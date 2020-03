Social-Media-Aktion geht in Coronakrise viral: Nicht nur alte Menschen sind „Risikogruppe“

Alte Menschen sind durch das Coronavirus besonders gefährdet. Ein Aktivist will mit einem Post auf junge Menschen als Risikogruppe aufmerksam machen.

Das neuartige Coronavirus bestimmt längst den Alltag in Deutschland.

bestimmt längst den Alltag in Deutschland. Viele Menschen sind besorgt, an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 zu erkranken.

zu erkranken. Doch dass die Krankheit nicht nur für alte Menschen gefährlich sein kann, zeigt ein Aktivist mit einem Instagram-Post.

Das neuartige Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Die Sorge vor einer möglichen Erkrankung wächst jeden Tag. Jüngere Menschen mit einem gesunden Immunsystem müssen bei einer Infektion mit dem Coronavirus zunächst nicht viel befürchten. Die Krankheit Covid-19 verläuft im Regelfall mild, mit ähnlichen Symptomen wie bei einer Erkältung. Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts. Doch dass auch junge Menschen durch Covid-19 gefährdet sind, zeigt eine Aktivistengruppe namens „Risikogruppe“.

Coronavirus: Auch junge Menschen durch Covid-19 gefährdet

Der Aktivist Raul Krauthausen stellt auf Instagram Menschen vor, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet sind. Dabei versucht er gleichzeitig, mit Vorurteilen aufzuräumen. So heißt es in dem Instagram-Post: „Du hast gedacht, wir wären kettenrauchende Todkranke oder zumindest alt? Weit gefehlt. Keiner von uns ist Rentner und wir gehen genauso gerne wie du in Clubs, Bars und auf Konzerte.“ Der Aktivist appelliert daher an alle Menschen, das Sozialleben einzuschränken, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden und damit die Leben der Menschen der „Risikogruppe“ nicht zu gefährden.

So stellt er zum Beispiel Franziska Knost vor, die seit 20 Jahren mit Lymphdrüsenkrebs lebt. Sie selbst schreibt in einem gesonderten Post: „Eventuell würde meine Lunge oder mein Herz-Kreislaufsystem an einer Covid-19-Infektion kollabieren. Jede*r von uns hat in seinem/ihren Umfeld Menschen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Es sind nicht ausschließlich die Omis und Opis, für die jetzt netterweise einige die Einkäufe erledigen.“

Coronavirus: Aktivist will auf gefährdete Menschen aufmerksam machen

„Worauf wir keinen Bock haben, ist zu sterben“, schreibt Krauthausen zu seinem Post. Um mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, hat er den Hashtag #Risikogruppe etabliert. Andere sollen ihn teilen und damit den betroffenen Menschen eine Bühne geben.

