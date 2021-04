Corona-Impfstoff von Biontech: Mutation kann laut Studie offenbar Immunabwehr durchbrechen

Forschung

Eine Studie aus Israel weist darauf hin, dass die südafrikanische Virus-Mutation die durch eine Biontech-Impfung entstandene Immunabwehr durchbrechen kann. Auch die Wirksamkeit bei der britischen Mutation wurde untersucht.

Impfungen sollen den Weg aus der Pandemie bereiten. Doch wirken die Impfstoffe auch gegen Virus-Mutationen? Das ist eine der zentralen Fragen, mit denen sich die Wissenschaft aktuell auseinandersetzt. Der Impfstoff von Astrazeneca wird in Südafrika bereits nicht mehr verimpft, da man davon ausgeht, dass die Wirksamkeit gegen die südafrikanische Variante B.1.351 geringer als gewünscht ausfällt. Nun liegen auch zur Wirksamkeit des Vakzins von Biontech/Pfizer neue Studienergebnisse vor.

So weist eine neue Studie aus Israel darauf hin, dass die südafrikanische Virus-Mutation die durch den Impfstoff von Biontech/Pfizer erzeugte Immunabwehr des Körpers durchbrechen kann. Bei der britischen Variante hingegen scheint es auf die bereits erfolgte Impfdosis und den Zeitpunkt der Infektion anzukommen.

Neue Studie aus Israel: Schützt der Biontech-Impfstoff gegen Virus-Mutationen?

Ausgangspunkt der Studie war die Annahme, dass die Virus-Stämme der britischen Mutante B.1.1.7 und der südafrikanischen Virus-Variante B.1.351 den BNT162b2-mRNA-Impfstoffschutz von Bintech/Pfizer überwinden können. Die Hypothese beruht auf Ergebnissen von Neutralisationstests. Dass die Wirksamkeit des Impfstoffes gegen die südafrikanische Variante anhand von Daten aus der praktischen Anwendung des Vakzins untersucht wurde, ist jedoch ein Novum.

Im Rahmen der Fallstudie haben die Forscher der Universität Tel Aviv unter Mitgliedern des Clalit Health Services (CHS), der größten Gesundheitsorganisation in Israel, Personen mit dokumentierter SARS-CoV-2-Infektion identifiziert und deren Daten ausgewertet. Den Fokus legten sie auf geimpfte Träger des Virus, die in zwei Kategorien unterteilt wurden:

1.) Geimpfte mit partiellem Impfschutz: Personen, die zwischen 14 Tagen nach der ersten Dosis und einer Woche nach der zweiten Dosis positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

2.) Geimpfte mit vollständigem Impfschutz: Personen, die mindestens eine Woche nach der zweiten Impfdosis positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Biontech/Pfizer-Impfstoff: Geimpfte überproportional mit südafrikanischer Mutation infiziert

Laut den Autoren der Studie wurde jeder Fall mit einem nicht geimpften Träger mit ähnlichen demografischen Merkmalen (Datum der PCR, Alter, Geschlecht, ethnischer Sektor und geografischer Standort) verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass Geimpfte mit vollständigem Impfschutz überproportional häufig mit der südafrikanischen Variante B.1.351 infiziert waren - der Anteil war den Angaben zufolge acht Mal größer als bei den ungeimpften Probanden. Geimpfte mit partiellem Impfschutz waren hingegen überproportional häufig mit der britischen Virus-Mutante B.1.1.7 infiziert.

Allerdings gibt es einige Faktoren, die bei der Interpretation der Studienergebnisse zu beachten sind: So war die Stichprobengröße in Bezug auf Infektionen mit dem Wildtyp des Virus sowie in Bezug auf die südafrikanische Virusvariante B.1.351 sehr gering, da sich in Israel die britische Variante B.1.1.7 stark ausgebreitet hat. Zudem wurden die Probanden der zweiten Gruppe frühestens sieben Tage nach der zweiten Impfung positiv getestet - dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt, als der Impfschutz noch nicht vollständig entwickelt war, angesteckt haben können. Daher, so die Macher der Studie, sei es möglich, „dass eine verstärkte Immunität gegen den Boost, die sich im Laufe der Zeit entwickelt, eine Infektion mit der Variante B.1.351 wirksamer verhindern kann“.

Biontech-Studie: Krankheitsverlauf bei Infektion mit Virus-Variante nicht untersucht

Laut den Autoren der Studie weisen die Ergebnisse auf eine verringerte Wirksamkeit des Impfstoffs gegen beide Mutationen unter verschiedenen Dosierungs- und Zeitbedingungen hin. Dennoch sei die Inzidenz der südafrikanischen Mutation B.1.351 in Israel, wo bereits über die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, weiterhin gering. Es sei davon auszugehen, dass die Ausbreitung der Mutationen durch die „Kombination aus Massenimpfung mit zwei Dosen in Verbindung mit nicht-pharmazeutischen Interventionen“ kontrolliert und eingedämmt werden könne, so die Macher der Studie. Zudem war eine Untersuchung der schwere des Krankheitsverlaufs in den verschiedenen Probanden-Gruppe wegen der geringen Stichprobengröße nicht Teil der Untersuchung.

„Unser Studiendesign war nicht dazu gedacht, die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine der beiden Varianten abzuleiten, da wir VOCs (variants of concern, steht für besorgniserregende Virusvarianten, Anm. d. Red.) beobachten, die von einer Infektion abhängig sind, und keine absoluten Infektionsraten in der geimpften oder Kontrollpopulation messen. Daher können wir nur vorsichtig über die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Stämme B.1.1.7 und B.1.351 ab diesen Daten spekulieren“, schreiben die israelischen Forscher. Letztlich würden die Ergebnisse jedoch die Bedeutung der Verfolgung viraler Varianten in einem strengen Rahmen und der Erhöhung der Impfung unterstreichen. „Wir schließen daraus, dass dies das sicherste und effektivste Mittel ist, um die Weiterverbreitung von B.1.351 und anderen möglichen zukünftigen VOCs zu verhindern“, so das Fazit der Studie.