Inzidenz auf Höchstwert - Neue Daten zur Sterblichkeit im ersten Corona-Jahr zeigen deutlichen Anstieg

Bei den Corona-Fallzahlen sieht es weiter doch recht düster aus. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bundesweit erstmals über 169. Der News-Ticker.

Bei den Corona*-Fallzahlen in Deutschland gibt es keinen positiven Trend. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine 7-Tage-Inzidenz von über 169 (Update vom 26. April, 6.12 Uhr).

Corona-Impfungen: Mehr als 2,5 Millionen Impfdosen sind in Deutschland verabreicht worden (Update vom 26. April, 10.23 Uhr).

Das Statistische Bundesamt hat die Zahl der Sterbefälle in Deutschland im Corona-Jahr 2020 veröffentlicht (Update vom 26. April, 9.45 Uhr).

Update vom 26. April, 12.07 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen steigt weiter. Laut DIVI-Intensivregister sind es momentan 5.106 Corona-Patienten. Davon müssen mehr als die Hälfte (2.903) künstlich beatmet werden.

Corona in Deutschland: Jeder Zweite weiß nicht, wo der Impfpass ist

Update vom 26. April, 12.03 Uhr: Jeder Zweite weiß nicht, wo sein Impfpass steckt. Das hat eine Umfrage vom Digitalverband Bitkom ergeben. Demnach konnten nur 48 Prozent auf Anhieb sagen, wo sie das gelbe Heftchen aufbewahren. 51 Prozent der Befragten wussten es nicht. 23 Prozent haben den Impfpass schon einmal verloren. Der Verband der deutschen Hightech- und Telekommunikationswirtschaft wertete die Ergebnisse der von ihm in Auftrag gegebenen Befragung als Argument für die Einführung eines digitalen Impfzertifikats im Kampf gegen Corona.

Corona in Deutschland: 25 Millionen Impfdosen verabreicht

Update vom 26. April, 10.23 Uhr: In Deutschland sind inzwischen mehr als 25.446 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht, teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mit. Fast 19.5 Millionen Menschen haben demnach eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 23,4 Prozent. Vollständig geimpft sind knapp 6 Millionen Menschen in Deutschland (7,2 Prozent der Gesamtbevölkerung).

Auch am Wochenende wurde in Deutschland geimpft. Am Samstag waren es laut RKI-Daten 343.249 und am Sonntag 266.784 Impfdosen, die verspritzt wurden. Am vergangenen Freitag 525.155.

Deutlich mehr Sterbefälle 2020

Update vom 26. April, 9.45 Uhr: Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland ist im ersten Corona-Jahr deutlich gestiegen. Etwa 986.00 wurden registriert und damit 46.000 mehr als im Jahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zugleich ging die Zahl der Geburten gegenüber 2019 leicht um 0,6 Prozent oder rund 5000 auf etwa 773.000 zurück. Damit nimmt die Differenz zwischen Todesfällen und Geburten weiter zu: So starben im letzten Jahr 212.000 Menschen mehr, als Kinder geboren wurden. 2019 lag dieses Geburtendefizit noch bei 161.000.

Update vom 26. April, 7.13 Uhr: Der Impf-Gipfel steht an diesem Montag an. Bund und Länder beraten über den Stand bei den Corona-Schutzimpfungen. Es geht vor allem um die Aufhebung der Impfpriorisierung. Gesundheitsminister Jens Spahn stellte die Aufhebung der Impfreihenfolge „im Juni“ in Aussicht. Ärztevertreter verlangen dies für einen früheren Zeitpunkt.

RKI: 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Update vom 26. April, 6.12 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagfrüh 11.907 Corona-Neuinfektionen und weitere Todesfälle binnen eines Tages. Zum Vergleich: Vergangenen Montag hatte das RKI 11.437 Corona-Neuinfektionen und 92 Todesfälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 169,3 gestiegen (Vortag: 165,6).

Corona in Deutschland: Wer sich ab dem 3. Mai impfen lassen darf

Update vom 25. April, 16.33 Uhr: Ab dem 3. Mai steht es allen Mitgliedern der Bundesregierung, des Bundestags, des Bundesrats sowie des Bundesverfassungsgerichts frei, sich gegen Corona impfen zu lassen. Das geht aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums am Sonntag hervor. Sie können sich entweder in einem von der Bundeswehr betriebenen Impfzentrum oder über die parlamentsärztliche Stelle impfen lassen. Die Mitglieder der verschiedenen Verfassungsorgane gehören der Prioritätsgruppe 3 an.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Den Ländern stehe es frei, für die Mitglieder ihrer Verfassungsorgane ab dem 3. Mai ebenso zu verfahren.“ Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums beteiligen sich inzwischen mehr als 65.000 Ärzte an der Impfkampagne. In der 17. Kalenderwoche (ab 26. April) sollen demnach in den Arztpraxen erstmals mehr als zwei Millionen Dosen verabreicht werden, in der Woche darauf mehr als drei Millionen Dosen.

Corona: Weltärzte-Chef Montgomery fordert Schutzmaßnahmen für Indien

Update vom 25. April, 15.01 Uhr: Indien gilt ab Montag in Deutschland als Virusvariantengebiet. Wegen der Corona-Mutation B.1.617 gilt dann ein generelles Einreiseverbot nach Deutschland. B.1.617 wurde laut Robert-Koch-Institut (RKI) bisher nur in 21 Fällen in Deutschland (Stand: 21. April) nachgewiesen. Noch steht die indische Variante unter Beobachtung. Neben anderen Corona-Mutation tritt die indische Corona-Variante hierzulande kaum auf. B.1.617 steht unter Verdacht die Immunabwehr auszutricksen. Dazu gibt es Hinweise, dass die Variante durch ihre Veränderungen ansteckender ist als der Wildtyp.

Weltärzte-Chef Frank Ulrich Montgomery hat angesichts der neuen Virusmutation in Indien umfassende Schutzmaßnahmen gefordert. Die indische Mutante sei offenbar „ansteckender und im Krankheitsverlauf schlimmer“ als bisher bekannte Virus-Varianten, sagte er der Rheinischen Post. „Daher sind alle Maßnahmen der Kontakteinschränkung gegenüber potenziell hiermit Infizierten gerechtfertigt.“

Corona in Deutschland: Erneut Datenpanne bei Corona-Schnelltests - Adressen und Geburtsdaten zugänglich

Erstmeldung vom 25. April 2021

Berlin - In der Software zweier Corona-Schnellteststationen in Berlin ist ein Datenleck entdeckt worden. Durch die Sicherheitslücke konnten Unbefugte erneut auf Testergebnisse und andere sensible Informationen, wie Adressen und Geburtsdaten zurückgreifen. Wie der Tagesspiegel berichtet, waren mehr als 6000 Schnelltest-Daten von Registrierten in Berlin betroffen.

Spezielle IT-Kenntnisse seien laut Tagesspiegel dafür nicht erforderlich gewesen. Das Datenleck betraf demnach nicht nur Berliner Teststationen. Nach Recherchen der Zeitung nutzten auch viele andere Teststationen beispielsweise in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Würzburg oder Heidelberg die offenbar fehlerhafte Software des Betreibers Innofabrik aus Haßloch (Rheinland-Pfalz).

Die Sicherheitslücke sei am Samstag „innerhalb kürzester Zeit“ behoben worden, erklärte Innofabrik-Geschäftsführer Dennis Messer am Sonntag der dpa. Er bedauere den Fehler zutiefst, „Datenschutz nimmt bei uns eine sehr hohe Priorität ein“.

Corona in Deutschland: Daten-Panne bei Software im Testzentrum

Bei einer stichprobenartigen Prüfung des Tagesspiegel in 13 Teststationen, die nach ersten Recherchen der Zeitung die Software von Innofabrik nutzen, sei am Samstag auch der Abruf fremder Daten möglich gewesen. Laut der Zeitung geht es um insgesamt mehr als 45.000 Termindaten. Messer geht dagegen von einem deutlich geringerem Wert aus: „Die genaue Zahl müssen wir noch prüfen“, sagte er.

Das Daten-Leak ist kein Einzelfall. Im April waren schon tausende Menschen von einer Sicherheitslücke betroffen, wie Merkur.de* berichtete. Sicherheitsexperten des IT-Kollektivs „Zerforschung“ meldeten das Problem dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Daraufhin wurde die Sicherheitslücke bei den betroffenen Testzentren von Eventus Media International geschlossen.

Corona in Deutschland: RKI meldet fast 19.000 Neuinfektionen - Inzidenz bei 165,6

In Deutschland sind binnen eines Tages 18.773 Coronavirus-Neuinfektionen und 120 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Die 7-Tage-Inzidenz* stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts* (RKI) auf 165,6 (Vortag: 164,4). Erfahrungsgemäß sind die Corona-Fallzahlen am Sonntag meist niedriger, weil unter anderem weniger getestet wird. Es kann laut RKI zu Nachmeldungen und Korrekturen kommen.

Die 7-Tage-Inzidenz ist ein wichtiger Wert im Hinblick auf die „Bundes-Notbremse*“. Seit Samstag müssen Städte und Landkreise schärfere Corona-Maßnahmen verhängen, wenn der Wert drei Tage in Folge über 100 liegt.

Die „Bundes-Notbremse" gilt für die meisten Regionen Deutschlands. Die kritische 7-Tage-Inzidenz von 100 überschreiten mindestens drei Tage in Folge 337 von 412 Regionen (dazu gehören die Landkreise, kreisfreien Städte und die Berliner Bezirke), die das Robert-Koch-Institut (RKI) ausweist. Insgesamt überschreiten bereits 354 von 421 Kreisen eine 7-Tage-Inzidenz von 100. (ml mit Material der dpa)