Corona-Risikogebiete im Überblick - in Europa und weltweit

Das Robert Koch-Institut definiert Corona *-Risikogebiete , je nach lokaler Pandemie-Lage.

, je nach lokaler Pandemie-Lage. Wer aus diesen Ländern und Regionen nach Deutschland einreist, muss sich testen lassen .

. Welche Staaten, Regionen und Städte aktuell als Corona-Risikogebiet gelten finden Sie in unserer interaktiven Karte.

als gelten finden Sie in unserer interaktiven Karte. Grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland finden Sie hier. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland.

Berlin - Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Auch die Bundesregierung ergreift immer wieder neue Maßnahmen und passt ihre Strategie an, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Während die Grenzen zeitweise komplett geschlossen waren, sind seit Mitte Mai Urlaubs- und andere Reisen auch ins Ausland wieder möglich. Jedoch steht die weltweite Corona-Situation unter ständiger Beobachtung und Bewertung.

Je nach Infektionslage stuft das Robert Koch-Institut (RKI) in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bestimmte Staaten und Regionen als Corona-Risikogebiete ein. Wer dennoch in diese Gebiete reist oder in den Urlaub fährt, muss bei der Rückkehr in Deutschland damit rechnen, einen Corona-Test machen zu müssen. Seit Anfang August gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht. Fällt dieser positiv aus, erfolgt eine 14-tägige Quarantäne.

Urlaub trotz Corona: Risikogebiete in Europa

Die folgende Karte zeigt an, ob ein Land als Risikogebiet (rot) eingestuft ist oder nicht (grau). Länder, die orange erscheinen, gelten teilweise als Risikogebiet, weil einzelne Städte oder Regionen betroffen sind. Die Karte kann bewegt und vergrößert werden. Mit Klick auf ein Land können Sie weitere Informationen abrufen. Weiter unten im Text finden Sie zusätzlich eine Weltkarte.

Die jeweilige Bewertung wird laut RKI anhand von zwei Stufen festgelegt. Zum einen wird erfasst, in welchen Staaten und Regionen in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Zudem werden für Gebiete, die den Grenzwert unterschreiten, weitere Merkmale herangezogen.

Kriterien wie die Testkapazität, die Zahl der durchgeführten Tests pro Einwohner, die ergriffenen Maßnahmen und die Verlässlichkeit der Informationen spielen bei der Bewertung eines Staats eine Rolle. Diese Einschätzung trifft maßgeblich das Auswärtige Amt auf Grundlage der Informationen der deutschen Auslandsvertretungen. Außerdem sind das Bundesministerium für Gesundheit sowie das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat an der Bewertung der Risikogebiete beteiligt.

Interaktive Karte: Corona-Risikogebiete weltweit

Während Wissenschaftler weltweit das Corona-Virus erforschen* und daran arbeiten Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, gilt derzeit vor allem eine hohe Testkapazität als vielversprechend, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Daher wurde für Einreisende aus Risikogebieten eine Testpflicht eingeführt.

Urlaub trotz Corona: Wer aus Risikogebieten zurückkommt, muss sich testen lassen

Diese trat am 8. August in Kraft. Wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt, gilt die Pflicht sowohl für Flugreisende als auch für Menschen die mit dem Auto oder dem Zug unterwegs waren. Wer aus einem betroffenen Gebiet kommt, muss sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen oder einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Getestet wird an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen. In Bayern werden neben dem Flughafen München auch am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt und an der A8 bei Traunstein Abstriche genommen.

Die verpflichtenden Tests sind kostenlos. Auch wer aus einem Nicht-Risikogebiet zurückkommt und sich freiwillig testen lassen möchte, kann dies unter Vorlage eines Belegs wie einer Hotelrechnung ebenfalls kostenlos tun. Wer getestet wurde, muss sich an seinem Zielort so lange isolieren, bis das Ergebnis vorliegt. Fällt es positiv aus, gilt eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht. Auch bei einem negativen Ergebnis kann je nach Bundesland ein weiterer Test verpflichtend sein, bevor die Quarantäne aufgehoben wird.

Woher stammen die Daten? Die Information, ob ein Staat als Risikogebiet gilt oder nicht, beziehen wir vom Robert Koch-Institut. Wir integrieren diese in die Karten, überprüfen die Daten permanent und halten die Informationen aktuell.

Von Luisa Billmayer und Philipp David Pries

