Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser positiv auf Corona getestet

Von: Sophia Lother

Nach einem positiven Corona-Test befindet sich Bundeskanzler Olaf Scholz aktuell in Quarantäne.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag (26. September) positiv auf Corona getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Scholz war am Sonntag (25. September) von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. Er besuchte dort Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Katar. Vor Antritt der Reise hatte er einen PCR-Test gemacht, der negativ war. Am Sonntag war er nach Angaben aus Regierungskreisen ein weiteres Mal negativ getestet worden.

Corona: Bundeskanzler Olaf Scholz positiv getestet

Scholz hätte am Montagvormittag eigentlich gemeinsam mit der SPD-Spitze im Willy-Brandt-Haus anlässlich der bevorstehenden Einführung der Mindestlohnerhöhung zusammenkommen sollen. Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, der Kanzler habe digital an der Präsidiumssitzung teilgenommen. Niemand habe „physischen Kontakt“ zu ihm gehabt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. © Kay Nietfeld / dpa

„Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt, interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen“, erklärte Regierungssprecher Hebestreit.

Forschende aus den USA fanden zuletzt heraus, wie lange man mit der Omikron-Variante des Coronavirus ansteckend ist.

Kanzler Scholz positiv auf Corona getestet: Auch Innenministerin Faeser ist positiv

Aus dem Kabinett hatte am Montagmorgen auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mitgeteilt, dass sie sich mit Corona infiziert habe. „Jetzt hat mich Corona auch erwischt, zum ersten Mal“, schrieb sie auf Twitter. „Das Virus bleibt tückisch. Passt alle in diesem Herbst gut auf Euch auf!“(slo/dpa/AFP)