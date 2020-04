In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Infizierten und der Todesfälle weiter an. Hier halten wir Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Das Coronavirus* hält Baden-Württemberg in Atem.

Die Zahl der Infizierten und der Todesfälle steigt weiterhin.

Das Bundesland verzeichnet viele Verstöße gegen die derzeit geltenden Auflagen, um das Virus einzudämmen.

Update vom 2. April, 9.40 Uhr: Wie in ganz Deutschland steigen auch in Baden-Württemberg die Zahlen der Corona-Infizierten und der Todesfälle weiter in die Höhe. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, gibt es aktuellen Zahlen zufolge 14.580 bestätigte Fälle mit positivem Testergebnis und 239 Todesfälle.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Überträger sind meist die Jüngeren

Auch in der baden-württembergischen Stadt Stuttgart stieg die Zahl der Infizierten an. Das Gesundheitsministerium berichtete von insgesamt mehr als 800 Infektionen. Zum ersten Mal wurden die Zahlen hinsichtlich Altersgruppen genauer unter die Lupe genommen. Demnach seien besonders Personen mittleren Altern betroffen und mehr Männer (54 Prozent) als Frauen (46 Prozent). Verstorben sind in Stuttgart dem Gesundheitsamt zufolge sechs Personen. Sie alle waren über 63 Jahre alt und besaßen Vorerkrankungen.

Der Stuttgarter Zeitung gegenüber erklärte Stefan Ehehalt, Leiter des Gesundheitsamt, die Zwischenbilanz. Ihm zufolge sehe man, dass das Coronavirus kein „Seniorenvirus“ sei. Mehr als ein Drittel der Infizierten sei zwischen 26 und 40 Jahre alt. Als Gründe hierfür nennt Ehehalt die Mobilität der Menschen, das Freizeitverhalten und die sozialen Kontakte. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung warnte er: Die Gruppe überträgt auch das Virus am häufigsten“.

Erstmeldung vom 31. März: Coronavirus-Fallzahlen in BaWü steigen - Tausende Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen angezeigt

Stuttgart - Das Coronavirus* trifft auch Baden-Württemberg hart. Die Zahl der Infizierten und der Todesfälle steigt von Tag zu Tag. Unterdessen steigen auch die Zahlen der Verstöße gegen die derzeit geltenden und wichtigen Corona-Auflagen.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Die aktuellen Fallzahlen

Dem Gesundheitsministerium zufolge gibt es Baden-Württemberg bislang 12.257 bestätigte Corona-Fälle* mit positivem Testergebnis. Insgesamt seien 163 Menschen infolge einer Infizierung gestorben (Stand: 30. März, 16 Uhr)

Coronavirus in Baden-Württemberg: Knapp 3.000 Ordnungswidrigkeiten

Nachdem der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Bürger bereits am Montag (wir berichteten) dazu aufgefordert hatte, Verstöße gegen die Corona-Auflagen* der Polizei zu melden, wurden am Dienstag neue Zahlen bekannt. Es gehe darum, die Ausbreitung der Seuche zu verlangsamen und Menschenleben zu retten, hatte Strobl betont.

Wie der SWR nun berichtet, seien von Freitag bis Sonntag rund 3.000 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Baden-Württemberg zur Anzeige gebracht worden. Dies sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. Weiter hieß es, dass darunter 2.000 Verstöße gewesen seien, bei denen mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum aufeinander getroffen seien.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Klinikverbund verlängert die Schutzmaßnahmen

Wie der SWR berichtet, hat der Klinikverbund Südwest seine Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Lage bis zum 1. Juni verlängert.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, gehörte hierzu das Verschieben aller nicht unbedingt notwendigen Eingriffe sowie der Sprechstunden. Des Weiteren soll auch das Besuchsverbot ausgeweitet werden. So gelte zum Schutz von Müttern, deren Neugeborenen und des Pflegepersonals das Besuchsverbot auf den Wochenstationen für alle.

Darunter zählen nun auch Väter. Die Anwesenheit bei der Geburt im Kreißsaal sei weiterhin möglich, jedoch nur dann, wenn der Vater gesund ist und keinen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

