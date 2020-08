Kein Corona-Abstand: Schlüchterner Polizei räumt Shisha-Bar mit 100 Gästen

Die Polizei wurde in der Nacht zum Sonntag wegen Ruhestörung zu einer Shisha-Bar in Schlüchtern alarmiert. (Symbolfoto)

Kohlenmonoxid-Warnung

Zum einen Polizeieinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen in einer Shisha-Bar in Schlüchterns Innenstadt gekommen. Beim Eintreffen der Beamten gegen 3 Uhr hatten sich dort etwa 100 Personen aufgehalten.