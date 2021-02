Corona in Niedersachsen: Lockerungen zu Ostern? - Die aktuellen Fallzahlen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann nennt Lockerungen zu Ostern als Ziel. In einer Eisfabrik gab es einen Corona-Ausbruch. Alle Infos im News-Ticker.

Göttingen - „Es sollte unser Ziel sein, Ostern Lockerungen zu ermöglichen“: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann wirbt in der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Regeln zu Ostern für eine Perspektive für den Tourismus. „Uns allen würde der Ausblick auf wieder mögliche Urlaubsreisen zweifellos guttun“, sagte der CDU-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ).

Althusmann fordert, dass in der nächsten Bund-Länder-Runde am 03.03.2021 „Aussagen über den Neustart der Tourismusbranche in Deutschland getroffen werden“ sollten, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich zuvor zurückhaltender geäußert. Für eine Festlegung zum Thema Osterurlaub sei es noch zu früh. „So gerne ich den an einer Reise Interessierten und dem Beherbergungsgewerbe Orientierung geben würde - definitive Aussagen sind leider noch nicht möglich“, sagte Weil am Montag der dpa.

+ Urlaub zu Ostern in der Corona-Pandemie? Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann nennt das als klares Ziel. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Niedersachsen: Die aktuellen Fallzahlen von Dienstag (16.02.2021)

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat die aktuellen Fallzahlen für Dienstag (16.02.2021) bekannt gegeben. Demnach wurden dem NLGA binnen 24 Stunden 335 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle in Niedersachsen seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 154.368.

Auch 48 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden gemeldet - damit steigt die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen auf insgesamt 3889. Als genesen gelten weitere 447 Menschen, damit haben insgesamt 137.864 Menschen eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit aktuell bei 67,0.

Corona-Fallzahlen Niedersachsen (16.02.2021) Fälle 154.368 (+335) Verstorbene 3889 (+48) Genesene 137.864 (+447 7-Tage-Inzidenz 67,0 Quelle: niedersachsen.de

Corona in Niedersachsen: Impfquote bei Erstimpfung liegt bei 2,66 Prozent

In Niedersachsen wurden bereits 212.830 Menschen erstmals gegen Corona geimpft (Stand: 14.02.2021) - das entspricht einer Impfquote bei der Erstimpfung von 2,66 Prozent. Bereits 120.139 Menschen haben schon die zweite Corona-Impfung erhalten. Damit liegt Niedersachsen bei den Impfungen hinter Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Corona in Niedersachsen: Mutations-Ausbruch in Eisfabrik - auch britische Variante nachgewiesen

In einer großen Eisfabrik in Osnabrück ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Rund ein Viertel der 850 Mitarbeiter seien positiv getestet worden, meldet die dpa am Dienstag (16.02.20219). Bei den Tests wurden auch einige Fälle der britischen Mutation B.1.1.7. nachgewiesen - 300 Testergebnisse würden laut da aber noch ausstehen. Das Werk in Osnabrück, laut dem Speiseeis-Produzenten Froneri mit Sitz in Großbritannien, sei der größte Standort einer Eisfabrik in Europa.

Corona in Niedersachsen: Mann stirbt nach Corona-Impfung

In Göttingen ist es am Samstag (13.02.2021) zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Nach einer Corona-Impfung im Impfzentrum Siekhöhe in Göttingen* kollabierte eine Person auf dem Heimweg.

Die Begleitperson reagierte geistesgegenwärtig und brachte den Geimpften zurück ins Impfzentrum. Trotz der dort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen verstarb dieser vor Ort. Die genaue Todesursache ist jetzt klar. (Diana Rissmann mit dpa) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetwerks.

