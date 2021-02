Arbeiter mit Corona-Mutation infiziert: Angst vor Massenausbruch in Hamm - vier Wohnhäuser abgeriegelt

Vier Wohnhäuser stehen unter Quarantäne, etwa 140 Personen sollen getestet werden. Nachdem bei einem Arbeiter die britische Corona-Mutation nachgewiesen wurde, ist die Angst vor einem Massenausbruch groß.

Hamm - Dass sich die bislang entdecken Coronavirus-Mutationen* zügiger verbreiten, als die bislang bekannte Ursprungsversion des Virus, ist seit Wochen bekannt. Aus genau diesem Grund hält aktuell ein Ausbruch der britischen Mutation dutzende Einsatzkräfte in Hamm in NRW auf Trab. Nachdem die ansteckendere Virus-Mutation mit der Bezeichnung B.1.1.7 bei einem Montage-Arbeiter entdeckt wurde, stehen nun bis zu 140 Bewohner in vier Wohnhäusern unter Quarantäne.

Corona in Hamm: Angst vor Massenausbruch groß - 140 Personen sollen nun getestet werden

Wie die Stadt am Montag erklärt hatte, befinden sich der Arbeiter, seine Ehefrau und eine weitere Familie seitdem in häuslicher Isolation. Die vier Mehrfamilienhäuser an vier verschiedenen Standorten der Stadt sind vorerst abgeriegelt. Vier mobile Testteams waren auch am Dienstag unterwegs, um möglichst bei allen infrage kommenden Bewohnern und Kontaktpersonen PCR-Testungen vorzunehmen. Diese sollen dann auch auf die britische Virus-Mutation* untersucht werden.

Corona in NRW: Vier Häuser stehen unter Quarantäne - Ergebnisse stehen noch aus

Einsatzleiter Detlef Burrichter berichtete, am Montag seien bis in die Nacht bereits 78 PCR-Tests* durchgeführt worden. Mit einem besonderen Analyse-Verfahren (Sequenzierung) werde nun untersucht, ob weitere Fälle der britischen Virus-Variante nachgewiesen werden können. Insgesamt sollen bis zu 140 Bewohner getestet werden, sowohl in den vier betreffenden Wohnhäusern in Hamm als auch in Bockum-Hövel. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Währenddessen pendelt sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf einem konstanten Niveau ein, doch nun gab es einen Massenausbruch in einer Eisfabrik.