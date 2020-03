Corona-Krise in Österreich: Kanzler Kurz hat bittere Botschaft für sein Volk

Österreich hat im Kampf gegen das Coronavirus scharfe Maßnahmen verhängt. Bundeskanzler Sebastian Kurz hofft, dass andere Länder folgen.

Österreich hat Ausgangssperre im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* verhängt.

hat Ausgangssperre im Kampf gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* verhängt. Mit den scharfen Maßnahmen soll die Krankheit Covid-19*, die von dem Virus ausgelöst wird, eingedämmt werden.

Noch nimmt die Zahl der Corona-Infektionen und Todesopfer auch in der Alpenrepublik zu.

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in einem Telefoninterview mit krone.tv zu der Corona-Krise in Österreich geäußert. Kurz bedankt sich bei der Bevölkerung, spricht über die Kritik an den harten Maßnahmen. Kurz ist der Meinung, dass sich Österreich noch auf einen langen Weg im Kampf gegen das Coronavirus einstellen muss. Dass es anfangs Widerstände gegen die harten Maßnahmen gegeben habe, sei nach Ansicht von Kanzler Kurz normal.

Kanzler Kurz zu Explosion der Corona-Fälle: „Kann das menschliche Gehirn nur sehr schwer verarbeiten“

„Diese exponentiellen Wachstumszahlen, dieses Explodieren des Anstiegs der Infektionen, das kann das menschliche Gehirn nur sehr schwer verarbeiten“, sagt Sebastian Kurz gegenüber krone.tv.

Kurz bedankt sich in dem Gespräch ausdrücklich bei allen Österreicherinnen und Österreichern, die diese Maßnahmen mittragen würden. Er bittet die Bevölkerung durchzuhalten, denn „ein oder zwei Tage“ würden nichts bringen.

Der Bundeskanzler hoffe, dass die Maßnahmen greifen. Nach einer Woche müsste die Infektionskurve in eine andere Richtung einnehmen. Laut Experten würden 25 Prozent weniger Kontakt, zu 50 Prozent weniger Ansteckungen führen.

Mein Appell ist in der derzeitigen Situation klar: Nehmen Sie die Situation ernst und glauben Sie den Beschwichtigungen nicht!

Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. pic.twitter.com/9WYckfM9dT — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 14, 2020

Corona-Krise in Österreich: „Es wird noch sehr, sehr lange dauern“

Der Kampf gegen das Coronavirus sei allerdings dann noch nicht vorbei. „Es wird noch sehr, sehr lange dauern“, so Kurz. Wann wieder Normalbetrieb in Österreich herrschen würde, sei unklar. Das Coronavirus wird uns noch Monate beschäftigen. „Danach wird die Welt anders aussehen“, so Kurz.

Weitere Maßnahmen seien laut Kanzler Kurz vorerst nicht geplant. Es sei bereits laut dem Bundeskanzler schon das „Maximum, was man tun kann“.

Auf lange Sicht wird das Coronavirus auch Auswirkungen darauf haben, wie „wir miteinander umgehen und wie wir leben“. Auch die Globalisierung müsse hinterfragt werden. Zudem müsse seiner Meinung nach der Zusammenhalt in der Europäischen Union nach der Krise diskutiert werden. Die Solidarität, wenn es ernst wird, funktioniere seiner Auffassung nach nicht.

ml

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.