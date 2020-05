Coronavirus weltweit: Ärzte beobachten rätselhafte Krankheitsverläufe - Verschlechterung an Tag 7

Coronavirus: Ärzte berichten von einem rätselhaften Krankheitsverlauf bei einigen Covid-19-Patienten. Am Ende der ersten Woche verschlechtert sich deren Zustand plötzlich dramatisch.

Update vom 6. Mai, 22.31 Uhr: Ein besorgniserregendes Muster beobachten Kliniker in Sydney immer wieder bei Corona-Patienten, deren Krankheitsverlauf besonders schwerwiegend ist. Einige Erkrankte waren bis zum Ende der ersten Woche stabil, doch dann fiel ihr Zustand plötzlich in einen kritischen Bereich.

Diese lebensbedrohliche Phase erreichen aber nicht alle Patienten. Die Forscher sind ratlos. „Bis zum Ende der ersten Woche sind sie noch in einem stabilen Zustand, doch ganz plötzlich haben sie diese überschießende Entzündungsreaktion, die sich im ganzen Körper ausbreitet“, berichtet Pneumologe David Darley vom St. Vincent‘s Krankenhaus in Sydney im Gespräch mit dem Guardian. Nachdem die Entzündungsreaktion stattgefunden hat passiere Folgendes: Die Lunge beginnt zu kämpfen, der Blutdruck sinkt ab und andere Organe - darunter auch die Niere - drohen zu versagen.

Corona in Australien: Ärzte beobachten rätselhaften Verlauf der Covid-19-Patienten

Im gesamten Körper entstehen Blutgerinnsel. Gehirn und Darm sind ebenfalls stark gefährdet. Es sei also eine sehr spezifische Reihe von Krankheitsstadien bei den Corona-Patienten zu beobachten, aber aus irgendeinem Grund durchlaufe nicht jeder alle Stadien, erklärt Darley.

Tendenziell sind Angehörige der Risikogruppe vom besonders schweren Verlauf betroffen: ältere Männer mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Doch welche Patienten einen schweren Verlauf haben werden, lasse sich bisher nicht voraussagen. Ärzte wie Darley hoffen nun, dass möglichst bald für jedes Stadium ein Biomarker entdeckt wird, also ein biologisches Merkmal, das krankhafte Veränderungen aufzeigt. Dieses könnte in Gewebeproben oder im Blut gemessen und bewertet werden.

„Es würde den Ärzten helfen, vorherzusagen, in welchem Stadium sich die Patienten befinden und vielleicht sogar, ob sie in das nächste übergehen werden“, erklärt Darley. So ließe sich zudem vorhersagen, wer in den Kliniken genauer beobachtet werden müsse.

Erstmeldung vom 6. Mai:

Rio de Janeiro - Seit etwas mehr als zwei Monaten ist das Coronavirus* auch in Brasilien angekommen und bestimmt dort seither den Alltag. Am 26. Februar wurde eine Person erstmals positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, seitdem gab es jeden Tag neue Schreckenszahlen.

Nicht nur aufgrund der zunehmenden Infektionen, sondern auch angesichts der Misswirtschaft kommen Kliniken und Friedhöfe an ihre Grenzen. Das System in Brasilien kollabiert derzeit - auch, weil Präsident Jair Bolsonaro das Problem in den letzten Wochen konsequent verharmloste.

Corona in Brasilien: Proteste in der Bevölkerung steigen - Heftige Vorwürfe gegen die WHO

Das Staatsoberhaupt scheint nicht viel von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu halten und fordert eine Rückkehr zur Normalität. Einen Paukenschlag gab es mitte April, als Bolsonaro seinen Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta nach einem Streit über den Umgang mit der Pandemie entließ. Mandetta hatte eine strengere Linie zum Schutz vor Infektionen* gefordert. Die Entlassung sorgte in Teilen der Bevölkerung für Proteste, der Unmut gegen den Präsidenten wird zunehmend größer.

Präsident Bolsonaro wurde heute zu den neuen Rekordwerten der Corona-Toten in Brasilien gefragt. Seine Antwort: "Ja und? Tut mir leid. Aber was soll ich machen? Ich bin Messias (sein zweiter Vorname), aber vollbringe keine Wunder." https://t.co/uwMxT7Ewsa — Niklas Franzen (@niklas_franzen) April 29, 2020

Doch Bolsonaro scheint einfach weiter gegen den Strom schwimmen zu wollen und stellte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit heftigen wie provokanten Äußerungen infrage. Die WHO ermutige, so Bolsonaro, kleine Kinder zu Homosexualität und zur Masturbation, schrieb er am Ende April auf Facebook. Später wurde der Beitrag jedoch entfernt, doch die Aussagen waren bereits getätigt. „Dies ist die Weltgesundheitsorganisation, deren Empfehlungen zum Coronavirus* ich aus Sicht einiger Leute folgen soll“, sagte der Präsident. Ohne jegliche Art von Belegen für seine Behauptungen zu nennen, behauptete Bolsonaro, die Organisation empfehle „Masturbation in früher Kindheit“ sowie „gleichgeschlechtliche Beziehungen“.

Brasiliens Staatschef attackiert inmitten der #Coronakrise die @WHO. #Bolsonaro behauptet, die Weltgesundheitsorganisation ermutige kleine Kinder zu Homosexualität und zur Masturbation. https://t.co/8dfoUIQubJ — Frankfurter Allgemeine (@faznet) May 1, 2020

Corona in Brasilien: Bolsonaro greift WHO mit fragwürdigen Mitteln an - und lehnt Distanzierung ab

Als Grundlage für die Aussagen diente Bolsonaro wohl das 2010 gemeinsam vom WHO-Regionalbüro für Europa und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) veröffentlichte Rahmenkonzept „Standards für die Sexualaufklärung in Europa“, das Experten, politischen Entscheidungsträgern sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen Empfehlungen für die Sexualaufklärung von Kindern und Jugendlichen gibt. Die Aussagen dürften im Zusammengang zu Bolsonaros Haltung in der Corona-Krise* stehen, er lehnt die von der WHO empfohlenen Richtlinien zur sozialen Distanzierung ab.

Die Gouverneure bestimmen jedoch über die Ausgangsbeschränkungen. In Rio de Janeiro gilt beispielsweise eine Beschränkung bis 11. Mai, in denen Schulen, Universitäten sowie Kulturzentren geschlossen bleiben.

Corona in Brasilien: Platz neun der am schwersten betroffenen Länder

Seit Montag sollte den Einwohnern des größten lateinamerikanischen Landes noch bewusster sein, dass strenge Maßnahmen benötigt werden. Denn die Infektionszahl sprengte eine beunruhigende Marke und liegt nun über 100.000. Dies stellte das Gesundheitsministerium in Brasilia erstmals fest, laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore liegt die Zahl der positiv getesteten Personen bei 116.299 (Stand 6. Mai, 15.30 Uhr). Damit liegt Brasilien im weltweiten Vergleich der absoluten Zahlen auf dem neunten Platz und ist damit eines der am schwersten mit dem Virus betroffenen Länder der Welt.

Allerdings dürfte die Dunkelziffer der Infizierten noch weit höher liegen, da Ergebnisse aus den Laboren ausstehen und die Test-Kapazitäten äußerst beschränkt sind. Bis zum 6. Mai wurden 7966 Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Virus* bestätigt.

Corona in Brasilien: Rio de Janeiro und die Kirche senden wichtiges Zeichen

In Rio de Janeiro gilt im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht*, die besonders in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt, jedoch sind auf den Straßen nur wenige Menschen mit Masken zu sehen. Rios Bürgermeister Marcelo Crivella sowie Gouverneur des Staates Wilson Witzel setzen sich für die Umsetzung der Beschränkungen ein. Bolsonaro, der sich weigerte, die Ergebnisse seines Corona-Tests zu nennen, zeigt sich hingegen fast täglich ohne Maske in der Öffentlichkeit und verstärkt den Protest der Maßnahmen-Kritiker in Brasilien. Die 710 Meter hohe Christusstatue in Rio de Janeiro, die aufgrund ihres Symbolcharakters jedes Jahr zwei Millionen Besucher anzieht, sieht nun mit Mundschutz auf die Stadt herab. Die Statue ist Eigentum der katholischen Kirche.

Mahnung von höchster Stelle: Die Christus-Statue oberhalb von Rio de Janeiro ist mit einem Mundschutz illuminiert, um die Menschen daran zu erinnern, sich in der Corona-Krise zu schützen. https://t.co/spUOgTHTyr pic.twitter.com/uq7EGFDBly — ntv Nachrichten (@ntvde) May 4, 2020

