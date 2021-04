Strenges Alkoholverbot ab 30. April an vielen Stuttgarter Plätzen

Alkoholverbot in Stuttgart: Wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg ist der Konsum auf zahlreichen Flächen der Stadt untersagt (Symbolbild).

Bußgeld bis 250 Euro

von Valentin Betz schließen

Die Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg steigen nach wie vor. Stuttgart will dagegen ankämpfen - mit strikten Alkoholverboten in der ganzen Stadt.

Stuttgart - Das Coronavirus in Baden-Württemberg breitet sich vor allem dann aus, wenn viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen und sich nicht an Schutzmaßnahmen halten. Menschenansammlungen sind seit der Corona-Pandemie ohnehin eine Seltenheit geworden, die Missachtung von Regeln allerdings nicht. Besonders, wenn Alkohol im Spiel ist, werden Regeln gerne über Bord geworfen. Die Stadt Stuttgart will das jetzt mit einer neuen Maßnahme verhindern. Wie BW24* berichtet, gilt in Stuttgart an vielen Plätzen ab sofort ein rigoroses Alkoholverbot.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg sorgt noch immer für Neuinfektionen. Zuletzt ging allerdings die Inzidenz deutlich zurück (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA