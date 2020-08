Corona in Niedersachsen: 1000 Euro Corona-Ausgleich für Harz-IV-Empfänger gefordert

Ein weiterer Corona-Patient ist in Niedersachsen verstorben. Wohlfahrtsorganisationen wollen für bessere Absicherung von Bedürftigen in der Corona-Krise demonstrieren.

In Niedersachsen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie* 15.299 Menschen infiziert und 656 Infizierte verstorben. Bislang sind 13.607 Infizierte wieder genesen (Stand 15.08.2020).

Stephan Weil möchte einen Regelbetrieb in niedersächsischen Schulen .

in niedersächsischen . Die neuen Corona-Massentests stoßen auf Kritik von Medizinern

Update vom Samstag, 15.08.2020, 16.27 Uhr: Die Landesarmutskonferenz (LAK) will am Montag in Hannover auf die schwierige Lage von Harz-IV-Empfängern in der Corona-Krise aufmerksam machen. Dazu soll eine Installation am kommenden Montag in der Landeshauptstadt von Niedersachsen aufgestellt werden.

Die LAK Niedersachsen ist ein Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, des DGB-Landesbezirks Niedersachsen / Bremen, von Verbänden und von Initiativen auf Landesebene. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Preise für frische Lebensmittel in der Corona-Krise deutlich angestiegen sind. Laut LAK-Geschäftsführer, Klaus-Dieter Gleitze, führe dies bei Betroffenen zu großen finanziellen Engpässen. Im Harz-IV-Regelsatz stehen pro Tag 5,02 Euro für Lebensmittel zu Verfügung.

Die LAK kritisiert die für 2021 geplante Erhöhung des Regelsatzes um 7 Euro auf 439 Euro und fordert stattdessen eine Erhöhung um 100 Euro. Zur Linderung der Kosten durch die Corona-Krise sollen alle Harz-IV-Empfängern einmalig ein Corona-Geld von 1000 Euro bekommen und sämtliche Corona-Tests und Mund-Nase-Masken kostenlos für sie sein.

#100Euromehr - Menschen mit geringem Einkommen sind von Corona besonders bedroht, sagt Klaus-Dieter Gleitze, Landesarmutskonferenz. Gesunde Ernährung wird derzeit zum Luxus. Er unterstützt deshalb unsere Forderung, Hartz IV um 100€ zu erhöhen. https://t.co/NyD4aQdYPV — Paritätischer NDS (@Paritaetischer) June 29, 2020

Corona in Niedersachsen: Weiterer Patient verstorben

Update vom Samstag, 15.08.2020, 14.01 Uhr: In Niedersachsen ist ein weiterer Corona-Patient verstorben. Die Landesregierung veröffentlichte neue Fallzahlen am Samstagnachmittag. Damit steigt die Gesamtzahl der mit Corona infizierten Todesopfer auf 656.

Fälle 15.299 Verstorben 656 Genesene 13.607 7-Tagesinzidenz* 5,5 Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Tierheime in finanzieller Not

Update vom Samstag, 15.08.2020, 13.35 Uhr: In der Corona-Krise interessieren sich offenbar mehr Deutsche für ein neues Haustier. Die Vermittlung von Tieren aus den Tierheimen nehme zu, sagte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Wir verzeichnen eine deutlich gestiegene Nachfrage.“

Ungeachtet dessen sei die wirtschaftliche Lage der Tierheime während der Corona-Pandemie aber „vielfach existenzgefährdend“. Sämtliche Veranstaltungen wie Flohmärkte oder Tage der offenen Tür fielen auf unabsehbare Zeit aus. „Und damit bleiben auch die Einnahmen und natürlich auch Spenden aus, die damit verbunden sind und aus denen zu erheblichen Teilen der Betrieb der Tierheime finanziert werden muss“, sagte Schröder. Der Tierschutzbund-Präsident bezifferte den Einnahmenausfall in diesem Jahr mit etwa 65 Millionen Euro und fordert Hilfen für die Einrichtungen.

Update vom Freitag, 14.08.2020, 16.30 Uhr: Ab Freitag (14.08.2020) können Reiserückkehrer in Niedersachsen ihren Corona-Test online buchen. Das gab die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bekannt. „Das heißt, wenn man als Reiserückkehrer auf einen Test zurückgreifen möchte, kann man sich online bei der KVN in das entsprechende Testzentrum einbuchen“, sagte Oliver Grimm vom Gesundheitsministerium in Hannover. Zuvor musste man sich an Hausärzte wenden.

„Die Termine werden in einem Zeitrahmen von 72 Stunden vergeben - danach verfällt ohnehin der Anspruch für Rückkehrer aus dem Ausland auf einen kostenlosen Test“, sagte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. Auch für mehrere Personen wie beispielsweise eine Familie könne der Test gebucht werden.

Update vom Freitag, 14.08.2020, 12.30 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich für eine Aufnahme des Regelbetriebs an den Schulen aus. Angesichts der aktuellen Fallzahlen sei dies „gut vertretbar“. „Zwar haben wir wieder mehr Neuinfektionen. Aber wir sind nach wie vor in einem gut beherrschbaren Bereich unterwegs“, sagte Weil gegenüber dem Weser-Kurier. Auch distanzierte es sich davon, von einer zweiten Welle zu sprechen. Aktuelle gebe es in Niedersachsen 5,2 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern.

Corona in Niedersachsen: Homeschooling benachteiligt sozial schwächere Schüler

Mit einer Rückkehr zum Regelbetrieb will die Landesregierung mögliche Nachteile von Schülern aus sozial schwächeren Familien vermeiden. Die Sommerferien in Niedersachsen dauern noch bis zum 26.08.2020.

Seit rund zehn Wochen heißt es für Schüler*innen: #Homeschooling statt regulärem Präsenzunterricht. Nun belegt eine neue Studie der @PHZug: Deutschland hinkt beim digitalen Unterricht hinterher. Dies beklagen auch Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen. Woran liegt es? @ZDFnrw: pic.twitter.com/z5l9Slxqih — ZDF heute journal (@heutejournal) May 26, 2020

Corona in Niedersachsen: Das sind die aktuellen Fallzahlen seit dem Vortag

87 weitere Menschen haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist an den Folgen einer Infektion gestorben.

Fälle 15.299 (+87) Verstorben 656 (+1) Genesene 13.607 (+39) 7-Tagesinzidenz* 5,5 (pro 100.000 Einwohner) Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Update vom Donnerstag, 13.08.2020, 10.30 Uhr: Am Donnerstag (13.08.2020) verzeichnet das Bundesland Niedersachsen 97 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen steigt damit auf 15.212. Nachdem am Mittwoch (12.08.2020) ein neuer Todesfall vermeldet wurde, sind in den vergangenen 24 Stunden keine weiteren Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Fälle 15.212 (+97) Verstorben 655 (+0) Genesene 13568 (+41) 7-Tagesinzidenz* 5,6 (pro 100.000 Einwohner) Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Update vom Mittwoch, 12.08.2020, 13.10 Uhr: Einen neuen Todesfall meldet Niedersachsen. Damit steigt die Zahl der an den Folgen des Coronavirus gestorbenen Personen auf 655. Außerdem ist die Zahl der Corona-Fälle auf 15.115 gestiegen. Das sind 74 Personen mehr als noch am Dienstag.

Corona in Niedersachsen: Ärzte sind verärgert über Massentests

Derweil zeigen sich die Ärzte in Niedersachsen verärgert über die neuen Corona-Massentests - auch über die Tests für Reiserückkehrer. Das meldet die Deutsche Presseagentur. Das Problem sei, dass die Ärzte die Infrastruktur für die Tests selbst organisieren und finanziell stemmen müssten, während sich die Politik aus der Verantwortung stehle.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss seit dem 8. August 2020 einen Test auf das #Coronavirus machen, oder ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen. Das gilt auch für Auto- und Zugreisende. Hier mehr: https://t.co/gfFjAsdSWw pic.twitter.com/Jsst82hdks — BMG (@BMG_Bund) August 10, 2020

Denn für die Erstattung der Kosten in den zuständigen Behörden und staatlichen Einrichtungen wolle niemand verantwortlich sein, hieß es in einer Mitteilung der KV Niedersachsen (KVN) und der ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsverbände in Niedersachsen gegenüber der Deutschen Presseagentur. Stattdessen würden sich Länder und Kommunen die Verantwortung gegenseitig zuschieben.

Fälle 15.115 (+74) Verstorben 655 (+1) Genesene 13.527 (+39) 7-Tagesinzidenz* 5,3 (*pro 100.000 Einwohner) Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Dienstag

Update vom Dienstag, 11.08.2020, 16.26 Uhr: In Niedersachsen sind 87 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit ist die Zahl der infizierten Personen auf 15.041 gestiegen. Als genesen werden jetzt 13.488 vom Land Niedersachsen gemeldet. Das sind 18 Personen mehr als noch am Vortag.

Doch aufgrund der hohen Zahl von Neuerkrankungen ist die 7-Tagesinzidenz von 4,8 auf 5,2 gestiegen. Das heißt auf 100.000 Einwohner in Niedersachsen kommen 5,2 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Fälle 15.041 (+87) Verstorben 654 Genesene 13.488 (+18) 7-Tagesinzidenz* 5,2 (*pro 100.000 Einwohner) Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Montag

Update vom Montag, 10.08.2020, 11.30 Uhr: Ab Montag (10.08.2020) steigen Niedersachsens Schulden - und zwar deutlich. Die Schuldenuhr wurde um 11 Uhr neu eingestellt - diese hängt im Fraktionsraum der CDU im Landtag. Vor Ort ist Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Aufgrund der Neuverschuldung wird der Schuldenstand in Niedersachsen pro Sekunde zukünftig um 278 Euro steigen.

Seit Bestehen der Schuldenuhr - seit 23 Jahren - ist das der höchste Anstieg. Zum Vergleich: Auf der Schuldenuhr gab es zuletzt pro Sekunde eine Zunahme um 32 Euro. Der Grund für den massiven Anstieg liegt bei dem im Juli vom Landtag beschlossenen 8.4-Milliarden-Euro-Paket zur Bewältigung der Corona-Krise. Aktuell ist Niedersachsen mit rund 61,2 Milliarden Euro verschuldet.

Weitere 27 Menschen haben sich in Niedersachsen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das sind fünf Personen weniger als am Sonntag (09.08.2020). Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen liegt noch immer bei 654 - und hat sich in den vergangenen 24 Stunden nicht erhöht. Elf weitere Menschen gelten in Niedersachsen als genesen.

Fälle 14954 (+27) Verstorbene 654 (+0) Genesene 13470 (+11) 7-Tagesinzidenz* 4,8 (*pro 100.000 Einwohner) Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Sonntag

Update vom Sonntag, 09.08.2020, 12.03 Uhr: Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tage soll nun als Indikator zur Bewertung des regionalen Infektionsgeschehens genutzt werden. Das haben die Bundesregierung und die Landesregierungen gemeinsam beschlossen, um die Infektionszahlen regional vergleichbar zu machen.

Die sogenannte 7-Tagesinzidenz liegt in Niedersachsen aktuell bei 4,6. Diese Zahl gibt an, wie viele Personen sich in der entsprechenden Region neu infiziert haben, bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner. Steigt die Zahl der Infizierten und überschreitet den Grenzwert von 50, dann könnten weitere Infektionsschutzmaßnahmen vom Land angeordnet werden.

In Niedersachsen haben sich in den vergangenen 24 Stunden weitere 32 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der an den Folgen einer Corona-Infektion verstorbenen Personen hat sich nicht erhöht und liegt seit Ausbruch der Pandemie bei 654 Menschen. Es gibt 22 weitere genesene Personen, wodurch die Zahl der insgesamt Genesenen auf 13.459 ansteigt.

Fälle 14.927 (+32) Verstorbene 654 Genesene 13.459 (+22) 7-Tagesinzidenz* 4,6 (*pro 100.000 Einwohner)

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Samstag

Update vom Samstag, 08.08.2020, 9.50 Uhr: In Niedersachsen gibt es 74 neue Infektionsfälle mit SARS-Cov-2 infizierten Personen. Genesen sind 15 Personen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (08.08.2020) 14.895 (+74) Geschätzte genesene Personen 13.437 (+15) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 654

Corona in Niedersachsen: Kultusministerium zum Schulstart

Update vom Freitag, 07.08.2020, 11.00 Uhr: Hannover - Bernd Althusmann, Niedersachsens Wirtschaftsminister, zeigt sich besorgt über steigende Corona-Infektionen im Bundesland - und warnt vor einem zweiten Lockdown. „Ich blicke mit großer Sorge auf die Zeit nach dem Ende der Sommerferien“, sagte Althusmann der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

+ Corona in Niedersachsen: Bernd Althusmann , Wirtschaftsminister von Niedersachsen © Peter Steffen/dpa

„Wir müssen jetzt schon unser Pandemie-Management erweitern, denn einen zweiten allgemeinen Shutdown können wir uns nicht leisten. Das wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich eine Katastrophe“, äußert sich der Wirtschaftsminister von Niedersachsen weiter.

Corona in Niedersachsen: Bernd Althusmann besorgt - Doch Lockdown kann noch abgewendet werden

Sollte sich die Bevölkerung an die Corona-Auflagen halten, sei er jedoch optimistisch, dass ein erneuter Lockdown abgewendet werden könnte. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Niedersachsen. Im Vergleich zum Vortag werden am Freitag (08.08.2020) 85 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Althusmann zufolge müssten die lokalen Gesundheitsämter gestärkt werden - diese könnten bei einer erneuten Infektionswelle personell überfordert werden.

„In jedem Fall wird uns die Pandemie bis weit in das Jahr 2021 beschäftigten, denn es ist keineswegs sicher, dass wir einen Impfstoff bekommen. Ich halte es sogar für möglich, dass es zu mehreren kleinen Wellen kommt“, so Bernd Althusmann.

Update vom Freitag, 07.08.2020, 10.00: In Niedersachsen haben sich in den vergangenen 24 Stunden weitere 85 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der an den Folgen einer Corona-Infektion verstorbenen Personen hat sich nicht erhöht und liegt seit Ausbruch der Pandemie bei 654 Menschen.

Niedersachsens Landesregierung hat erneut an die Bevölkerung appelliert, sich an die Corona-Vorgaben zu halten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Info-Kampagne „Wir sind stärker! Niedersachsen gegen Corona" ist weiterhin aktiv.

Die #Maske ist und bleibt eines der ganz wesentlichen Instrumente für den #Infektionsschutz. Darth Vader hilft uns bei der #Informationskampagne und wir nehmen seine Hilfe gerne an. Ganz nach dem Motto: Wir sind #stärker! #Niedersachsen gegen #Corona. pic.twitter.com/fbNiCsXN9T — MP Stephan Weil (@MpStephanWeil) August 4, 2020

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 15.20 Uhr: Stephan Weil (SPD), der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat sich am Donnerstag (06.06.2020) für eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate ausgesprochen. Grund sieht er in der noch immer in Deutschland grassierenden Corona-Pandemie. Weil verkündete seinen Wunsch in einer Sendung bei RTL/ntv.

Corona in Niedersachsen: Ministerpräsident Weil will Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

„Wir haben es ja nicht mit einer normalen Konjunkturkrise zu tun, sondern mit einer Krise ganz besonderer Art. Solche Krisen müssen auch flexibel beantwortet werden“, sagte Weil. Eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aufgrund der Pandemie hatten Ende Juni die Wirtschaftsminister der Bundesländer bereits ins Spiel gebracht. Eine Entscheidung darüber steht jedoch noch aus.

+ Corona in Niedersachsen: Weitere Maßnahmen von 7-Tagesinzidenz abhängig © Julian Stratenschulte/dpa

Aktuell gilt ein befristeter Anspruch für Kurzarbeitergeld auf 12 Monate - in bestimmten Fällen bis zu 21 Monate. In vielen Unternehmen würde das Kurzarbeitergeld derzeit auslaufen, sagte Stephan Weil gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Und wenn diese Unternehmen jetzt vor der Wahl stehen, entweder voll zahlen oder entlassen zu müssen, dann liegt die Entscheidung relativ klar auf der Hand.“

Corona in Niedersachsen: Die Zahlen vom Donnerstag

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 10.00 Uhr: In Niedersachsen sind haben sich bislang 14.736 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das sind 73 Personen mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen hat sich nicht erhöht. Von dem Virus genesen, sind in Niedersachsen 13.397 Menschen und damit 43 mehr als am Mittwoch (05.08.2020).

Bisher gemeldete Corona-Infektionen 14.736 (+ 73*) Im Zusammenhang mit Corona Verstorbene 654 (0*) Geschätzte Zahl der Genesenen 13397 (+43*)

Corona in Niedersachsen: FDP fordert Mitentscheidung des Landtages bei Corona-Maßnahmen

Stefan Birkner, Partei- und Fraktionschef der niedersächsischen FDP, hat im NDR-Sommerinterview der Landesregierung vorgeworfen, das Recht des Landtags auf eine Mitentscheidung über Corona-Maßnahmen zu blockieren. „Wir mahnen das seit Wochen und Monaten an und die Landesregierung verweigert sich dem“, kritisierte der FDP-Politiker. „Das Parlament spielt gar keine Rolle bei den Entscheidungen. Das halte ich für ein großes Defizit. Und das muss dringend abgestellt werden.“

Komme gerade aus dem Ausland und sehe diese Bilder. Viele blicken nach Deutschland, bewundern uns dafür, wie wir mit #Corona umgegangen sind. Solche Bilder sind eine Katastrophe. Sie zerstören alles. Sie gefährden Menschenleben, zerstören Existenzen. Sie machen mir Angst. #b0108 https://t.co/8kEV2j1UB5 — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) August 1, 2020

Grundsätzlich äußerte Birkner Verständnis für die schnell erforderlichen Maßnahmen am Anfang der Corona-Pandemie. Es sei aber Zeit gewonnen worden. Damit gebe es die Möglichkeit, die Rechtsetzung so vorzunehmen, wie es das Grundgesetz vorsehe, sagte er im NDR-Sommerinterview: „Wesentliche Eingriffe in die Grundrechte müssen durch die Parlamente vorgenommen werden.“

Corona in Niedersachsen: Geschlossene Testzentren müssen wieder öffnen

Erstmeldung vom Mittwoch, 0508.2020, 16.15 Uhr: Göttingen - Das Coronavirus in Niedersachsen nimmt wie überall in Deutschland wieder an Fahrt auf. Durch steigende Corona-Infektionen werden nun kürzlich geschlossene Corona-Testzentren in Niedersachsen wieder geöffnet. Am Mittwoch (05.08.2020) sind aktuell 14.663 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 654 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

+ Ein Mitarbeiter steht in einem Container im Testzentrum am Flughafen Hannover-Langenhagen. © Moritz Frankenberg/dpa

Corona in Niedersachsen: Testzentren werden wieder geöffnet

Erst vor wenigen Tagen waren die letzten Testzentren geschlossen worden, doch einige sollen nun ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dafür gibt es einen weiteren Grund, denn auch Menschen aus Nicht-Risiko-Gebieten können sich jetzt auf das Coronavirus testen lassen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (05.08.2020) 14.663 (+46) Geschätzte genesene Personen 13.354 (+33) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 654

Das Testzentrum in Hannover in Niedersachsen hat vor rund einer Woche angefangen, Menschen auf eine Corona-Infektion zu testen. 11 weitere Corona-Testzentren in ganz Niedersachsen sollen folgen und in den nächsten Wochen wieder in Betrieb gehen.

Corona in Niedersachsen: Flughafen Hannover nimmt Abstriche von Ferien-Heimkehrern

Auch Menschen, die mit dem Auto, Bus oder Bahn aus den Ferien kommen - egal, ob Risikogebiet oder nicht - können sich dort testen lassen. Das Abstrich-Zentrum in Empelde in der Region Hannover in Niedersachsen ist folgend auf den Flughafen Hannover ebenfalls wieder gestartet.

Wer aus einem Risikogebiet kommt und in Hannover landet, muss einen Corona-Test machen.https://t.co/D8sa0TOCoM pic.twitter.com/B5mzxGaUcu — NDR Niedersachsen (@NDRnds) July 29, 2020

Direkt in der ersten Woche ließen sich am Flughafen Hannover rund 336 Rückkehrer aus den Ferien testen. Die Rate auf positive Tests liege laut einer Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) bei 0,94 Prozent. (Katharina Ahnefeld und Diana Rissmann mit dpa) *hna ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks

