Corona in Deutschland: Inzidenz sinkt weiter - fünf Tote nach zweiter Impfung in Seniorenheim

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken - auf immer noch hohem Niveau. In einem Seniorenheim versterben fünf Bewohner nach der zweiten Impfung. Unser News-Ticker zur Corona-Lage.

Die Corona-Infektionszahlen* in Deutschland sinken - seit Januar ist ein positiver Trend erkennbar.

Die 7-Tage-Inzidenz erreicht nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in allen Bundesländern eine wichtige Marke (Update vom 13. Februar, 12.37 Uhr).

Die Lockdown-Verlängerung, Virus-Mutationen* und Verstöße gegen die Impfreihenfolge sorgen für Diskussionen.

In einem Seniorenheim im Landkreis Coburg sind fünf Bewohner verstorben - obwohl sie offenbar bereits zwei Mal geimpft waren (Update vom 13. Februar, 17.41 Uhr).

Update vom 13. Februar, 17.41 Uhr: Im Landkreis Cloppenburg sind in den vergangenen Tagen offenbar fünf Bewohner eines Seniorenheims gestorben, obwohl sie bereits die zweite Impfdosis erhalten hatten. „Wir können es uns nicht erklären“, sagte Hermann Schröer, der Geschäftsführer des Heims in Emsteck gegenüber dem NDR - weder, wie das Virus ins Haus gelangt sei, noch, warum die Bewohner trotz Impfung verstarben.

Ein Sprecher des Landkreises sagte, dass sich eine vollständige Schutzwirkung erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung entfalten könne. In der kommenden Woche sollen nun Speichelproben von weiteren infizierten Patienten und Mitarbeitern genommen werden und auf Virusmutationen untersucht. Auch unter anderen Infizierten soll es demnach schwere Verläufe geben.

Corona in Deutschland: Ausbruch in Krankenhaus in Rottweil

Update vom 13. Februar, 16.14 Uhr: In einem Krankenhaus in Rottweil (Baden-Württemberg) haben sich 55 Mitarbeiter und zwei Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Nach Behördenanordnungen gilt für alle nicht infizierten Mitarbeiter nun, dass sie als Kontaktperson 1 nur noch zwischen Arbeitsort und ihrem Zuhause pendeln dürfen. Zuhause sollen sie sich von ihren Familienmitgliedern isolieren. Auch stationär aufgenommene Personen gelten als Kontaktperson der Kategorie 1 - Externe dürfen das Krankenhaus nicht mehr betreten. Ausnahmen gibt es für die Begleitung von Sterbenden und Schwangere sowie deren Angehörige.

Update vom 13. Februar, 15.28 Uhr: Im Werk von Gerätehersteller Kärcher in Obersontheim (Baden-Württemberg) ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Mindestens 36 Beschäftigte haben sich mit Corona infiziert, berichtet der SWR. Kärcher hatte damit begonnen die Mitarbeiter zu testen, nachdem im Laufe der Woche mehrere Infektionen, darunter auch die britische Corona-Mutation gefunden worden war.

19 Kontaktpersonen stehen laut SWR unter Quarantäne, 251 weitere Mitarbeiter habe Kärcher in betriebliche Quarantäne geschickt. Das Werk im Kreis Schwäbisch Hall hat insgesamt mehr als 900 Beschäftigte.

7-Tage-Inzidenz: Letztes Bundesland in Deutschland unter 100

Update vom 13. Februar, 12.37 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan in allen Bundesländern unter 100. In Thüringen ist der Wert auf 98,8 gefallen (Vortag: 106), wie auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu erkennen ist. Orangenfarben leuchtet momentan die gesamte Deutschland-Karte. Das könnte sich bald ändern. Baden-Württemberg (51,0) und Rheinland-Pfalz (51,0) steuern auf einen unter 50er-Wert zu. Auf der Corona-Karte werden die Bundesländer dann dottergelb markiert.

Erfahrungsgemäß sind die Corona-Fallzahlen am Wochenende mit Vorsicht zu genießen. Nachmeldungen und Änderungen sind möglich. Der Fokus hat sich zudem auf eine neue Kennzahl gerichtet. Ziel ist es nach dem Bund-Länder-Beschluss die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 zu drücken.

Corona in Deutschland: RKI meldet 152.000 aktive Corona-Fälle

Update vom 13. Februar, 8.10 Uhr: In Deutschland sind in den vergangenen 24 Stunden 8354 neue Coronavirus-Infektionen und 551 weitere Todesfälle beim Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet worden (Stand 13. Februar, 0 Uhr). Allerdings ist es an und nach den Wochenenden immer wieder zu Nachmeldungen gekommen. Doch das Infektionsgeschehen entspannt sich weiter, wie ein Vergleich der Fallzahlen vom letzten Samstag zeigt (siehe Tabelle unten). Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Samstagmorgen bei 60,1.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich laut RKI-Angaben bislang 2.328.447 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. 64.742 Menschen starben bisher an oder mit einer Coronainfektion. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf rund 2.112.000. Derzeit gibt es etwa 152.000 aktive Corona-Fälle in Deutschland.

Samstag 13. Februar 2021 Samstag 6. Februar 2021 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden 8.354 Corona-Fälle 10.485 Corona-Fälle Todesfälle binnen 24 Stunden 551 Todesfälle 689 Todesfälle 7-Tage-Inzidenz bundesweit 60,1 77

Corona in Deutschland - Merkel äußert sich zu Lage

Update vom 12. Februar, 17.37 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich im Interview mit ZDF-Journalistin Marietta Slomka zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Dabei warnte sie die Bevölkerung, dass Deutschland trotz sinkender Infektionszahlen noch nicht über den Berg sei.

„Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns und sind noch mitten in ihr“, befand die Kanzlerin. Merkel sieht aber auch positive Aspekte: „Wir haben in den letzten dreieinhalb Wochen die Fallzahlen halbiert. Das heißt, wir sind auf einem Ast, der absteigt, wo weniger Fälle auftreten. Und das ist eine gute Nachricht.“

Corona in Deutschland: Kanzlerin Merkel hält Trendwende für möglich - „Hängt jetzt von uns ab“

Ob die Trendwende gelingt, „hängt jetzt von uns ab“, meinte Merkel. Dabei erklärte die CDU-Politikerin auch, warum man künftig neben dem Inzidenzwert von 50 auch die 35 im Auge behalten werde. „Wenn man die 50 überschreitet, muss man umfassende Schutzmaßnahmen ergreifen. Weil man davon ausgehen muss, dass wir in ein exponentielles Wachstum kommen und damit dann auch eines Tages in die Überlastung des Gesundheitssystems“, schilderte Merkel. Die Kanzlerin erläuterte auch das konkrete Vorgehen bei mehreren aufeinanderfolgenden Öffnungs-Schritten.

Update vom 12. Februar, 16.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Corona-Impfkampagne das erste Ziel erreicht und bis Mitte Februar allen Pflegeheimbewohnern ein Impfangebot gemacht wird. Das sagte er am Freitag in Berlin. Insgesamt seien mittlerweile - rund sechs Wochen nach dem Impfstart - drei Prozent der Menschen in Deutschland geimpft, davon 1,5 Prozent auch mit der nötigen Zweitimpfung, sagte Spahn. 5,7 Millionen Impfdosen wurden demnach

ausgeliefert. Bis Ende nächster Woche sollen es 8 Millionen sein.

Corona-Mutation an Grenze nimmt bedenkliche Ausmaße an - Spahn nennt Maßnahmen „unumgänglich“

Update vom 12. Februar, 11.21 Uhr: Die Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler ist beendet.

Update vom 12. Februar, 11.15 Uhr: „Regelhaft“ gelinge es, eine sechste Impfdose aus einer Ampulle zu verimpfen. „Gelegentlich sogar eine siebte“, erklärt Spahn. „Wenn die Lieferungen kommen, wie angekündigt, werden die Impfzahlen deutlich steigen“, stellt der Gesundheitsminister klar. „Dann kommt der Zeitpunkt im Frühjahr, wo wir die Arztpraxen in die Impfung einbeziehen“, sagt er weiter. Man sei bereits dabei, diese Planungen voranzutreiben.

Update vom 12. Februar, 11.03 Uhr: Auch die Diskussion, warum Friseure ab dem 1. März öffnen dürfen, der Einzelhandel aber nicht, sei verständlich. „Das ist genau die Debatte, vor der wir beim Öffnen stehen“, erklärt Spahn. „Manchmal ist das Öffnen schwerer als Beschränkungen zu treffen“, schildert der Gesundheitsminister das Dilemma, wenn es um die Fairness geht.

Update vom 12. Februar, 10.59 Uhr: Sanktionen für „Impf-Vordrängler“? Spahn erklärt, dass gerade in Zeiten der Impfstoffknappheit „eigentlich fast alles besser ist als Wegwerfen“. Für den Umgang mit Impf-Resten am Ende eines Tages braucht es allerdings Regeln, so der Gesundheitsminister. Einige Impfzentren hätten da ein gutes Vorgehen gefunden. Er nennt als mögliche Beispiele Feuerwehrleute und Polizisten. „Die Diskussion ist nachvollziehbar“, erklärt Spahn. Er kündigt Besprechungen mit den Ländern zu diesem Thema an.

Corona in Deutschland: Spahn will priorisierte Impfung von Grundschullehrern und Erziehern prüfen

Update vom 12. Februar, 10.49 Uhr: Gesundheitsminister Spahn erklärt, dass er der Bitte nachkommen wird, zu prüfen, ob eine priorisierte Impfung von Grundschullehrer:innen und Erzieher:innen in Kitas sinnvoll ist. Er werde das mit der Stiko absprechen. Ihm ist allerdings besonders wichtig, dass die Priorisierungsgruppe 1 zunächst ein Impfangebot bekommt.

Update vom 12. Februar, 10.46 Uhr: Spahn erklärt, dass die Inzidenz-Schwellenwerte 35 und 50 im Infektionsschutzgesetz stehen. „Seit 12 Monaten ist der Ansatz, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen geben kann und soll“, so der Gesundheitsminister.

Update vom 12. Februar, 10.43 Uhr: „Die Inzidenz ist die Zahl, die sich am schnellsten ändert“, erklärt Wieler. Daher sei sie ein guter Richtwert, wenn es um die Ergreifung von Maßnahmen gegen Anstiege geht. Zur Lockerung sei sie nicht der beste Richtwert. „Je niedriger die Zahl ist, umso einfacher ist es, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren“, stellt Ciesek zur Inzidenz klar.

Corona in Deutschland: Anteil der Infektionen mit Virus-Mutationen steigt wohl

Update vom 12. Februar, 10.40 Uhr: „Die Zahl der Infektionen sinkt, aber der Anteil der Virus-Mutationen steigt“, so die ersten Annahmen laut Gesundheitsminister Spahn. „Alle Maßnahmen, die wir kennen, helfen auch die Übertragung der Varianten zu reduzieren“, erklärt RKI-Chef Wieler. Auch er geht von einem Anstieg des Anteils an Infektionen mit Virus-Mutationen aus.

Update vom 12. Februar, 10.34 Uhr: Spahn erklärt, dass inzwischen 1,5 Prozent der Bevölkerung bereits eine Zweitimpfung erhalten haben. Die Pflegeheimbewohner seien zu 80 Prozent erstgeimpft. Nicht jeder nimmt das Angebot an, daher ist es Spahn wichtig, zumindest jedem ein Impfangebot gemacht zu haben.

Corona in Deutschland: Erklärung von Tirol und Tschechien zu Virusmutationsgebieten „unumgänglich“

Update vom 12. Februar, 10.32 Uhr: „Wir müssen unser Land vor dem Eintrag weiterer Viren schützen“, erklärt Spahn. Deswegen hat man Tirol und Tschechien zu Virusmutationsgebieten erklärt. „Diese Maßnahme schmerzt“, so Spahn. Sie sei aber „für eine gewisse Zeit unumgänglich“, wie auch msl24* berichtet.

Update vom 12. Februar, 10.30 Uhr: Gesundheitsminister Spahn ist inzwischen aus dem Bundestag eingetroffen und ergreift das Wort. „Dieser Winter ist hart“, beginnt er. Die Infektionszahlen sinken, aber für umfassende Lockerungen sind „die Zahlen noch zu hoch und die Virus-Mutationen zu gefährlich“. Bei einer zu frühen Öffnung riskiere man einen Rückschlag. „Es geht darum, unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen“, so Spahn. „Besser jetzt noch eine Weile durchhalten, als Rückschläge zu riskieren.“

Spahn sagt, die Maßnahmen dieser Woche bieten Perspektiven. „Es ist gut“, dass Schulen öffnen. Bei niedrigeren Zahlen seien weitere Öffnungen möglich. „Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg“, erklärt Spahn.

Update vom 12. Februar, 10.26 Uhr: Virologin Sandra Ciesek gibt ein Update zu Selbsttests für Jedermann. Die Zulassung läuft. „Es ist wichtig, dass diese Tests eine gewisse Qualität haben“, erklärt Ciesek. Ein Antigen-Schnelltest sei aber keine medizinische Diagnose. Man müsse weiterhin die Hygieneregeln beachten. Sie sieht die Tests als weitere Möglichkeit, die Infektionsketten zu unterbrechen.

Corona in Deutschland: Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage

Update vom 12. Februar, 10.23 Uhr: Wieler geht auf die Corona-Infektionszahlen ein. Der Trend sei positiv, die Situation auf den Intensivstationen stabilisiere sich langsam. „Die Maßnahmen wirken.“ Allerdings sterben immer noch zu viele Menschen, sagt Wieler. Man gehe auch davon aus, dass die Ausbreitung der Varianten zunehmen wird. „Jede Infektion ist eine zu viel“, so Wieler. Man müsse zwingend verhindern, dass sich die Varianten ausbreiten und neue Varianten entstehen.

Update vom 12. Februar, 10.20 Uhr: Die Bundespressekonferenz beginnt, Gesundheitsminister Jens Spahn ist noch nicht anwesend. RKI-Chef Lothar Wieler ergreift zunächst das Wort. „Die Corona-Maßnahmen wirken, nicht nur gegen Covid-19“, erklärt er zunächst. Die Zahl der Infektionskrankheiten in Deutschland ist zurückgegangen, als wichtigstes Beispiel nennt der RKI-Chef die Grippe. In dieser Saison sehe man deutlich weniger Fälle als in normalen Jahren. „Die Grippe-Welle ist ausgeblieben, und zwar weltweit“, stellt Wieler klar.

+ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren am Freitag zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. © Michael Kappeler/dpa

Update vom 12. Februar, 10.02 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Bundespressekonferenz in Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Chef Lothar Wieler und Virologin Sandra Ciesek informieren über die aktuellen Entwicklungen der Corona-Lage in Deutschland.

Corona in Deutschland: RKI-Zahlen zeigen positiven Trend - dennoch Lockdown-Verlängerung

Erstmeldung vom 12. Februar: Berlin - Die Infektionszahlen in Deutschland geben Grund zur Hoffnung in der Corona-Pandemie. Die Zahlen sinken und es ist ein positiver Trend zu erkennen. Bei einer Bundespressekonferenz am Freitag (ab 10.15 Uhr) informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Chef Lothar Wieler und Virologin Sandra Ciesek über die aktuelle Corona-Lage im Lockdown.

Am Freitagmorgen meldete das RKI 9860 Corona-Neuinfektionen* und 556 Todesfälle innerhalb eines Tages. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist auf einen Wert von 62,2 gesunken - vor einem Monat lag sie noch bei 155. Dennoch wurde der Corona-Lockdown* in Deutschland nach dem Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch vorerst bis zum 7. März verlängert. Der neue Ziel-Inzidenzwert für Öffnungen liegt nun bei 35. Die Öffnung der Schulen und Kitas wird den Ländern überlassen.

Ein Grund für die Verlängerung des Lockdowns ist die drohende Gefahr durch die Ausbreitung der Corona-Mutationen. In Tirol ist die südafrikanische Virus-Variante ausgebrochen und hat für eine Reisewarnung der österreichischen Regierung für ihr eigenes Bundesland gesorgt. Seit dem frühen Freitagmorgen gibt es Ausreisekontrollen an der Tiroler Grenze zu Bayern, aber auch zu den österreichischen Nachbar-Bundesländern. Die Ausreise ist nur mit einem negativen Corona-Test* möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

+ Beamte der deutschen Polizei kontrollieren am Grenzpunkt zwischen Kufstein und Kiefersfelden einreisende Personen. © Peter Kneffel/dpa

Corona in Deutschland: Sorge vor Mutationen - Tirol und Tschechien jetzt „Virusmutationsgebiete“

Tschechien hat mit einem Ausbruch der britischen Virus-Variante* zu kämpfen. Nach Angaben der bayerischen Landesregierung hat diese Mutation in einigen ostbayerischen Regionen bei Pendlern bereits die Oberhand gewonnen. Der Anteil der mutierten Variante bei positiven Corona-Tests betrage in Tirschenreuth rund 70 Prozent, in Wunsiedel mehr als 40 Prozent, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Beide Städte liegen nahe der tschechischen Grenze.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden Tschechien und Tirol am Donnerstag daher als sogenannte Virusmutationsgebiete eingestuft. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe entschieden, ab Sonntag neben den seit der Flüchtlingskrise bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen, teilte ein Sprecher mit. Die Bundesregierung stimme sich derzeit mit allen beteiligten Partnern ab, „insbesondere zu etwaigen Ausnahmetatbeständen“ und werde bald darüber informieren. In Frankreich könnte sich der nächste Mutations-Hotspot an der deutschen Grenze entwickeln.

Corona in Deutschland: Verstöße gegen Impfreihenfolge - Patientenschützer fordern Strafen von Spahn

Die Corona-Impfungen* in Deutschland bleiben ebenfalls weiterhin ein Thema für Diskussionen. In mindestens neun Bundesländern gab es Verstöße gegen die Impfreihenfolge. Das ergab eine Recherche der dpa. Dabei wurden Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten gegen das Coronavirus geimpft, obwohl sie nicht zur ersten Prioritätsgruppe gehören. In den meisten Fällen wurden die vorgezogenen Impfungen mit übrig gebliebenen Impfdosen begründet.

Eine bundesweit verbindliche Regelung zum Umgang mit den Impf-Resten gibt es bislang nicht. Das Bundesgesundheitsministerium teilte der dpa hierzu auf Anfrage mit, dass Organisation und Durchführung der Corona-Impfungen* Ländersache seien. „Diesen obliegt auch die Kontrolle darüber, ob die Priorisierungsvorgaben eingehalten werden.“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält eine Strafe bei unberechtigten Corona-Impfungen* für nötig. Die Impfstoffverordnung ziele eigentlich auf eine gerechte Zuteilung des Impfstoffes ab - „deshalb ist es unverständlich, dass Jens Spahn bis heute keine Sanktionen für unberechtigte Impfungen in seiner Verordnung vorsieht“, kritisierte der Vorstand Eugen Brysch. Dies werde nicht einmal als Ordnungswidrigkeit eingestuft, erklärte er weiter. (ph/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

