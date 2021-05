Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt deutlich! Lockerungen von Tschentscher in Sicht?

Knapp vor 100

Die Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt deutlich auf knapp über 100. Damit dürfte es in der Hansestadt bald erste Lockdown-Lockerungen von Peter Tschentscher geben.

Hamburg – Gute Nachrichten aus der Hansestadt! Die Inzidenz ist am Sonntag, 2. Mai 2021 deutlich von 106,7 auf 100,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gefallen. Damit befindet sich die Nordmetropole nun nur noch ganz knapp über der entscheidenden Marke von 100. Seit dem 1. Mai 2021 wurden 203 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 109 weniger als am Vortag. Damit setzt sich der Trend der letzten Tage in Hamburg fort. Lediglich am Samstag, 1. Mai, ist die Inzidenz kurzzeitig angestiegen. Vor einer Woche lag sie allerdings noch bei 117,2.

Damit dürfte es auch in der Hansestadt von Bürgermeister Peter Tschentscher bald erste Lockdown-Lockerungen* geben. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die vielen 1. Mai-Demos in der Stadt eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben werden. Rund um den 1. Mai hatte die Hamburger Polizei alle Hände voll zu tun, es gab Corona-Verstöße und Angriffe*. Bei Lockerungen in Betracht gezogen werden muss außerdem die Situation auf den Intensivstationen. Wie es dort derzeit zugeht, hatte Intensivpfleger Ricardo Lange* kürzlich eindrucksvoll geschildert.