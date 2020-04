Corona in Deutschland: RKI und Spahn vermelden Meilenstein im Kampf gegen Corona - Bald wieder Gottesdienste?

Die Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in Deutschland greifen und erste Lockerungen werden in Aussicht gestellt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen hier im News-Ticker.

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Deutschland nach wie vor lahm.

Ab dem 4. Mai soll es schrittweise Lockerungen geben - jedoch nicht in allen Bundesländern.

Das Robert-Koch-Institut informiert weiterhin über die aktuelle Corona-Lage in der Bundesrepublik.

Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Update vom 17. April, 21.40 Uhr: Bereits seit Mitte März finden in Deutschland keine Gottesdienste mehr statt. Damit Gläubige jedoch schon bald wieder ihre Religion ausüben können, wollen Vertreter von Religionsgemeinschaften und Kirchen in den kommenden Tagen gemeinsam mit Bund und Ländern ein Konzept erarbeiten. „Nun müssen wir Wege finden, wie wir Schritt für Schritt wieder gemeinsame Gottesdienste ermöglichen können, ohne die Infektionsgefahren zu erhöhen“, sagte Innenstaatssekretär Markus Kerber.

Corona in Deutschland: Ab Montag wieder Gottesdienste in Sachsen

Der Entwurf soll als Grundlage für spätere Entscheidungen dienen, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag. Darauf hatte sich das Ministerium im Gespräch mit zahlreichen Vertretern von Religionsgemeinschaften in Berlin geeinigt. In Sachsen sollen schon ab Montag wieder unter bestimmten Bedingungen öffentliche Gottesdienste erlaubt sein.

Die katholische Kirche in Bayern will hingegen von der Woche ab dem 4. Mai an wieder Gottesdienste abhalten. „Wir hoffen, dass mit einem der schwierigen Situation angemessenen Schutzkonzept im Mai in unseren Kirchen schrittweise wieder Gottesdienste möglich sein werden“, so der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx. Das Schutzkonzept soll in Absprache mit der Staatsregierung erarbeitet werden. Das vereinbarten die sieben bayerischen Diözesen und Erzdiözesen am Freitag in einer Telefonkonferenz zur Corona-Krise.

Corona in Deutschland: RKI und Spahn vermelden Meilenstein im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie

Erstmeldung vom 17.April: München - Deutschland hat die Coronavirus-Pandemie* nicht eingedämmt, aber die Ausbreitung der heimtückischen Lungenkrankheit Covid-19* zumindest deutlich verlangsamt. Das ist die Zwischenbilanz am 17. April nach mehreren Wochen Ausnahmezustand in der Bundesrepublik durch die Corona-Krise.

Coronavirus in Deutschland: Die Reproduktionsrate sinkt

Wie das Robert-Koch-Institut erklärte, ist die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Virus gesunken. Jeder Infizierte steckt laut RKI weniger als einen weiteren Menschen an. Die sogenannte Reproduktionsrate liege mittlerweile bei 0,7, hieß es von der Bundesbehörde. Anfang März hatte die besagte Kennziffer demnach noch bei drei gelegen.

+ Präsident des Robert-Koch-Instituts: Lothar Wieler (li.), hier mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). © dpa / Jo hn Macdougall

Die Reproduktionsrate bemisst, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert. Um die Pandemie abflauen zu lassen, müssen die Reproduktionszahl unter 1 liegen, hatte RKI-Präsident Lothar Wieler jüngst erklärt.

Corona in Deutschland: Bundesweite Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen

Zum 20. April sollen nun bundesweit Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen greifen, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen, wenn sich die Betreiber an strenge Hygiene-Regeln halten.

Zudem öffnen in den meisten Bundesländern Schulen zumindest teilweise wieder, ferner sind Kontakte zu einer Person außerhalb des eigenen Heims wieder gestattet, die nicht zur Familie gehört.

Dennoch werden die Schutzmaßnahmen gegen Corona weiter forciert. So führt Sachsen ab dem 20. April eine Maskenpflicht* für den Einzelhandel und den öffentlichen Nahverkehr ein. Als Paradebeispiel für diese Entscheidung diente die Stadt Jena, in der es schon länger eine Maskenpflicht gibt - und in der sich innerhalb von acht Tagen kein einziger Mensch mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Andere Bundesländer beschäftigen sich hingegen mit weitgehenden Lockerungen.

Corona-Krise in Deutschland: „Jena hat die Wende geschafft“

„Die Maskenpflicht war - verbunden mit den Abstands- und Hygieneregeln - ein weiterer Schritt, das Virus in den Griff zu kriegen“, erklärte Jenas Bürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) im Gespräch mit dem Sender n-tv: „Jena hat die Wende geschafft.“ Das soll nun auch in ganz Deutschland gelingen - verfolgen Sie alle Entwicklungen hier im News-Ticker.

