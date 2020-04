Corona: Aktuelle Fallzahlen in Deutschland im Überblick

Wie hoch ist aktuell die Zahl der bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland? Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts für alle Bundesländer.

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. An dieser Stelle geben wir einen Überblick über die aktuell bestätigten Infektionen in den einzelnen Bundesländern. Die Zahlen kommen vom Robert-Koch-Institut, werden täglich aktualisiert.

Coronavirus Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen

Aktueller Stand: 9.4.2020, 8.00 Uhr.

Derzeit sind 117.658 SARS-CoV-2-Fälle in Deutschland bestätigt. Das sind 4.133 mehr als am Vortag. Zum aktuellen Anstieg meldet das Robert-Koch-Institut:



Bundesland Bestätigte Fälle Baden-Württemberg 23.617 Bayern 31.453 Berlin 4.458 Brandenburg 1.764 Bremen 469 Hamburg 3.663 Hessen 5.808 Mecklenburg-Vorpommern 601 Niedersachsen 7.343 Nordrhein-Westfalen 23.644 Rheinland-Pfalz 4.622 Saarland 2.016 Sachsen 3.565 Sachsen-Anhalt 1.135 Schleswig-Holstein 2.065 Thüringen 1.435

Damit kommen im Schnitt 142 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Coronavirus Deutschland: Die Entwicklung der vergangenen Tage

Um die Entwicklung des Coronavirus in Deutschland deutlich zu machen, listen wir hier die Gesamtzahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland der vergangenen Tage auf. Der Überblick:

10.4.2020: 113.525 bestätigte Fälle

9.4.2020: 108.202 bestätigte Fälle

8.4.2020: 103.228 bestätigte Fälle

7.4.2020: 99.225 bestätigte Fälle

6.4.2020: 95.391 bestätigte Fälle

5.4.2020: 91.714 bestätigte Fälle

4.4.2020: 85.778 bestätigte Fälle

3.4.2020: 79.696 bestätigte Fälle

2.4.2020: 73.522 bestätigte Fälle

1.4.2020:

31.3.2020: 61.913 bestätigte Fälle

30.3.2020: 57.298 bestätigte Fälle

29.3.2020: 52.547 bestätigte Fälle

28.3.2020: 48.582 bestätigte Fälle

27.3.2020: 42.288 bestätigte Fälle

26.3.2020: 36.508 bestätigte Fälle

25.3.2020: 31.554 bestätigte Fälle

24.3.2020: 27.436 bestätigte Fälle

23.3.2020: 22.672 bestätigte Fälle

22.3.2020: 18.610 bestätigte Fälle

21.3.2020: 16.662 bestätigte Fälle

20.3.2020: 13.957 bestätigte Fälle

19.3.2020: 10.999 bestätigte Fälle

18.3.2020: 8198 bestätigte Fälle