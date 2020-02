Coronavirus: Was Reisende aus Bremen und Niedersachsen beachten müssen

Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. Reisende aus Niedersachsen und Bremen sollen an Flughäfen und Bahnhöfen gewisse Regeln beachten.

Bremen/Niedersachsen - Trotz der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Italien und weiteren Ländern in Europa wird es auf absehbare Zeit keine Reisebeschränkungen geben. Das haben die EU-Gesundheitsminister bei einem Krisentreffen in Rom beschlossen. Dennoch sollten Menschen, die aus besonders betroffenen Gebieten nach Niedersachsen und Bremen reisen, gewisse Regeln einhalten.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Was Flugreisende beachten müssen

Reisende, die vom Flughafen Bremen abfliegen, müssen im Moment keine besonderen Kontrollen befürchten. Als Direktverbindung in ein stark betroffenes Gebiet bietet die Fluggesellschaft Ryanair die Verbindung zum Flughafen Mailand/Bergamo an. Dieser Flughafen ist weiterhin geöffnet und kann angeflogen werden. Ryanair weist auf der Webseite darauf hin, dass alle Flüge von und nach Italien regulär stattfinden. Reisende, die aus betroffenen Gebieten in Bremen ankommen, sollten sich melden, falls Krankheitssymptome auftreten.

Vom Flughafen Hannover bietet die Airline Volotea Flüge nach Italien an, darunter auch Verbindungen nach Venedig in der Region Venetien, die stark vom Coronavirus-Ausbruch betroffen ist. In dieser Region sind einzelne Dörfer abgeriegelt worden. Im Moment planen weder der Flughafen Hannover noch der Flughafen in Venedig besondere Maßnahmen zur Einschränkung des Luftverkehrs.

+ Das Coronavirus breitet sich weiter in Europa aus. Auch Reisende aus Bremen und Niedersachsen sollte gewisse Regeln beachten, um sich nicht zu infizieren. © Sina Schuldt/dpa

Der bei Niedersachsen beliebte Flughafen Münster/Osnabrück ist aktuell gar nicht vom Coronavirus betroffen. Es werden keinerlei Direktverbindungen nach Italien oder gar nach China angeboten. Corendon Airlines bietet Flüge nach Teneriffa an, wo ein Hotel nach einem Coronavirus-Fall abgeriegelt wurde.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Was Bahnreisende beachten müssen

Für Bahnreisende in Niedersachsen und Bremen ändert sich im Moment nichts. Es werden keine gesonderten Kontrollen an großen Bahnhöfen durchgeführt. Zuletzt gab es lediglich einen Zwischenfall in einem Eurocity-Zug auf dem Weg nach München. Doch die Coronavirus-Verdachtsfälle bestätigten sich jeweils nicht. In Italien können Zugreisen momentan kostenlos storniert werden, solche Maßnahmen sind in Deutschland nicht geplant.

Coronavirus in Niedersachsen und Bremen: Bei diesen Symptomen ist ein Arzt aufzusuchen

Reisende, die aus Coronavirus-Risikogebieten zurückkehren oder mit gefährdeten Personen Kontakt hatten, müssen sich lediglich in der Arztpraxis melden, wenn Symptome auftreten. Folgende Anzeichen können auf eine Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 hindeuten:

Fieber

Kopfschmerzen

Halsschmerzen

Atemprobleme wie Kurzatmigkeit

Lungenentzündung

Mit diesen Symptomen sollten Menschen einen niedergelassenen Arzt um Rat fragen. Wenn es geht, ist eine erste Abklärung per Telefon sinnvoll, um andere Menschen zu schützen. Coronavirus-Verdachtsfälle müssen inzwischen an das jeweils zuständige Gesundheitsamt in Bremen oder Niedersachsen gemeldet werden, berichtet kreiszeitung.de*.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin stuft - Stand 26. Februar - folgende Regionen als Risikogebiete ein:

In China: Die Provinz Hubei und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang

Im Iran: Provinz Ghom

In Italien: Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang).

