Corona – kein Freitesten mehr an Schulen in Baden-Württemberg

Von: Marten Kopf

Kinder und Jugendliche müssen sich nach überstandener Coronainfektion nun doch nicht erst „freitesten“, um wieder in die Schule zu dürfen. Lesen Sie hier alles zu den geltenden Regelungen:

Für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg sollen nach einer Infektion mit dem Coronavirus nun doch keine anderen Vorgaben gelten als für Erwachsene. Das teilen Gesundheitsminister Manne Lucha und Kultusministerin Theresa Schopper am Mittwoch (28. September) in Stuttgart mit.

HEIDELBERG24 berichtet über die im Herbst geltenden Corona-Regelungen an Schulen und Kitas.

Nach einem vergleichsweise „coronafreien“ Sommer wird für die kältere Jahreszeit allerdings gemeinhin ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen vermutet. Verantwortlich dafür dürften unter anderem neu auftretende Mutationen des Coronavirus sein. (mko)