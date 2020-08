Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt an der Costa Blanca

Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle steigt auch an der Costa Blanca.

Zweite Covid-19-Welle in Spanien

344 neue Coronavirus-Fälle in 24 Stunden hat die valencianische Landesregierung am Freitag gemeldet. Angesichts der steigenden Fallzahlen sollen die Altenheime an der Costa Blanca geschützt werden.