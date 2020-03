In Sachen Coronavirus hat ein Jodel-Nutzer eine Entdeckung in einem Berliner Bus gemacht, die für viel Gelächter im Netz sorgt.

Berlin - Die Coronavirus*-Pandemie stürzt die Welt in Sorge. Doch wann immer etwas besonders schlimm ist, ist es vielen Menschen wichtig, den Humor nicht zu verlieren. So mit etwas umzugehen, kann schließlich auch helfen. Es scheint den Menschen ein Ventil zu geben, etwa über diesen Hamsterkäufer zu spotten. Oder lustige WhatsApp-Bildchen rumzuschicken. Solange sich niemand davon gestört oder angegriffen fühlt, spricht auch nichts dagegen. Und vor allem, solange es keine ekligen Fake-News sind.

Coronavirus: Desinfektionsmittel-Fund in Bus in Berlin

Ein Fund mit Coronavirus*-Bezug aus Berlin sorgt nun bei der Community der App Jodel für Lacher. Und auch bei Facebook, wo das Foto auf der passenden Seite gelandet ist. Der unbekannte Nutzer hat offenbar in einem öffentlichen BVG-Bus auf dem Boden eine Flasche Desinfektionsmittel gefunden. Die noch zu etwa einem Viertel voll zu sein scheint. Sein Kommentar: „Da hat wer seine Geldanlage im Bus verloren...“ Was er damit meint, ist klar: Desinfektionsmittel ist derzeit begehrt und an vielen Orten knapp, wird sogar von moralisch mindestens fragwürdigen Geschäftemachern zu horrenden Preisen angeboten.

Coronavirus: User lachen über Desinfektionsmittel-Fund - „So wie Katzen ...“

Mit nicht weniger beißender Ironie oder Übertreibung ausgestattet und fast noch treffsicherer sind die Kommentare mancher Facebook-Nutzer. „Da daneben Menschen vollkommen ruhig sitzen, ohne sich wie verrückt darauf zu stürzen, muss ich die Echtheit des Fotos anzweifeln“, schreibt ein Nutzer. Eine andere reagiert auf dessen Sätze: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm. So wie Katzen, die alle das hilflose Mäuschen anstarren, und du fragst dich nur, wann die erste losspringt.“

Ein weiterer witzelt angesichts des gefühlten Werts einer Viertelflasche Desinfektionsmittel: „Der Finder macht jetzt 12 Wochen Urlaub auf den Malediven.“ Andere schreiben: „Als würde man ein 1000€-Geldbündel verlieren“ und „Da liegt ein Einfamilienhaus auf dem Boden“

Und ein weiterer Facebook-Nutzer macht gleich ein Angebot: „Ich tausche gegen ne Rolle Toilettenpapier.“

