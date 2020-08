Corona-Fälle zum Schulstart: Infizierte an zwei Schulen in NRW - Träger handeln sofort

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien in NRW gab es im Märkischen Kreis direkt schlechte Nachrichten. Zwei Schüler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Halver - Das ging (leider) schnell: Am Mittwoch (12. August) startete der Regelbetrieb in den Schulen in NRW. Im Unterricht müssen die Schüler ab Klasse 8 eine Maske tragen. In Halver im Märkischen Kreis gab es direkt am ersten Tag schlechte Nachrichten.

Zwei Schüler in Halver sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtet come-on.de*. Sie waren nach Angaben von Bürgermeister Michael Brosch am ersten Schultag nach den Sommerferien in der Schule*. Die jeweiligen Träger der Schulen haben schnell reagiert – zum Schutz der Halveraner. - come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.