überwunden haben demnach 16.261 Personen, außerdem sind 693 mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierte Personen gestorben. Welche Maßnahmen die österreichische Regierung in den letzten Monaten ergriffen hat, um das Virus einzudämmen. sehen Sie im nachfolgenden Video. (dpa,AFP,cia,ml)

